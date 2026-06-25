CZE
Csehország 0 3 Mexikó
MEX
 Vége
A csoport
RSA
Dél-Afrika 1 0 Dél-Korea
KOR
 Vége
A csoport
ECU
Ecuador Németország
GER
 Ma 22:00
E csoport
CUW
Curaçao Elefántcsontpart
CIV
 Ma 22:00
E csoport
  • Megjelenítés
Leszúrt a forint, mi lehet a háttérben?
Deviza

Leszúrt a forint, mi lehet a háttérben?

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Kéthetes csúcsok közelében indítja a csütörtököt a forint árfolyama az euróval és a dollárral szemben is. Hazai fronton a mai nap legfontosabb eseménye az MNB Inflációs jelentésének megjelenése lesz, emellett a nemzetközi geopolitikai hírek és az amerikai inflációs adatok mozgathatják a devizaárfolyamokat. Eközben az amerikai dollár erőteljes emelkedésbe lendült: az amerikai fizetőeszköz átszakította a korábbi technikai ellenállási szinteket az euróval szemben, így csütörtökön már közel egy éve nem látott havi nyereség felé tart. A befektetők arra számítanak, hogy a robusztus amerikai gazdaság miatt tartósan magasak maradnak a rövid távú kamatlábak, miközben a piac a kulcsfontosságú inflációs adatokra vár.
Megosztás

MNB: 2 százalék körül alakulhat a második fél évben az infláció

A Magyar Nemzeti Bank friss Inflációs jelentése szerint a jegybank drasztikusan mérsékelte inflációs előrejelzését, miközben növekedési prognózisát enyhén javította. Az olaj- és gázárak jelentős csökkenése, a forint erősödése, valamint az élelmiszer- és üzemanyagárak kedvezőbb alakulása együttesen járultak hozzá az inflációs kilátások javulásához. Az MNB arra számít, hogy az infláció az év hátralévő részében a célsáv alsó szélén, 2 százalék körül alakulhat, és az árrésstopok kivezetése esetén sem haladná meg a jegybanki célt. A lakosság inflációs várakozásainak érdemi mérséklődését is kiemelte a jegybank, miközben a külpiaci növekedési kilátásokat enyhén rontotta. Utóbbit viszont ellensúlyozza a belépő kapacitások miatti ipari fordulat: alapvetően ez az oka, hogy a GDP-növekedésre is optimistább lett a jegybank.

Tovább a cikkhez
MNB: 2 százalék körül alakulhat a második fél évben az infláció
Megosztás

Leszúrt a forint

A magyar deviza hirtelen egy egységet erősödött az euróval szemben, mikor a Magyar Nemzeti Bank publikálta inflációs jelentését, 354,2-ig jött le hirtelen az árfolyam.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A mozgás mögött nem látszik hír, és az is biztos, hogy magyarspecifikus lehet, mivel a lengyel zloty nem indult meg.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Erősödget a forint

A reggeli órákban a forint egy enyhe, 0,07 százalékos erősödéssel áll az euróval szemben, az árfolyam már 355,1-nél jár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár pedig 312,75 forinttal gyakorlatilag a nyitószintnél mozog.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Back to Europe 2026
Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.
Információ és jelentkezés
Megosztás

Már a háború előtti szinten az olajár

Csütörtökön tovább csökkent a kőolaj ára, így az árfolyam már az iráni háború kitörése előtti szintet közelíti, miután a közel-keleti kínálat bővülésével kapcsolatos várakozások háttérbe szorították a kereslet alakulása miatti aggodalmakat.

Tovább a cikkhez
Már a háború előtti szinten az olajár
Megosztás

Komoly veszélyre figyelmeztet az ismert szakértő: a kormány miatt szenved Európa legerősebb gazdasága

Németország gazdasága mintegy hét éve stagnál, ám a valós helyzet a látszólagosnál is borúsabb. Clemens Fuest, a müncheni Ifo gazdaságkutató intézet elnöke a Handelsblattban megjelent cikkében rávilágít, hogy a probléma gyökere a hosszú távú növekedést szavatoló magánszektor zsugorodásában, valamint az állam ezzel párhuzamos, folyamatos terjeszkedésében rejlik.

Tovább a cikkhez
Komoly veszélyre figyelmeztet az ismert szakértő: a kormány miatt szenved Európa legerősebb gazdasága
Megosztás

Rég látott csúcsokon a dollár, kapaszkodik a forint

Kéthetes csúcsa közelében indítja a csütörtök reggelt a forint euróval és dollárral szembeni árfolyama: előbbi most 355,3, utóbbi 312,8 forintnál jár.

Az elmúlt napokban látott forintgyengülés hátterében elemzők szerint főként az amerikai kamatvárakozások megváltozása és az MNB nyári kamatcsökkentési ciklusa áll. Ez utóbbihoz a jegybank ma megjelenő friss Inflációs jelentése további fontos háttérinformációkkal szolgálhat.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Régen látott csúcsokon a dollár

Mindeközben az amerikai deviza az euróval szemben a héten átlépte az 1,14-es szintet, majd szerdán 1,1325 dollárnál 13 hónapos csúcsot ért el, mielőtt az ázsiai kereskedésben 1,1370 körül stabilizálódott volna.

A japán jennel szembeni 161,73-as árfolyamával a zöldhasú alig maradt el a több mint négy évtizede nem látott történelmi csúcsától.

A dollárindex, amely hat főbb devizából álló kosárral szemben méri az amerikai fizetőeszköz erejét,

szerdán szintén 13 hónapos csúcsra, 101,8 pontra emelkedett.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár erősödése az arany árfolyamát több mint hét hónap után átmenetileg unciánként 4000 dollár alá szorította vissza, míg a bitcoin 2024 óta először süllyedt 60 ezer dollár alá. Az amerikai fizetőeszköz emellett a brit fonttal szemben hét hónapos, a svájci frankkal szemben pedig tizenegy hónapos csúcsot ért el szerdán.

A folyamatok mögött a Federal Reserve szigorodó retorikája áll.

A piaci szereplők, akik korábban kamatcsökkentésre számítottak, jelenleg már egy esetleges októberi kamatemelést is beáraztak. Május eleje óta a kamatvárakozásokra rendkívül érzékeny kétéves amerikai állampapír hozama 27 bázisponttal, 4,15 százalékra emelkedett, miközben a hasonló lejáratú német államkötvény hozama 7 bázisponttal, 2,56 százalékra mérséklődött. A tízéves lejáratú papíroknál az amerikai hozamelőny 20 bázisponttal tágulva meghaladta a 150 bázispontot.

Elemzők szerint a piaci mozgások az amerikai gazdaság ciklikus és strukturális felülteljesítését tükrözik.

A Standard Chartered elemzője rámutatott, hogy a részben a mesterséges intelligencia által vezérelt robusztus termelékenységnövekedés növeli a vállalati nyereségeket, ami dollárpozitív tőkebeáramlást eredményezhet.

A dollár menetelését a leginkább kockázatérzékeny devizák, az ausztrál és az új-zélandi dollár sínylették meg a legjobban, előbbi 1,8 százalékot, utóbbi pedig 1,7 százalékot veszített az értékéből a héten.

Az amerikai statisztikai hivatal a mai nap teszi közzé a Fed által kiemelten követett inflációs mutatót, a májusi maginflációs adatot, amely a nap egyik legjobban várt piaci adata les. Bár a piacon mérsékelt növekedést várnak, az olajárak háború előtti szintekre való visszatérése miatt a hosszabb távú kilátások az inflációs nyomás enyhülését vetítik előre.

A dollár további erősödése ráadásul könnyen kiválthatja, hogy a japán hatóságok beváltsák korábbi fenyegetésüket, és a 162-es szint környékén devizapiaci intervencióval lépjenek fel a jen védelmében.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Megosztás

Váratlan javulás a magyar munkaerőpiacon

A májusi adatok alapján javult a munkaerőpiaci konjunktúra a tavasz végén Magyarországon. A foglalkoztatottak és a gazdaságilag aktívak száma emelkedett, a munkanélküliség csökkent. A friss adatok arra utalnak, hogy a munkaerőpiac elmúlt időszaki gyenge számai nem csak demográfiai tényezőkre vezethetők vissza, hanem ciklikus okokra is. Ez alapján a gazdaság erősödése is belelátható a számokba, de egy hónap alapján még korai lenne megalapozottan fordulatról beszélni.

Tovább a cikkhez
Váratlan javulás a magyar munkaerőpiacon
Megosztás

Kitart a lakosság hurráoptimizmusa a kormányváltás után

A májusi óriási emelkedés után a fogyasztók hangulata júniusban kissé tovább tudott javulni - derül ki a GKI nyár eleji konjunktúrafelméréséből. Valamelyest optimistább lett az üzleti szféra is, de a vállalkozások hangulatindexe összességében inkább csak stagnálást mutat. A várakozások összefoglaló jelzőszáma, a GKI konjunktúra indexe fél ponttal emelkedett az előző hónaphoz képest, így új hétéves csúcsára ért fel.

Tovább a cikkhez
Kitart a lakosság hurráoptimizmusa a kormányváltás után
Megosztás

Merre megy tovább a forint a kamatcsökkentés után? Virovácz Pétert kérdeztük

Már meghallgatható a Portfolio Checklist szerdai adása. A mai műsor első részében a jegybank keddi kamatdöntését, valamint annak várható inflációs és gazdasági növekedési hatásait elemeztük. A témáról Virovácz Péterrel, az ING Bank elemzőjével beszélgettünk. A második blokkban azt jártuk körül, mit jelenthet az uniós források hazahozatala szempontjából, hogy az Európai Bizottság jóváhagyási ajánlással továbbította Magyarország módosított helyreállítási tervét az uniós pénzügyminiszterek elé. A fejleményekről Szabó Dánielt, a Portfolio uniós ügyekkel foglalkozó elemzőjét kérdeztük.

Tovább a cikkhez
Merre megy tovább a forint a kamatcsökkentés után? Virovácz Pétert kérdeztük

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Öt színes: Greenspan

A hétfőn elhunyt Alan Greenspan 1987. augusztus 11. és 2006. január 31. között, vagyis 18 évig és 173 napig állt az amerikai jegybank élén. Ez önmagában is rendkívül hosszú idő, ám mégse

RSM Blog

Nemzetközi ÁFA változások 2026 Q2

Korábbi szakmai cikkünkhöz hasonlóan ebben az összefoglalóban is kiemeljük azokat a nemzetközi áfaváltozásokat, és compliance fejleményeket, amelyek magyar vállalkozások határon átnyúló

Holdblog

A jó forintom SpaceX-szel elmulatom

Zsolt leveszi a kezét az emberiségről: kísérleti After Hours Balázs helyett Dáviddal, tanítás helyett szigorúan csak szakmázással. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After... The

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kiderült a súlyos titok: Amerika is részt vett a Moszkva elleni csapásokban - A Kreml dühöng
Rendőrségi kivonulás a Semmelweisen: megszólalt az egyetem
Estére magára talált a forint a pofonok után
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility