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Keddre sem tért magához a forint, folytatódik a lejtmenet
Deviza

Keddre sem tért magához a forint, folytatódik a lejtmenet

Portfolio
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A hétfői gyengülés után kedden is nyomás alatt a forint: a magyar deviza a nyitás óta tovább veszített értékéből, az euró már 353, a dollár 309 forint közelében jár. A hangulatot továbbra is az erős dollár és a közel-keleti helyzet kettőssége határozza meg – az amerikai jegybank szigorúbb hangvétele magasan tartja a kamatvárakozásokat, miközben az iráni konfliktus körüli bizonytalanság sem oldódott.
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Maradt a gyengülő trend

A hétfői gyengülés után kedden is nyomás alatt a forint: a magyar deviza a nyitás óta tovább veszített értékéből,

az euró már 353, a dollár 309 forint közelében jár.

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Ez történt hétfőn

Előzmények – a hétfői nap főbb történései:

  • Gyengülő forint. A magyar deviza hétfőn mindkét vezető devizával szemben veszített az ejeréből, az euró 352,2, a dollár 308,3 forint környékén zárta a napot. Az euróval szemben napi szinten csak minimális, 0,07 százalékos volt a gyengülés, a dollárral szemben viszont több mint 1,5 egységet gyengült a forint.

  • Fed-szigor a háttérben. A forint mozgására nagy kihatással van a dollár ereje. A Fed új elnöke, Kevin Warsh első kamatdöntő ülésén ugyan változatlanul hagyta az irányadó kamatot, de a vártnál szigorúbb előrejelzést adott, ami felfelé tolta az amerikai kamatvárakozásokat. A dollár 2025 májusa óta nem látott szintre erősödött.

  • Iráni–amerikai egyeztetések: A közvetítőként fellépő Katar és Pakisztán közleménye szerint az Egyesült Államok és Irán megállapodott egy ütemtervben, amely hatvan napon belül végleges egyezséghez vezethet. Ha valóban megvalósul, az enyhítheti a piaci nyomást a kisebb devizákon.

  • Olajár-korrekció: Az egyeztetések hatására a kőolaj hordónkénti ára 1,6 százalékkal, 79,3 dollárra csökkent.

  • Lagarde Kínáról: Christine Lagarde, az EKB elnöke szerint a devizaárfolyamokról szóló nemzetközi tárgyalásokba Kínát is be kell vonni, mivel a jüan az IMF értékelése szerint tartósan alulértékelt. Az elnök Friedrich Merz német kancellár felvetésére reagált, aki az 1985-ös Plaza-egyezmény mintájára sürgette az egyeztetéseket.

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