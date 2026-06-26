Euróbevezetés: új adatok érkeztek a magyar devizacseréről

Az euró bevezetésének elutasítói alig a magyar népesség 23 százalékát teszik ki, vagyis a közös deviza támogatottsága továbbra is erős társadalmi többséget mutat – derül ki a Medián friss, a hvg.hu-n publikált adataiból. Az elutasítás ugyanakkor nem egyenletesen oszlik meg:
az idősebbek, a vidéken élők és a kevésbé iskolázottak körében magasabb azok aránya, akik nem váltanák le a forintot.
A pártpolitikai törésvonalak ebben a kérdésben is élesen kirajzolódnak, mivel a fideszesek kétharmada egyelőre egyáltalán nem foglalkozna az euró bevezetésével, miközben a tiszások 92 százaléka valamilyen formában támogatja a váltást: egy részük késedelem nélkül, mások óvatosabb menetrend alapján vezetnék be a közös európai fizetőeszközt.
A Medián emlékeztet, hogy két évtizeddel korábban még jóval kisebb volt a különbség a politikai táborok között. A 2006 augusztusi Medián-kutatásban az akkor kormányzó MSZP szavazóinak 72 százaléka, az ellenzéki Fidesz–KDNP támogatóinak pedig 67 százaléka mondta azt, hogy teljes mértékben vagy inkább támogatná az euró néhány éven belüli bevezetését. A mostani adatok alapján a kormányoldali táborban sokkal erősebben érvényesül az elmúlt évek Brüsszel-ellenes, szuverenista politikai üzenete, miközben ennek társadalmi hatóköre a teljes lakosságban korlátozottabbnak látszik.
Ahogy arról szerdán írtunk, az Eurobarométer legfrissebb kutatása szintén történelmi csúcsot jelez:
a magyarok 80 százaléka támogatja, hogy Magyarország hivatalos fizetőeszközként bevezesse az eurót, ami 5 százalékpontos emelkedés 2025-höz képest.
Tíz éve, 2016-ban még csak 57 százalék volt a támogatók aránya, a régió eurót még nem használó országai közül pedig Magyarország most kiemelkedik: Romániában 65 százalék, Csehországban és Lengyelországban pedig továbbra is csak kisebbségi álláspont az euró bevezetésének támogatása.
Az Eurobarométer szerint a magyar válaszadók 39 százaléka minél előbb lecserélné a forintot, további 45 százalék pedig előre meghatározott menetrend alapján jutna el az euróig.
Mindössze 7 százalék mondta azt, hogy soha nem váltana, miközben a lengyeleknél és a cseheknél ez az arány meghaladja az egyharmadot. A várakozások is látványosan megváltoztak: a magyarok 54 százaléka már öt éven belül reálisnak tartja az euró bevezetését, noha csak 22 százalék gondolja úgy, hogy az ország jelenleg készen állna a csatlakozásra.
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