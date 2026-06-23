NOR
Norvégia 3 2 Szenegál
SEN
 Vége
I csoport
JOR
Jordánia 1 2 Algéria
ALG
 Vége
J csoport
POR
Portugália Üzbegisztán
UZB
 Ma 19:00
K csoport
ENG
Anglia Ghána
GHA
 Ma 22:00
L csoport
  • Megjelenítés
Megjött a forint reakciója az MNB kamatcsökkentésére
Deviza

Megjött a forint reakciója az MNB kamatcsökkentésére

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A hétfői gyengülés után kedden is nyomás alatt a forint: a magyar deviza a nyitás óta tovább veszített értékéből, az euró már 353, a dollár 309 forint közelében jár. A hangulatot továbbra is az erős dollár és a közel-keleti helyzet kettőssége határozza meg – az amerikai jegybank szigorúbb hangvétele magasan tartja a kamatvárakozásokat, miközben az iráni konfliktus körüli bizonytalanság sem oldódott. Délután újabb katalizátor érkezik a forint piacára, ugyanis jön az MNB kamatdöntő ülése.
Megosztás

Kamatot vágott az MNB, hamarosan megszólal Varga Mihály

Délután három órától sajtótájékoztatót tart Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke azt követően, hogy keddi ülésén 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette a kamatot a Monetáris Tanács. A jegybank emellett közzéteszi friss gazdasági előrejelzéseit és közleményét a mai ülésről.

Tovább a cikkhez
Kamatot vágott az MNB, hamarosan megszólal Varga Mihály
Megosztás

Megjött a kamatdöntés, reagált a forint

Úgy tűnik, a piac már nagyrészt beárazhatta a mai kamatdöntést: a várakozásoknak megfelelő,

25 bázispontos kamatcsökkentés bejelentését követően a forint nem gyengült, sőt, erősödni kezdett.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Mi állhat a kezdeti erősödés mögött?

Úgy tűnik, a piac már nagyrészt beárazhatta a mai döntést, hiszen a kamatvágás gyakorlatilag biztosra vehető volt, így az önmagában nem okozott meglepetést. A befektetők számára inkább az jelenthetett meglepetést, hogy a jegybank végül nem egy agresszívebb, 50 bázispontos csökkentés mellett döntött. A kezdeti forinterősödés így arra utalhat, hogy a befektetők a vártnál óvatosabb jegybanki hozzáállást árazzák, ami támogathatja a hazai devizát.

A figyelem most a kamatdöntést követő sajtótájékoztatóra irányul, ahol a döntéshozók fontos iránymutatást adhatnak arról, hogy

milyen kamatpálya várható az idei év második felében.

A forint szempontjából így a következő órák legalább annyira fontosak lehetnek, mint maga a kamatdöntés.

Megosztás

Itt az MNB kamatdöntése!

A várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette az alapkamatot kedden a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa. A jegybank hamarosan közzéteszi friss GDP- és inflációs előrejelzését, az indoklásról pedig közleményt adnak ki, illetve sajtótájékoztatót tart Varga Mihály elnök is.

Tovább a cikkhez
Itt az MNB kamatdöntése!
Megosztás

A dollár mozgatja a piacokat

Továbbra is szenved a forint: a dollárral szembeni árfolyam kora délután már a

311-es szintet is megcsípte, amire május eleje óta nem volt példa.

A mozgás mögött elsősorban a dollár globális erősödése áll.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Tovább tarthat a drágulás, mint gondolták: aggasztó jövőképet vázolt fel az EKB

Az eurózóna inflációja még egy tartós közel-keleti békefolyamat esetén is hosszabb ideig a jegybanki célérték felett maradhat – jelentette ki Philip Lane, az Európai Központi Bank vezető közgazdásza az Európai Parlament gazdasági bizottsága előtti meghallgatásán.

Tovább a cikkhez
Tovább tarthat a drágulás, mint gondolták: aggasztó jövőképet vázolt fel az EKB
Megosztás

Átmeneti nyugalom?

A gyors délelőtti gyengülés után megállt az esés, az euró 354, a dollár 310 forint körül stabilizálódott. A kérdés az, hogy ez csak egy rövid pihenő-e a gyengülésben, vagy sikerül tartósan megvetnie a lábát ezeken a szinteken.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Mindent letarol a dollár, egyéves csúcsra emelkedett

Több mint egyéves csúcsára erősödött az amerikai dollár, miután a piac elkezdte beárazni a Federal Reserve szigorúbb monetáris politikáját. Eközben a japán jen csaknem négy évtizedes mélypontjára süllyedt. A brit fontot a miniszterelnök lemondását követő bizonytalanság gyengítette, és az euró árfolyama is süllyedt.

Tovább a cikkhez
Mindent letarol a dollár, egyéves csúcsra emelkedett
Megosztás

Egyre mélyebb a gödör

Nincs megállás, folytatódik a magyar deviza gyengülése.

  • Az euró-forint árfolyama 354,3-ig, míg
  • a dollár-forint jegyzés 310,5-ig gyengült kedd délelőttre.

A gyengülés egy szélesebb piaci reakció része: a befektetői hangulatot továbbra is az erősödő dollár, az amerikai jegybank várható szigorú kamatpolitikája és a közel-keleti fejlemények körüli bizonytalanság határozza meg. A magasabb amerikai kamatvárakozások vonzóbbá teszik a dolláreszközöket, ami nyomást helyez a feltörekvő piaci devizákra, köztük a forintra is.

Kapcsolódó cikkünk

Megremegett a befektetők keze - Itt a lefordulás Európában

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Megosztás

Gyengülésnek indul a forint a délutáni kamatvágás után?

A szakemberek szinte biztosra veszik, hogy kedd délután az MNB Monetáris Tanácsa csökkenti majd az alapkamatot. Ez elvileg a forint gyengülését okozhatná, azonban a lépés már be van árazva, illetve annyira erős a befektetői érdeklődés a magyar eszközök iránt, hogy az bőven ellensúlyozhatja a csökkenő kamat hatását.

Tovább a cikkhez
Gyengülésnek indul a forint a délutáni kamatvágás után?
Megosztás

Új lokális csúcs közelében a dollár

Mindeközben kedden is tovább erősödik a dollár index. A jegyzés ismét 101 felett jár, és már nem kell sok hozzá, hogy a korábbi héten elért lokális csúcsát is meghaladja.

Az amerikai fizetőeszköz erőssége az euró-dollár árfolyamát sem hagyja érintetlenül:

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Maradt a gyengülő trend

A hétfői gyengülés után kedden is nyomás alatt a forint: a magyar deviza a nyitás óta tovább veszített értékéből,

az euró már 353, a dollár 309 forint közelében jár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Ez történt hétfőn

Előzmények – a hétfői nap főbb történései:

  • Gyengülő forint. A magyar deviza hétfőn mindkét vezető devizával szemben veszített az ejeréből, az euró 352,2, a dollár 308,3 forint környékén zárta a napot. Az euróval szemben napi szinten csak minimális, 0,07 százalékos volt a gyengülés, a dollárral szemben viszont több mint 1,5 egységet gyengült a forint.

  • Fed-szigor a háttérben. A forint mozgására nagy kihatással van a dollár ereje. A Fed új elnöke, Kevin Warsh első kamatdöntő ülésén ugyan változatlanul hagyta az irányadó kamatot, de a vártnál szigorúbb előrejelzést adott, ami felfelé tolta az amerikai kamatvárakozásokat. A dollár 2025 májusa óta nem látott szintre erősödött.

  • Iráni–amerikai egyeztetések: A közvetítőként fellépő Katar és Pakisztán közleménye szerint az Egyesült Államok és Irán megállapodott egy ütemtervben, amely hatvan napon belül végleges egyezséghez vezethet. Ha valóban megvalósul, az enyhítheti a piaci nyomást a kisebb devizákon.

  • Olajár-korrekció: Az egyeztetések hatására a kőolaj hordónkénti ára 1,6 százalékkal, 79,3 dollárra csökkent.

  • Lagarde Kínáról: Christine Lagarde, az EKB elnöke szerint a devizaárfolyamokról szóló nemzetközi tárgyalásokba Kínát is be kell vonni, mivel a jüan az IMF értékelése szerint tartósan alulértékelt. Az elnök Friedrich Merz német kancellár felvetésére reagált, aki az 1985-ös Plaza-egyezmény mintájára sürgette az egyeztetéseket.

Kapcsolódó cikkünk

Kapaszkodót talált a forint az euróval szemben

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Nemzetközi ÁFA változások 2026 Q2

Korábbi szakmai cikkünkhöz hasonlóan ebben az összefoglalóban is kiemeljük azokat a nemzetközi áfaváltozásokat, és compliance fejleményeket, amelyek magyar vállalkozások határon átnyúló

Bankmonitor

2026 befektetései: öröm és bánat

Lassan az év közepéhez érünk, és a tőzsdei mérleg meglehetősen vegyes képet mutat. A 2026-os év eddigi hozamai egy dologra biztosan emlékeztetnek minket: a befektetési világ nem csak Ameriká

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Fix 3%-os hitelek: beintett a Tisza-kormány az egyiknek, felkészül az Otthon Start?
Putyin nem találkozik Zelenszkijjel, Tu–160-asokkal demonstrált erőt Moszkva – Ukrajnai háborús híreink kedden
Kapaszkodót talált a forint az euróval szemben
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility