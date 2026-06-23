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Mindent letarol a dollár, egyéves csúcsra emelkedett
Deviza

Mindent letarol a dollár, egyéves csúcsra emelkedett

Portfolio
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Több mint egyéves csúcsára erősödött az amerikai dollár, miután a piac elkezdte beárazni a Federal Reserve szigorúbb monetáris politikáját. Eközben a japán jen csaknem négy évtizedes mélypontjára süllyedt. A brit fontot a miniszterelnök lemondását követő bizonytalanság gyengítette, és az euró árfolyama is süllyedt.

A dollárindex kedden 101,13-ig emelkedett, ami 2025 májusa óta a legmagasabb szintet jelenti.

A Fed-kamathatáridős ügyletek már több mint 80 százalékos valószínűséggel áraznak be szeptemberig egy újabb kamatemelést. Ezzel párhuzamosan a BofA Global Research és a Deutsche Bank elemzői is feladták a korábbi, változatlan kamatszintet vetítő előrejelzésüket, és a gazdaság ellenálló képességére hivatkozva már az idei évre kamatemelést várnak.

Az euró jegyzése 1,1414 dollárig gyengült, ami márciusi mélypontnak felel meg. A gyengülés hátterében az áll, hogy Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke igyekezett tompítani az inflációs hatásokkal kapcsolatos aggodalmakat. Az európai közös deviza így a kamatpályák közötti különbségek miatt továbbra is nyomás alatt maradhat.

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A brit font kis mértékben gyengült és 1,3234 dolláros szinten forgott, miután Keir Starmer miniszterelnök bejelentette lemondását. Az átmeneti bizonytalanság ugyanakkor gyorsan oldódni látszik, miután Wes Streeting egészségügyi miniszter beállt Andy Burnham mögé, ami megnyithatja az utat a rendezett hatalomátadás előtt.

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A japán jen 161,48-as szinten állt a dollárral szemben, miután hétfőn átmenetileg 161,93-ig gyengült. Ha a keresztárfolyam átlépi a 161,96-os szintet, a japán fizetőeszköz az 1986 óta nem látott mélypontjára süllyed. Katajama Szacuki japán pénzügyminiszter hétfő este online egyeztetést folytatott Scott Bessent amerikai pénzügyminiszterrel, amelynek során

az árfolyammozgásokra adható válaszlépéseket, köztük az esetleges devizapiaci intervenciót is megvitatták.

A japán hatóságok egyelőre bizonytalanságban tartják a piacot a szándékaikról, ami a kommunikációs stratégia megváltozására utalhat.

Forrás: Reuters

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