Lejtmenetben a forint

Tegnap 2025 óta nem látott szintekre erősödött a dollár, a deviza erejét elsősorban a jegybank szigorításával kapcsolatos várakozások adják.

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Kedden a Magyar Nemzeti Bank kamatdöntő ülést tartott, ahol az alapkamat 25 bázispontos csökkentéséről döntöttek. Erre még nem reagált különösebben erősen a forint, azonban Varga Mihály jegybankelnök a sajtótájékoztatón "mini kamatcsökkentési ciklusról" beszélt, és az MNB jelentősen átírta az idei inflációs várakozásait is. A kamatelőny zsugorodása miatt végül a forint gyengülésnek indult.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A mai napon nem várható makroadat dömping, a német hangulatindex érkezik majd 10-kor. A devizapiaci fejleményekről folyamatosan tudósítunk.

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