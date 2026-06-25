Megindult a dollár, reagál a forintárfolyam is

Erősödik tovább a dollár
Az EUR/USD újra megindult lefelé, a piacok tovább árazzák a Federal Reserve esetleges szigorítását, valamint egy kisebb piaci készülődés is látszik, mielőtt közzéteszik a Fed által leginkább PCE-mutatót. Igazán nagy mozgások ennek közlése után várható fél 3 után. Az árfolyam most mindenesetre 1,1334-nél jár.
A forint is visszagyengült: az euróárfolyam már 355,2-nél áll.
Visszakorrigált a forint
Az euróárfolyam már 354,6 felett jár, a forint kezd leadni a délelőtti erősödéséből, de különösen nagy mozgások egész délelőtt nem voltak a kurzusban.
Kiszámolta a Magyar Nemzeti Bank, hogy a Magyarországra érkező ezermilliárdos pénzözön mire lesz elég valójában
A befagyasztott uniós pénzek kiszabadítása Magyarországon nem annyira növekedési csodát jelenthet rövid távon, mint inkább mérlegjavító művelet lehet. A Magyar Nemzeti Bank júniusi inflációs jelentésének különelemzése alapján a több mint 16 milliárd eurós csomag rövid távon elsősorban az államadósságot, a finanszírozási kockázatokat és az ország piaci megítélését mozdíthatja el, miközben a GDP-re gyakorolt azonnali hatása jóval szerényebb maradhat. A magyar gazdaságpolitika mozgástere ettől érezhetően nő, de a pénz jelentős része nem friss költségvetési injekcióként, hanem régi számlák utólagos rendezéseként vagy lassan kifutó beruházási programként érkezhet.
Megfogta a forintot a 354,5-ös szint
Az euróval szemben a látványos, egy egységnyi leszúrás után egyelőre a forint nem tudott tovább erősödni, az árfolyam marad 354,5 környékén.
A dollár viszont jön lejjebb, már 311,8 forintba kerül a váltás. Ebben szerepe van annak, hogy az amerikai deviza az elmúlt napok lendületes erősödése után most enyhén korrigál az euróval szemben is.
Brüsszelben hónapokig fiókokban tartották, most egycsapásra megcsinálják Draghi mentőcsomagját
Belehúzott az Európai Unió Mario Draghi versenyképességi reformprogramjának végrehajtásával: az Institut Montaigne friss értékelése szerint a volt uniós jegybanki elnök tervének mintegy 30 százaléka már megvalósult, és ez az arány 2027 végére akár 60 százalékra is nőhet. Viszont az EU hosszú távú versenyképességi fordulata azon múlik, hogy a tagállamok mennyire hajlandók a tőkepiacok, az iparpolitika és az innovációfinanszírozás mélyebb korlátait lebontani.
MNB: 2 százalék körül alakulhat a második fél évben az infláció
A Magyar Nemzeti Bank friss Inflációs jelentése szerint a jegybank drasztikusan mérsékelte inflációs előrejelzését, miközben növekedési prognózisát enyhén javította. Az olaj- és gázárak jelentős csökkenése, a forint erősödése, valamint az élelmiszer- és üzemanyagárak kedvezőbb alakulása együttesen járultak hozzá az inflációs kilátások javulásához. Az MNB arra számít, hogy az infláció az év hátralévő részében a célsáv alsó szélén, 2 százalék körül alakulhat, és az árrésstopok kivezetése esetén sem haladná meg a jegybanki célt. A lakosság inflációs várakozásainak érdemi mérséklődését is kiemelte a jegybank, miközben a külpiaci növekedési kilátásokat enyhén rontotta. Utóbbit viszont ellensúlyozza a belépő kapacitások miatti ipari fordulat: alapvetően ez az oka, hogy a GDP-növekedésre is optimistább lett a jegybank.
Leszúrt a forint
A magyar deviza hirtelen egy egységet erősödött az euróval szemben, mikor a Magyar Nemzeti Bank publikálta inflációs jelentését, 354,2-ig jött le hirtelen az árfolyam.
A mozgás mögött nem látszik hír, és az is biztos, hogy magyarspecifikus lehet, mivel a lengyel zloty nem indult meg.
Erősödget a forint
A reggeli órákban a forint egy enyhe, 0,07 százalékos erősödéssel áll az euróval szemben, az árfolyam már 355,1-nél jár.
A dollár pedig 312,75 forinttal gyakorlatilag a nyitószintnél mozog.
Már a háború előtti szinten az olajár
Csütörtökön tovább csökkent a kőolaj ára, így az árfolyam már az iráni háború kitörése előtti szintet közelíti, miután a közel-keleti kínálat bővülésével kapcsolatos várakozások háttérbe szorították a kereslet alakulása miatti aggodalmakat.
Komoly veszélyre figyelmeztet az ismert szakértő: a kormány miatt szenved Európa legerősebb gazdasága
Németország gazdasága mintegy hét éve stagnál, ám a valós helyzet a látszólagosnál is borúsabb. Clemens Fuest, a müncheni Ifo gazdaságkutató intézet elnöke a Handelsblattban megjelent cikkében rávilágít, hogy a probléma gyökere a hosszú távú növekedést szavatoló magánszektor zsugorodásában, valamint az állam ezzel párhuzamos, folyamatos terjeszkedésében rejlik.
Rég látott csúcsokon a dollár, kapaszkodik a forint Régen látott csúcsokon a dollár
Kéthetes mélypontja közelében indította a csütörtök reggelt a forint az euróval és dollárral szemben: előbbi most 355,3, utóbbi 312,8 forintba kerül.
Az elmúlt napokban látott forintgyengülés hátterében elemzők szerint főként az amerikai kamatvárakozások megváltozása és az MNB nyári kamatcsökkentési ciklusa áll. Ez utóbbihoz a jegybank ma megjelenő friss Inflációs jelentése további fontos háttérinformációkkal szolgálhat.
Régen látott csúcsokon a dollár
Mindeközben az amerikai deviza az euróval szemben a héten átlépte az 1,14-es szintet, majd szerdán 1,1325 dollárnál 13 hónapos csúcsot ért el, mielőtt az ázsiai kereskedésben 1,1370 körül stabilizálódott volna.
A japán jennel szembeni 161,73-as árfolyamával a zöldhasú alig maradt el a több mint négy évtizede nem látott történelmi csúcsától.
A dollárindex, amely hat főbb devizából álló kosárral szemben méri az amerikai fizetőeszköz erejét,
szerdán szintén 13 hónapos csúcsra, 101,8 pontra emelkedett.
A dollár erősödése az arany árfolyamát több mint hét hónap után átmenetileg unciánként 4000 dollár alá szorította vissza, míg a bitcoin 2024 óta először süllyedt 60 ezer dollár alá. Az amerikai fizetőeszköz emellett a brit fonttal szemben hét hónapos, a svájci frankkal szemben pedig tizenegy hónapos csúcsot ért el szerdán.
A folyamatok mögött a Federal Reserve szigorodó retorikája áll.
A piaci szereplők, akik korábban kamatcsökkentésre számítottak, jelenleg már egy esetleges októberi kamatemelést is beáraztak. Május eleje óta a kamatvárakozásokra rendkívül érzékeny kétéves amerikai állampapír hozama 27 bázisponttal, 4,15 százalékra emelkedett, miközben a hasonló lejáratú német államkötvény hozama 7 bázisponttal, 2,56 százalékra mérséklődött. A tízéves lejáratú papíroknál az amerikai hozamelőny 20 bázisponttal tágulva meghaladta a 150 bázispontot.
Elemzők szerint a piaci mozgások az amerikai gazdaság ciklikus és strukturális felülteljesítését tükrözik.
A Standard Chartered elemzője rámutatott, hogy a részben a mesterséges intelligencia által vezérelt robusztus termelékenységnövekedés növeli a vállalati nyereségeket, ami dollárpozitív tőkebeáramlást eredményezhet.
A dollár menetelését a leginkább kockázatérzékeny devizák, az ausztrál és az új-zélandi dollár sínylették meg a legjobban, előbbi 1,8 százalékot, utóbbi pedig 1,7 százalékot veszített az értékéből a héten.
Az amerikai statisztikai hivatal a mai nap teszi közzé a Fed által kiemelten követett inflációs mutatót, a májusi maginflációs adatot, amely a nap egyik legjobban várt piaci adata les. Bár a piacon mérsékelt növekedést várnak, az olajárak háború előtti szintekre való visszatérése miatt a hosszabb távú kilátások az inflációs nyomás enyhülését vetítik előre.
A dollár további erősödése ráadásul könnyen kiválthatja, hogy a japán hatóságok beváltsák korábbi fenyegetésüket, és a 162-es szint környékén devizapiaci intervencióval lépjenek fel a jen védelmében.
Forrás: Reuters
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Váratlan javulás a magyar munkaerőpiacon
A májusi adatok alapján javult a munkaerőpiaci konjunktúra a tavasz végén Magyarországon. A foglalkoztatottak és a gazdaságilag aktívak száma emelkedett, a munkanélküliség csökkent. A friss adatok arra utalnak, hogy a munkaerőpiac elmúlt időszaki gyenge számai nem csak demográfiai tényezőkre vezethetők vissza, hanem ciklikus okokra is. Ez alapján a gazdaság erősödése is belelátható a számokba, de egy hónap alapján még korai lenne megalapozottan fordulatról beszélni.
Kitart a lakosság hurráoptimizmusa a kormányváltás után
A májusi óriási emelkedés után a fogyasztók hangulata júniusban kissé tovább tudott javulni - derül ki a GKI nyár eleji konjunktúrafelméréséből. Valamelyest optimistább lett az üzleti szféra is, de a vállalkozások hangulatindexe összességében inkább csak stagnálást mutat. A várakozások összefoglaló jelzőszáma, a GKI konjunktúra indexe fél ponttal emelkedett az előző hónaphoz képest, így új hétéves csúcsára ért fel.
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Már meghallgatható a Portfolio Checklist szerdai adása. A mai műsor első részében a jegybank keddi kamatdöntését, valamint annak várható inflációs és gazdasági növekedési hatásait elemeztük. A témáról Virovácz Péterrel, az ING Bank elemzőjével beszélgettünk. A második blokkban azt jártuk körül, mit jelenthet az uniós források hazahozatala szempontjából, hogy az Európai Bizottság jóváhagyási ajánlással továbbította Magyarország módosított helyreállítási tervét az uniós pénzügyminiszterek elé. A fejleményekről Szabó Dánielt, a Portfolio uniós ügyekkel foglalkozó elemzőjét kérdeztük.
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