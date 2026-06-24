Rákapcsolt a dollár, a forintot is elérte a hatás

Közel másféléves mélyponton jár az euró-dollár-árfolyam, az amerikai deviza már 1,1325 alá erősödött. Főként a Hormuzi-szoros lezárásának feloldásával kapcsolatos fejlemények támogatták a folyamatot, valamint az is a dollárt húzza, hogy a Federal Reseve kamatemelését árazzák.

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A forinthoz képest a dollár már a 314-es szintig ment fel, ami közel másfél egységnyi erősödés.

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Az euróhoz képest mérsékeltebb a magyar deviza gyengülése: 356,2-nél jár a kurzus.