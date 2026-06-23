Keddre sem tért magához a forint, folytatódik a lejtmenet

A hétfői gyengülés után kedden is nyomás alatt a forint: a magyar deviza a nyitás óta tovább veszített értékéből,

az euró már 353, a dollár 309 forint közelében jár.

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