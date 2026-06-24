Rákapcsolt a dollár, a forintot is elérte a hatás

Nagy kilengések vannak az EUR/USD-nél
Közel másféléves mélyponton jár az euró-dollár-árfolyam, az amerikai deviza már 1,1325 alá erősödött. Főként a Hormuzi-szoros lezárásának feloldásával kapcsolatos fejlemények támogatták a folyamatot, valamint az is a dollárt húzza, hogy a Federal Reseve kamatemelését árazzák.
A forinthoz képest a dollár már a 314-es szintig ment fel, ami közel másfél egységnyi erősödés.
Az euróhoz képest mérsékeltebb a magyar deviza gyengülése: 356,2-nél jár a kurzus.
Kéthetes mélyponton volt a forint árfolyama
Az euróval szemben egészen 356,97-ig gyengült ma a forint, amivel kéthetes mélypontra jutott a hazai fizetőeszköz. Úgy tűnik, még nem sikerült kihevernie az MNB tegnapi sajtótájékoztatóján bejelentett kamatcsökkentési ciklust.
315 körül a dollár árfolyama
Nem sikerült magára találnia a forintnak: jelenleg a dollárral szemben 315 környékén jár az árfolyam. Nemrég még a 300-at tesztelte az árfolyam.
Addig óvatoskodott az MNB, hogy most mindenkit sikerült meglepnie
Az elmúlt egy évben az óvatos és a türelmes jelzők hangzottak el legtöbbször a Magyar Nemzeti Bank (MNB) kapcsán, a jegybank is ezt az álláspontot képviselte. Kedden aztán nagyot fordult a hangulat, hiszen amellett, hogy a vártnak megfelelő 25 bázispontos kamatcsökkentésről döntött a Monetáris Tanács, további határozott lazítást vetített előre. Ezt a felvázolt sokkal alacsonyabb inflációs pálya alapozta meg. Ha a következő hónapokban tényleg további kamatcsökkentés jön, akkor az a forint eddigi erősödésének is gátat szabhat, könnyen lehet, hogy láttuk már az euróárfolyam alját az elmúlt napokban 350 alatt.
Újra emelkedik az euró árfolyama
Nem bizonyult tartósnak a forint délelőtti erősödése, az elmúlt órában ugyanis több mint 1 egységet mozdulva ismét 357 közelébe emelkedett az euró jegyzés (356,9).
Virovácz Péter: "Nem 2030-ban vagy 2050-ben lesz demográfiai probléma Magyarországon, hanem most van"
Az ING Bank frissített makrogazdasági előrejelzése szerint a magyar gazdaság 2026-ban mindössze 1,5 százalékkal nőhet, míg 2027-ben 2,6 százalék körüli bővülést láthatunk majd. Virovácz Péter vezető elemző szerint a fenntartható növekedés kulcsa a beruházások talpra állása lesz, miközben az ország már most súlyos demográfiai válsággal és munkaerőhiánnyal küzd, amely erős inflációs nyomást generálhat. A forint erősödése és az alacsonyabb hozamkörnyezet teret adhat a kamatcsökkentésnek – az irányadó ráta 2027-ben 4,5 százalék körül stabilizálódhat –, míg az euróbevezetés legfőbb akadálya nem a költségvetési hiány leszorítása, hanem az infláció letörése lesz.
Ítéletet mondtak a Tisza-kormány egyik fő céljáról: nagyon messze van még a magyar euró
Közzétette az Európai Központi Bank (EKB) a legfrissebb konvergenciajelentését, amelyben a nem eurót használó EU-s országok konvergenciakritériumainak teljesülését vette górcső alá. A jelentésből kiderül, hogy 2024 óta egyik euróövezethez még nem csatlakozott tagország sem ért el érezhető előrelépést a gazdasági konvergenciafolyamatban, bár ez főként az elmúlt évek világgazdasági sokkjainak köszönhető. Az euróbevezetéstől legmesszebb jelenleg Magyarország és Románia van, de Lengyelország sem teljesíti a konvergenciakritériumok jó részét. Magyarország jelenleg minden területet figyelembe véve messze van az euróbevezetés gazdasági feltételeinek teljesítésétől, hiszen az elmúlt hónapok pozitív fejleményei ellenére az infláció, a hosszú hozamok, a költségvetés, valamint a pénzügyi jog terén sem teljesítjük a szükséges kritériumokat.
Máris enyhe erősödésben a forint
Visszafordult a kurzus, úgy tűnik, 355 forint körül stabilizálódhat az árfolyam.
ING: nem túl erős a forint
"A forint április, az országgyűlési választások óta mintegy 6,2%-ot erősödött az euróval szemben, és nemrég elérte a 350-es EUR/HUF-szintet, amely a féléves célárfolyamunk volt. A reál effektív árfolyam közel jár a 2008-as csúcsaihoz, bár a forint a régiós versenytársakhoz képest továbbra is alulértékeltnek tűnik, ami némi teret hagy a további erősödésre" – állapította meg az ING napi devizapiaci kitekintőjében.
"Mivel a régió legalacsonyabb inflációs rátája Magyarországon van, és az infláció a cél alatt tartózkodik, a piacok az idei évre mintegy 125 bázispontnyi kamatcsökkentést áraznak, jövőre pedig az MNB irányadó kamatának nagyjából 4,75%-os szint körüli stabilizálódását várják" – tették hozzá.
Ez a 2024-es árazáshoz képest nem tűnik túlzottnak, és arra számítunk, hogy a lazítás újraindulását követően a piacok további kamatcsökkentéseket fognak beárazni.
Lejtmenetben a forint
Tegnap 2025 óta nem látott szintekre erősödött a dollár, a deviza erejét elsősorban a jegybank szigorításával kapcsolatos várakozások adják.
Kedden a Magyar Nemzeti Bank kamatdöntő ülést tartott, ahol az alapkamat 25 bázispontos csökkentéséről döntöttek. Erre még nem reagált különösebben erősen a forint, azonban Varga Mihály jegybankelnök a sajtótájékoztatón "mini kamatcsökkentési ciklusról" beszélt, és az MNB jelentősen átírta az idei inflációs várakozásait is. A kamatelőny zsugorodása miatt végül a forint gyengülésnek indult.
A mai napon nem várható makroadat dömping, a német hangulatindex érkezik majd 10-kor. A devizapiaci fejleményekről folyamatosan tudósítunk.
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Varga Mihály üzent a kormánynak: most lehetne kivezetni az árrésstopot
Lényegesen csökkentette inflációs előrejelzését kedden a Magyar Nemzeti Bank, ezzel összhangban 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette a kamatot a Monetáris Tanács. Varga Mihály jegybankelnök kiemelte: még az árrésstopok kivezetésével sem emelkedne a cél fölé az infláció, így most lenne lehetőség ezeknek a korlátozó intézkedéseknek a megszüntetésére. A jegybank elnöke a következő két ülésre további kamatcsökkentést vetített előre.
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