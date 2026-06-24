Próbál magához térni a forint az MNB kamatdöntése után

Újra emelkedik az euró árfolyama
Nem bizonyult tartósnak a forint délelőtti erősödése, az elmúlt órában ugyanis több mint 1 egységet mozdulva ismét 357 közelébe emelkedett az euró jegyzés (356,9).
Virovácz Péter: "Nem 2030-ban vagy 2050-ben lesz demográfiai probléma Magyarországon, hanem most van"
Az ING Bank frissített makrogazdasági előrejelzése szerint a magyar gazdaság 2026-ban mindössze 1,5 százalékkal nőhet, míg 2027-ben 2,6 százalék körüli bővülést láthatunk majd. Virovácz Péter vezető elemző szerint a fenntartható növekedés kulcsa a beruházások talpra állása lesz, miközben az ország már most súlyos demográfiai válsággal és munkaerőhiánnyal küzd, amely erős inflációs nyomást generálhat. A forint erősödése és az alacsonyabb hozamkörnyezet teret adhat a kamatcsökkentésnek – az irányadó ráta 2027-ben 4,5 százalék körül stabilizálódhat –, míg az euróbevezetés legfőbb akadálya nem a költségvetési hiány leszorítása, hanem az infláció letörése lesz.
Ítéletet mondtak a Tisza-kormány egyik fő céljáról: nagyon messze van még a magyar euró
Közzétette az Európai Központi Bank (EKB) a legfrissebb konvergenciajelentését, amelyben a nem eurót használó EU-s országok konvergenciakritériumainak teljesülését vette górcső alá. A jelentésből kiderül, hogy 2024 óta egyik euróövezethez még nem csatlakozott tagország sem ért el érezhető előrelépést a gazdasági konvergenciafolyamatban, bár ez főként az elmúlt évek világgazdasági sokkjainak köszönhető. Az euróbevezetéstől legmesszebb jelenleg Magyarország és Románia van, de Lengyelország sem teljesíti a konvergenciakritériumok jó részét. Magyarország jelenleg minden területet figyelembe véve messze van az euróbevezetés gazdasági feltételeinek teljesítésétől, hiszen az elmúlt hónapok pozitív fejleményei ellenére az infláció, a hosszú hozamok, a költségvetés, valamint a pénzügyi jog terén sem teljesítjük a szükséges kritériumokat.
Máris enyhe erősödésben a forint
Visszafordult a kurzus, úgy tűnik, 355 forint körül stabilizálódhat az árfolyam.
ING: nem túl erős a forint
"A forint április, az országgyűlési választások óta mintegy 6,2%-ot erősödött az euróval szemben, és nemrég elérte a 350-es EUR/HUF-szintet, amely a féléves célárfolyamunk volt. A reál effektív árfolyam közel jár a 2008-as csúcsaihoz, bár a forint a régiós versenytársakhoz képest továbbra is alulértékeltnek tűnik, ami némi teret hagy a további erősödésre" – állapította meg az ING napi devizapiaci kitekintőjében.
"Mivel a régió legalacsonyabb inflációs rátája Magyarországon van, és az infláció a cél alatt tartózkodik, a piacok az idei évre mintegy 125 bázispontnyi kamatcsökkentést áraznak, jövőre pedig az MNB irányadó kamatának nagyjából 4,75%-os szint körüli stabilizálódását várják" – tették hozzá.
Ez a 2024-es árazáshoz képest nem tűnik túlzottnak, és arra számítunk, hogy a lazítás újraindulását követően a piacok további kamatcsökkentéseket fognak beárazni.
Lejtmenetben a forint
Tegnap 2025 óta nem látott szintekre erősödött a dollár, a deviza erejét elsősorban a jegybank szigorításával kapcsolatos várakozások adják.
Kedden a Magyar Nemzeti Bank kamatdöntő ülést tartott, ahol az alapkamat 25 bázispontos csökkentéséről döntöttek. Erre még nem reagált különösebben erősen a forint, azonban Varga Mihály jegybankelnök a sajtótájékoztatón "mini kamatcsökkentési ciklusról" beszélt, és az MNB jelentősen átírta az idei inflációs várakozásait is. A kamatelőny zsugorodása miatt végül a forint gyengülésnek indult.
A mai napon nem várható makroadat dömping, a német hangulatindex érkezik majd 10-kor. A devizapiaci fejleményekről folyamatosan tudósítunk.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Varga Mihály üzent a kormánynak: most lehetne kivezetni az árrésstopot
Lényegesen csökkentette inflációs előrejelzését kedden a Magyar Nemzeti Bank, ezzel összhangban 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette a kamatot a Monetáris Tanács. Varga Mihály jegybankelnök kiemelte: még az árrésstopok kivezetésével sem emelkedne a cél fölé az infláció, így most lenne lehetőség ezeknek a korlátozó intézkedéseknek a megszüntetésére. A jegybank elnöke a következő két ülésre további kamatcsökkentést vetített előre.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Újabb fejezet a magyar színházi botrányban: már az adóhatóság is nyomoz a nemrég kinevezett igazgató ügyében
Hankó Balázs már a büntetőeljárás elindulása után nevezte ki.
Ítéletet mondtak a Tisza-kormány egyik fő céljáról: nagyon messze van még a magyar euró
Lényegében semmilyen előrelépés nem történt az elmúlt két évben.
Szomorú rekord: soha nem mértek még ilyen alacsony vízállást a Velencei-tavon, és még nincs vége
"Ez egy rövid ideig tartó negatív rekord lesz".
Magyar Péter: pár óra alatt több mint 3000 vélemény érkezett a Tisztitótűz-művelet alkotmánymódosítására
Sokan javasolták a képviselők mandátumának 8 évben történő maximálását.
Trump arcába dörgölte az iráni főtárgyaló: igen, ezt a háborút elvesztette Amerika
"Ezzel Amerika elismerte a vereségét."
Megszületett a mesterterv: trükkös megoldással áramolhat a Hormuzi-szorosnál az olaj, de van egy bökkenő
Nagyon szigorú rendszert alakítottak ki.
Pokoli hőségtől szenved Nyugat-Európa – Van, ahol 44 fok fölé kúszott a hőmérő higanyszála
Franciaországot sújtja legjobban a kánikula.
Egy lépéssel közelebb: benyújtásra került az "ügynökakták" nyilvánosságra hozatalához szükséges első törvényjavaslat
Megjelent az Országgyűlés honlapján az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 20
"A forint túl erős lett a magyar gazdaság versenyképességéhez képest"
A forint megítélése túlságosan pozitívvá vált, és az árfolyam már erősebb annál, mint amit a magyar gazdaság fundamentumai indokolnak. Az 500 forintos euró forgatókönyve erős... The post
Iráni szándéknyilatkozat: cui prodest?
A Hormuzi-szoros fokozatos újranyitása és az olajárak csökkenése reményteli fejlemény, de az iráni szándéknyilatkozat inkább törékeny politikai keret, mint valódi lezárt rendezés. The post
A jó forintom SpaceX-szel elmulatom
Zsolt leveszi a kezét az emberiségről: kísérleti After Hours Balázs helyett Dáviddal, tanítás helyett szigorúan csak szakmázással. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After... The
Kamatvágás: 25 bázisponttal csökken a jegybanki alapkamat
Június 24-től 6,00 százalék lesz a jegybanki alapkamat, azaz 25 bázispontot vágtak az irányadó kamatszinten. De mit fog okozni ez egy átlagos magyar ember életében? A Monetáris Tanács mai dön
Nemzetközi ÁFA változások 2026 Q2
Korábbi szakmai cikkünkhöz hasonlóan ebben az összefoglalóban is kiemeljük azokat a nemzetközi áfaváltozásokat, és compliance fejleményeket, amelyek magyar vállalkozások határon átnyúló
Miért uralja az amerikai részvénypiac a világindexeket?
A legismertebb világindexek nem a globális GDP-t, hanem a tőzsdén jegyzett vállalatok piaci értékét követik - ezért lehet bennük ilyen meghatározó az amerikai részvénypiac. The post Miért u
Négyszerezett Magyarország, de még mindig a régiós lista végén kullog
Húsz év alatt átalakult a régió energiatérképe: a BB tengely mind a tizenegy országa növelte a megújuló energiaforrások arányát, a régiós átlag pedig csaknem megduplázódott.... The post
Seperc alatt kapitulált Donald Trump – Veszélyes idők jönnek, mégis hogy nyert ekkorát Irán?
Mi értelme volt a háborús pusztításnak, ha Amerika rosszabbul áll, mint azelőtt?
A szállodások azt hitték, ez az ő évük lesz. Aztán jött a 350-es euró
Az erős forint rátesz egy lapáttal a szokásosan nehéz körülményekre.
A Brexit óta nem tér magához Nagy-Britannia: miért bukott meg Keir Starmer?
Ismét lemondott egy miniszterelnök.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.