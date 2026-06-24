Estére magára talált a forint a pofonok után

Az euróval szemben már szinte a szerda reggeli nyitószintig erősödött vissza a forint: 355,9-nél jár a váltás.

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A dollárral szemben is szépen korrigált az árfolyam, a napi csúcsot jelentő 315-ös szintről már 313,5 alá jött le a kurzus.