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Akkora a hőség, hogy a vasút is speciális szabályt vezetett be
Deviza

Akkora a hőség, hogy a vasút is speciális szabályt vezetett be

Portfolio
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Az Európában tapasztalható rendkívüli hőség miatt a német és a lengyel vasúttársaság díjmentes visszaváltást biztosít a június utolsó napjaira szóló nemzetközi menetjegyekre.

A kezelési költség nélküli visszaváltás azokra a globáldíjas (IRT), azaz a helyfoglalást is magában foglaló jegyekre érvényes, amelyeket legkésőbb 2023. június 23-ig vásároltak meg, és amelyek érvényessége június 25. és június 30. közé esik.

A hagyományos, helyfoglalás nélküli (NRT) menetjegyek esetében az utasok a hosszabbítás lehetőségével is élhetnek, így azok érvényességi ideje egy pénztári igazolással egészen 2026. június 30-ig meghosszabbítható. Fontos szabály ugyanakkor, hogy

a meghatározott vonatra szóló érvényesség, vagyis a vonathoz kötöttség továbbra is érvényben marad.

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