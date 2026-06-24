Lejtmenetben a forint
Tegnap 2025 óta nem látott szintekre erősödött a dollár, a deviza erejét elsősorban a jegybank szigorításával kapcsolatos várakozások adják.
Kedden a Magyar Nemzeti Bank kamatdöntő ülést tartott, ahol az alapkamat 25 bázispontos csökkentéséről döntöttek. Erre még nem reagált különösebben erősen a forint, azonban Varga Mihály jegybankelnök a sajtótájékoztatón "mini kamatcsökkentési ciklusról" beszélt, és az MNB jelentősen átírta az idei inflációs várakozásait is. A kamatelőny zsugorodása miatt végül a forint gyengülésnek indult.
A mai napon nem várható makroadat dömping, a német hangulatindex érkezik majd 10-kor. A devizapiaci fejleményekről folyamatosan tudósítunk.
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Varga Mihály üzent a kormánynak: most lehetne kivezetni az árrésstopot
Lényegesen csökkentette inflációs előrejelzését kedden a Magyar Nemzeti Bank, ezzel összhangban 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette a kamatot a Monetáris Tanács. Varga Mihály jegybankelnök kiemelte: még az árrésstopok kivezetésével sem emelkedne a cél fölé az infláció, így most lenne lehetőség ezeknek a korlátozó intézkedéseknek a megszüntetésére. A jegybank elnöke a következő két ülésre további kamatcsökkentést vetített előre.
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