Akkora a hőség, hogy a vasút is speciális szabályt vezetett be

A kezelési költség nélküli visszaváltás azokra a globáldíjas (IRT), azaz a helyfoglalást is magában foglaló jegyekre érvényes, amelyeket legkésőbb 2023. június 23-ig vásároltak meg, és amelyek érvényessége június 25. és június 30. közé esik.
A hagyományos, helyfoglalás nélküli (NRT) menetjegyek esetében az utasok a hosszabbítás lehetőségével is élhetnek, így azok érvényességi ideje egy pénztári igazolással egészen 2026. június 30-ig meghosszabbítható. Fontos szabály ugyanakkor, hogy
a meghatározott vonatra szóló érvényesség, vagyis a vonathoz kötöttség továbbra is érvényben marad.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
A világ 400 legjelentősebb tőzsdei vállalata közé került be az OTP
Világszinten is a legnagyobbak között a magyar bank.
Kapitány István: 18 és 21 óra között mérsékeljük a klímahasználatot!
Ez segíti az ellátásbiztonságot.
Közzétették: nem kereshet ennél az összegnél kevesebbet egy szakképzésben oktató sem
Érkezik a pótlólagos emelés.
Most jön a hőhullám java! Így hat a magyar gazdaságra a 40 fokos kánikula
A Checklistben Ürge-Vorsatz Diana klímakutatót kérdeztük.
Pont kerülhet a horvát "cápavita" végére: egy fiatal fehércápa úszott be az Adriára
Sokáig nem volt biztos.
Megszólalt Magyar Péter: ezt a korlátozást is a magyar emberek fizetik meg
A miniszterelnök elmondta, hogy mi kell az árrésstopok kivezetéséhez.
Súlyos korrupciós botrány: a bírósági eljárás megszüntetését kérte a volt miniszterelnök
Befolyással üzérkedéssel vádolják.
Megingott a nagyhatalom: kiderült, mi Amerika leggyengébb pontja, és ez még nagyon fájhat a világnak
Így tudták sarokba szorítani Donald Trumpot.
A nyaralás előtt hol, milyen feltételekkel lehet kedvező árfolyamon devizát váltani?
Az Erste Banknál bővül a kedvezményes devizaváltás lehetősége. A Bankmonitor szakértői ennek apropójából összeszedték, hogy az egyes bankoknál milyen feltételekkel érhető el egyedi deviz
A függőség ára: amikor egy csúcs AI-modellt Washington kapcsol le
Egy amerikai exportkontroll-döntés globálisan elérhetetlenné tett két csúcs AI-modellt, és megmutatta: az AI-hozzáférés már geopolitikai kockázat is. The post A függőség ára: amikor egy cs
Négyszer hatékonyabb lett a régió - Románia az élre tört, Magyarország stabilan a középmezőnyben
Harminc év alatt gyökeresen átalakult a BB tengely azaz Baltikum és a Balkán gazdaságainak energiahatékonysága. Míg a kilencvenes években egy egységnyi gazdasági teljesítmény előállításá
Öt színes: Greenspan
A hétfőn elhunyt Alan Greenspan 1987. augusztus 11. és 2006. január 31. között, vagyis 18 évig és 173 napig állt az amerikai jegybank élén. Ez önmagában is rendkívül hosszú idő, ám mégse
eÁFA átállás 2027-től: milyen lépésekre kell felkészülniük a vállalatoknak?
Az áfabevallás elkészítése sok vállalatnál egy rendszeresen ismétlődő folyamat: áfaanalitika, egyeztetések, M-lapok, ÁNYK, beküldés. A megszokott működés azonban rövid időn belül jelen
Valós fordulat, vagy csak egy új megközelítés? - A kínai ScienceOne AI modell
A kínai ScienceOne egy önálló, multidiszciplináris AI-rendszer, amely drasztikusan felgyorsítja a tudományos kutatásokat.
Egy lépéssel közelebb: benyújtásra került az "ügynökakták" nyilvánosságra hozatalához szükséges első törvényjavaslat
Megjelent az Országgyűlés honlapján az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 20
"A forint túl erős lett a magyar gazdaság versenyképességéhez képest"
A forint megítélése túlságosan pozitívvá vált, és az árfolyam már erősebb annál, mint amit a magyar gazdaság fundamentumai indokolnak. Az 500 forintos euró forgatókönyve erős... The post
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Most jön a hőhullám java! Így hat a magyar gazdaságra a 40 fokos kánikula
A Checklistben Ürge-Vorsatz Diana klímakutatót kérdeztük.
Agrárkonteók és a valóság: Tényleg a jégkármérséklő szárítja ki az Alföldet?
Összeesküvés-elméletek az időjárás mögött.
Merre megy tovább a forint a kamatcsökkentés után? Virovácz Pétert kérdeztük
A Checklistben a kamatdöntés inflációs és növekedési hatásait elemeztük.