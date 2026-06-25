Rég látott csúcsokon a dollár, kapaszkodik a forint

Kéthetes csúcsa közelében indítja a csütörtök reggelt a forint euróval és dollárral szembeni árfolyama: előbbi most 355,3, utóbbi 312,8 forintnál jár.

Az elmúlt napokban látott forintgyengülés hátterében elemzők szerint főként az amerikai kamatvárakozások megváltozása és az MNB nyári kamatcsökkentési ciklusa áll. Ez utóbbihoz a jegybank ma megjelenő friss Inflációs jelentése további fontos háttérinformációkkal szolgálhat.

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Régen látott csúcsokon a dollár

Mindeközben az amerikai deviza az euróval szemben a héten átlépte az 1,14-es szintet, majd szerdán 1,1325 dollárnál 13 hónapos csúcsot ért el, mielőtt az ázsiai kereskedésben 1,1370 körül stabilizálódott volna.

A japán jennel szembeni 161,73-as árfolyamával a zöldhasú alig maradt el a több mint négy évtizede nem látott történelmi csúcsától.

A dollárindex, amely hat főbb devizából álló kosárral szemben méri az amerikai fizetőeszköz erejét,

szerdán szintén 13 hónapos csúcsra, 101,8 pontra emelkedett.

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A dollár erősödése az arany árfolyamát több mint hét hónap után átmenetileg unciánként 4000 dollár alá szorította vissza, míg a bitcoin 2024 óta először süllyedt 60 ezer dollár alá. Az amerikai fizetőeszköz emellett a brit fonttal szemben hét hónapos, a svájci frankkal szemben pedig tizenegy hónapos csúcsot ért el szerdán.

A folyamatok mögött a Federal Reserve szigorodó retorikája áll.

A piaci szereplők, akik korábban kamatcsökkentésre számítottak, jelenleg már egy esetleges októberi kamatemelést is beáraztak. Május eleje óta a kamatvárakozásokra rendkívül érzékeny kétéves amerikai állampapír hozama 27 bázisponttal, 4,15 százalékra emelkedett, miközben a hasonló lejáratú német államkötvény hozama 7 bázisponttal, 2,56 százalékra mérséklődött. A tízéves lejáratú papíroknál az amerikai hozamelőny 20 bázisponttal tágulva meghaladta a 150 bázispontot.

Elemzők szerint a piaci mozgások az amerikai gazdaság ciklikus és strukturális felülteljesítését tükrözik.

A Standard Chartered elemzője rámutatott, hogy a részben a mesterséges intelligencia által vezérelt robusztus termelékenységnövekedés növeli a vállalati nyereségeket, ami dollárpozitív tőkebeáramlást eredményezhet.

A dollár menetelését a leginkább kockázatérzékeny devizák, az ausztrál és az új-zélandi dollár sínylették meg a legjobban, előbbi 1,8 százalékot, utóbbi pedig 1,7 százalékot veszített az értékéből a héten.

Az amerikai statisztikai hivatal a mai nap teszi közzé a Fed által kiemelten követett inflációs mutatót, a májusi maginflációs adatot, amely a nap egyik legjobban várt piaci adata les. Bár a piacon mérsékelt növekedést várnak, az olajárak háború előtti szintekre való visszatérése miatt a hosszabb távú kilátások az inflációs nyomás enyhülését vetítik előre.

A dollár további erősödése ráadásul könnyen kiválthatja, hogy a japán hatóságok beváltsák korábbi fenyegetésüket, és a 162-es szint környékén devizapiaci intervencióval lépjenek fel a jen védelmében.

Forrás: Reuters

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