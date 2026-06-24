PAN
Panama 0 1 Horvátország
CRO
 Vége
L csoport
COL
Kolumbia 1 0 Kongói Demokratikus Köztársaság
COD
 Vége
K csoport
SUI
Svájc Kanada
CAN
 Ma 21:00
B csoport
BIH
Bosznia-Hercegovina Katar
QAT
 Ma 21:00
B csoport
  • Megjelenítés
Lejtmenetben a forint
Deviza

Lejtmenetben a forint

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Szinte minden a forint ellen szól: egyszerre dolgoznak az erősödés ellen az amerikai Fed kamatemelésére, és a hazai jegybank kamatcsökkentésére vonatkozó várakozások. Kérdés, hogy a tegnapi gyengülés után mindennek ellenére tud-e korrigálni az árfolyam.
Budapest Economic Forum 2026
Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.
Információ és jelentkezés
Megosztás

Lejtmenetben a forint

Tegnap 2025 óta nem látott szintekre erősödött a dollár, a deviza erejét elsősorban a jegybank szigorításával kapcsolatos várakozások adják.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Kedden a Magyar Nemzeti Bank kamatdöntő ülést tartott, ahol az alapkamat 25 bázispontos csökkentéséről döntöttek. Erre még nem reagált különösebben erősen a forint, azonban Varga Mihály jegybankelnök a sajtótájékoztatón "mini kamatcsökkentési ciklusról" beszélt, és az MNB jelentősen átírta az idei inflációs várakozásait is. A kamatelőny zsugorodása miatt végül a forint gyengülésnek indult.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A mai napon nem várható makroadat dömping, a német hangulatindex érkezik majd 10-kor. A devizapiaci fejleményekről folyamatosan tudósítunk.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Megosztás

Varga Mihály üzent a kormánynak: most lehetne kivezetni az árrésstopot

Lényegesen csökkentette inflációs előrejelzését kedden a Magyar Nemzeti Bank, ezzel összhangban 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette a kamatot a Monetáris Tanács. Varga Mihály jegybankelnök kiemelte: még az árrésstopok kivezetésével sem emelkedne a cél fölé az infláció, így most lenne lehetőség ezeknek a korlátozó intézkedéseknek a megszüntetésére. A jegybank elnöke a következő két ülésre további kamatcsökkentést vetített előre.

Tovább a cikkhez
Varga Mihály üzent a kormánynak: most lehetne kivezetni az árrésstopot

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Nemzetközi ÁFA változások 2026 Q2

Korábbi szakmai cikkünkhöz hasonlóan ebben az összefoglalóban is kiemeljük azokat a nemzetközi áfaváltozásokat, és compliance fejleményeket, amelyek magyar vállalkozások határon átnyúló

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Varga Mihály üzent a kormánynak: most lehetne kivezetni az árrésstopot
Tisza-kormány: megszűnik a közmédia, ahogy eddig ismertük, és a védett üzemanyagárat is eltörölték
Gyengült a forint Varga Mihály szavai után
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility