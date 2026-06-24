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Estére magára talált a forint a pofonok után
Deviza

Estére magára talált a forint a pofonok után

Portfolio
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Szinte minden a forint ellen szól: egyszerre dolgoznak az erősödés ellen az amerikai Fed kamatemelésére, és a hazai jegybank kamatcsökkentésére vonatkozó várakozások. Kérdés, hogy a tegnapi gyengülés után mindennek ellenére tud-e korrigálni az árfolyam. A nap közbeni események alapján ez a korrekció egyelőre felemás, a délelőtti forinterősödést egy estére begyorsuló, délutáni gyengülés váltotta. A dollár közben közel másfél éves csúcsra erősödött az euróhoz képest, ami miatt a forint is elgyengült, de estére magára talált a magyar deviza.
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Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.
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Estére magára talál a forint

Az euróval szemben már szinte a szerda reggeli nyitószintig erősödött vissza a forint: 355,9-nél jár a váltás.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben is szépen korrigált az árfolyam, a napi csúcsot jelentő 315-ös szintről már 313,5 alá jött le a kurzus.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Brüsszel félig szembeköpi magát, hogy mentse a német ipart

Már a következő hetekben előterjesztené az Európai Bizottságaz uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) reformját, amely a Handelsblatt értesülései szerint 2027-től több ingyenes kibocsátási kvótát biztosítana az energiaintenzív iparágaknak, és később vezetné ki a térítésmentes egységeket. A gyorsított eljárás mögött politikai megfontolások is állnak, mivel Brüsszel attól tart, hogy a francia választások és egy esetleges jobboldali fordulat akadályozhatja a rendes jogalkotást. A könnyítésért cserébe a vállalatoknak a megtakarításaik jelentős részét európai telephelyeik dekarbonizációjába kellene visszaforgatniuk. Az EU klímapolitikai szakértői ugyanakkor figyelmeztetnek, hogy a rendszer túlzott gyengítése veszélyeztetheti a 2050-es klímasemlegességi célt.

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Brüsszel félig szembeköpi magát, hogy mentse a német ipart
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Ingázik a forint

Az elmúlt órában az EUR/HUF-árfolyamban érdemi mozgás volt: először 356,5 fölé gyengült a forint, majd 356 alá ment le.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár esetében a napi mélypontot jelentő 315-ös szintről 313,3-ig korrigált vissza a magyar deviza, aztán onnan 313,75-ig gyengült.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Ütik az aranyat, hónapok óta nem látott mélypontra zuhant a nemesfém ára

Több mint hét hónapos mélypontra süllyedt az arany ára szerdán, miután átmenetileg az unciánkénti 4000 dolláros lélektani határ alá bukott. A nemesfém árfolyamát elsősorban az erősödő dollár és a fokozódó amerikai kamatemelési várakozások szorították lejjebb.

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Ütik az aranyat, hónapok óta nem látott mélypontra zuhant a nemesfém ára
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Óriási hitelt vesz fel az Európai Unió, minden tagállamra komoly kötelezettség hárul

Az Európai Bizottság 80 milliárd eurónyi uniós kötvényt bocsátana ki még idén. A forrásokat többek között a NextGenerationEU-program kifizetéseire, az Ukrajnának nyújtott támogatásokra – köztük a 90 milliárd eurós Ukraine Support Loan-ra –, valamint a SAFE védelmi eszköz finanszírozására fordítják. A második féléves tervet a Bizottság négy szindikált kötvénykibocsátással és hat aukció révén hajtaná végre.

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Óriási hitelt vesz fel az Európai Unió, minden tagállamra komoly kötelezettség hárul
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Nagy kilengések vannak az EUR/USD-nél

Közel másféléves mélyponton jár az euró-dollár-árfolyam, az amerikai deviza már 1,1325 alá erősödött. Főként a Hormuzi-szoros lezárásának feloldásával kapcsolatos fejlemények támogatták a folyamatot, valamint az is a dollárt húzza, hogy a Federal Reseve kamatemelését árazzák.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A forinthoz képest a dollár már a 314-es szintig ment fel, ami közel másfél egységnyi erősödés.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az euróhoz képest mérsékeltebb a magyar deviza gyengülése: 356,2-nél jár a kurzus.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Kéthetes mélyponton volt a forint árfolyama

Az euróval szemben egészen 356,97-ig gyengült ma a forint, amivel kéthetes mélypontra jutott a hazai fizetőeszköz. Úgy tűnik, még nem sikerült kihevernie az MNB tegnapi sajtótájékoztatóján bejelentett kamatcsökkentési ciklust.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

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315 körül a dollár árfolyama

Nem sikerült magára találnia a forintnak: jelenleg a dollárral szemben 315 környékén jár az árfolyam. Nemrég még a 300-at tesztelte az árfolyam.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Addig óvatoskodott az MNB, hogy most mindenkit sikerült meglepnie

Az elmúlt egy évben az óvatos és a türelmes jelzők hangzottak el legtöbbször a Magyar Nemzeti Bank (MNB) kapcsán, a jegybank is ezt az álláspontot képviselte. Kedden aztán nagyot fordult a hangulat, hiszen amellett, hogy a vártnak megfelelő 25 bázispontos kamatcsökkentésről döntött a Monetáris Tanács, további határozott lazítást vetített előre. Ezt a felvázolt sokkal alacsonyabb inflációs pálya alapozta meg. Ha a következő hónapokban tényleg további kamatcsökkentés jön, akkor az a forint eddigi erősödésének is gátat szabhat, könnyen lehet, hogy láttuk már az euróárfolyam alját az elmúlt napokban 350 alatt.

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Addig óvatoskodott az MNB, hogy most mindenkit sikerült meglepnie
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Újra emelkedik az euró árfolyama

Nem bizonyult tartósnak a forint délelőtti erősödése, az elmúlt órában ugyanis több mint 1 egységet mozdulva ismét 357 közelébe emelkedett az euró jegyzés (356,9).

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Virovácz Péter: "Nem 2030-ban vagy 2050-ben lesz demográfiai probléma Magyarországon, hanem most van"

Az ING Bank frissített makrogazdasági előrejelzése szerint a magyar gazdaság 2026-ban mindössze 1,5 százalékkal nőhet, míg 2027-ben 2,6 százalék körüli bővülést láthatunk majd. Virovácz Péter vezető elemző szerint a fenntartható növekedés kulcsa a beruházások talpra állása lesz, miközben az ország már most súlyos demográfiai válsággal és munkaerőhiánnyal küzd, amely erős inflációs nyomást generálhat. A forint erősödése és az alacsonyabb hozamkörnyezet teret adhat a kamatcsökkentésnek – az irányadó ráta 2027-ben 4,5 százalék körül stabilizálódhat –, míg az euróbevezetés legfőbb akadálya nem a költségvetési hiány leszorítása, hanem az infláció letörése lesz.

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Virovácz Péter:
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Ítéletet mondtak a Tisza-kormány egyik fő céljáról: nagyon messze van még a magyar euró

Közzétette az Európai Központi Bank (EKB) a legfrissebb konvergenciajelentését, amelyben a nem eurót használó EU-s országok konvergenciakritériumainak teljesülését vette górcső alá. A jelentésből kiderül, hogy 2024 óta egyik euróövezethez még nem csatlakozott tagország sem ért el érezhető előrelépést a gazdasági konvergenciafolyamatban, bár ez főként az elmúlt évek világgazdasági sokkjainak köszönhető. Az euróbevezetéstől legmesszebb jelenleg Magyarország és Románia van, de Lengyelország sem teljesíti a konvergenciakritériumok jó részét. Magyarország jelenleg minden területet figyelembe véve messze van az euróbevezetés gazdasági feltételeinek teljesítésétől, hiszen az elmúlt hónapok pozitív fejleményei ellenére az infláció, a hosszú hozamok, a költségvetés, valamint a pénzügyi jog terén sem teljesítjük a szükséges kritériumokat.

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Ítéletet mondtak a Tisza-kormány egyik fő céljáról: nagyon messze van még a magyar euró
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Máris enyhe erősödésben a forint

Visszafordult a kurzus, úgy tűnik, 355 forint körül stabilizálódhat az árfolyam.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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ING: nem túl erős a forint

"A forint április, az országgyűlési választások óta mintegy 6,2%-ot erősödött az euróval szemben, és nemrég elérte a 350-es EUR/HUF-szintet, amely a féléves célárfolyamunk volt. A reál effektív árfolyam közel jár a 2008-as csúcsaihoz, bár a forint a régiós versenytársakhoz képest továbbra is alulértékeltnek tűnik, ami némi teret hagy a további erősödésre" – állapította meg az ING napi devizapiaci kitekintőjében.

"Mivel a régió legalacsonyabb inflációs rátája Magyarországon van, és az infláció a cél alatt tartózkodik, a piacok az idei évre mintegy 125 bázispontnyi kamatcsökkentést áraznak, jövőre pedig az MNB irányadó kamatának nagyjából 4,75%-os szint körüli stabilizálódását várják" – tették hozzá.

Ez a 2024-es árazáshoz képest nem tűnik túlzottnak, és arra számítunk, hogy a lazítás újraindulását követően a piacok további kamatcsökkentéseket fognak beárazni.

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Lejtmenetben a forint

Tegnap 2025 óta nem látott szintekre erősödött a dollár, a deviza erejét elsősorban a jegybank szigorításával kapcsolatos várakozások adják.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Kedden a Magyar Nemzeti Bank kamatdöntő ülést tartott, ahol az alapkamat 25 bázispontos csökkentéséről döntöttek. Erre még nem reagált különösebben erősen a forint, azonban Varga Mihály jegybankelnök a sajtótájékoztatón "mini kamatcsökkentési ciklusról" beszélt, és az MNB jelentősen átírta az idei inflációs várakozásait is. A kamatelőny zsugorodása miatt végül a forint gyengülésnek indult.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A mai napon nem várható makroadat dömping, a német hangulatindex érkezik majd 10-kor. A devizapiaci fejleményekről folyamatosan tudósítunk.

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Varga Mihály üzent a kormánynak: most lehetne kivezetni az árrésstopot

Lényegesen csökkentette inflációs előrejelzését kedden a Magyar Nemzeti Bank, ezzel összhangban 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette a kamatot a Monetáris Tanács. Varga Mihály jegybankelnök kiemelte: még az árrésstopok kivezetésével sem emelkedne a cél fölé az infláció, így most lenne lehetőség ezeknek a korlátozó intézkedéseknek a megszüntetésére. A jegybank elnöke a következő két ülésre további kamatcsökkentést vetített előre.

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Varga Mihály üzent a kormánynak: most lehetne kivezetni az árrésstopot

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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