Kapott egy pofont a forint, egy nap alatt magához tért

"A forint április, az országgyűlési választások óta mintegy 6,2%-ot erősödött az euróval szemben, és nemrég elérte a 350-es EUR/HUF-szintet, amely a féléves célárfolyamunk volt. A reál effektív árfolyam közel jár a 2008-as csúcsaihoz, bár a forint a régiós versenytársakhoz képest továbbra is alulértékeltnek tűnik, ami némi teret hagy a további erősödésre" – állapította meg az ING napi devizapiaci kitekintőjében.

"Mivel a régió legalacsonyabb inflációs rátája Magyarországon van, és az infláció a cél alatt tartózkodik, a piacok az idei évre mintegy 125 bázispontnyi kamatcsökkentést áraznak, jövőre pedig az MNB irányadó kamatának nagyjából 4,75%-os szint körüli stabilizálódását várják" – tették hozzá.

Ez a 2024-es árazáshoz képest nem tűnik túlzottnak, és arra számítunk, hogy a lazítás újraindulását követően a piacok további kamatcsökkentéseket fognak beárazni.