Megjött a forint reakciója az MNB kamatcsökkentésére

Úgy tűnik, a piac már nagyrészt beárazhatta a mai kamatdöntést: a várakozásoknak megfelelő,

25 bázispontos kamatcsökkentés bejelentését követően a forint nem gyengült, sőt, erősödni kezdett.

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Mi állhat a kezdeti erősödés mögött?

Úgy tűnik, a piac már nagyrészt beárazhatta a mai döntést, hiszen a kamatvágás gyakorlatilag biztosra vehető volt, így az önmagában nem okozott meglepetést. A befektetők számára inkább az jelenthetett meglepetést, hogy a jegybank végül nem egy agresszívebb, 50 bázispontos csökkentés mellett döntött. A kezdeti forinterősödés így arra utalhat, hogy a befektetők a vártnál óvatosabb jegybanki hozzáállást árazzák, ami támogathatja a hazai devizát.

A figyelem most a kamatdöntést követő sajtótájékoztatóra irányul, ahol a döntéshozók fontos iránymutatást adhatnak arról, hogy

milyen kamatpálya várható az idei év második felében.

A forint szempontjából így a következő órák legalább annyira fontosak lehetnek, mint maga a kamatdöntés.