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Fordult a dollár, ebből nyert erőt a forint
Deviza

Fordult a dollár, ebből nyert erőt a forint

Portfolio
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A forint kedden még a lazább kamatpolitika hírére gyengült, de azóta összedte magát, amit az is segít, hogy a dollár globális piacon látott erősödése - legalábbis egy-két napra - elakadt.
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Elfogyott a dollárerő

A mai devizapiaci kereskedésben megszakadt a dollár erősödése, összességében 0,4%-os gyengülést mutat az euróval szemben. Az 1,14 szint fölé való visszatérés azt is jelentette, hogy az euró erősödésében szokás szerint a forint is jól tudott járni. Bár nagy erősödést nem látunk, de azzal, hogy egy időre elfogyott a dollár hátszele, a forint euróval szembeni árfolyamát is 354-ig húzta vissza. A folyamatban szerepet játszhat az is, hogy a keddi, vártnál lazább kamatpolitikát felvázoló jegybanki kommunikáció gyengülést hozott a hazai fizetőeszközben, de a bizalom kitart a befektetőknél, ezért most korrigál az árfolyam.

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Tovább próbálkozik a forint

Egy kisebb leszúrás után az euróval szemben beállni látszott a forint a 354-es szint alá, de továbbra is bizonytalan a kurzus, és jelenleg egy 0,4 egységes sávban mozog.

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A dollár esetében egészen 309,5-ig is eljutott a forint, de némi visszaesés után most ismét 310-nél áll a magyar deviza.

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Nehezen billen a magyar deviza

A kora délutáni órákban némi oldalazás után most ismét erősödni látszik a forint, ami az euróval szemben szinte pontosan a 354-es értékre érkezett.

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A dollárral szemben hasonlóan, 20 percnyi gyengülést 20 percnyi erősödés követett, így ismét 310,5-nél jár a kurzus.

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Hirtelen gyengülés után korrigál a forint

Nem generáltak forinterősödést az pénzügyminisztériumban tett bejelentések, ellenben a dollár alakulása miatt volt egy hirtelen gyengülése a forintnak, ami az euróval szemben majdnem 354,6-ig vitte a kurzust. Azóta korrigálni látszik a magyar deviza és jelenleg egy szűk sávban a 354-es szint alatt oldalazik.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben hasonló ívet írt le a forint. Itt 311-ig gyengült, és jelenleg már 310,5 köré erősödött vissza.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Magyar Péter: az euró számos előnyt hoz, de meg is köti egy kormány kezét

Magyar Péter miniszterelnök, Kármán András pénzügyminiszter és Kyriakos Pierrakakis, az Eurogroup elnöke, görög pénzügyminiszter közös sajtótájékoztatót tart pénteki budapesti egyeztetésük után. A nyilatkozatokról élőben beszámolunk.

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Magyar Péter: az euró számos előnyt hoz, de meg is köti egy kormány kezét
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Újabb napi csúcson a forint, friss bejelentésre indulhat erősödés

Hirtelen mintegy 0,8 egységet erősödött a forint, így jelenleg már a 353-as szint küszöbén áll az euróval szemben. Az árfolyamot jó eséllyel az Eurogroup vezetőjének látogatása hozta mozgásba, aki jelenleg Magyar Péter miniszterelnökkel és Kármán András pénzügyminiszterrel tart közös sajtótájékoztatót. A helyszínről élőben tudósít a Portfolio.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Egyre jobb formában a forint, új csúcs az árfolyamban

A délelőtti órákban egészen 353,7-ig erősödött az euróval szemben a magyar deviza, mielőtt kisebb visszacsúszásnak indult. Jelenleg kicsivel 354 felett jár a kurzus, de ezt könnyen kibillentheti Magyar Péter miniszterelnök, és Kármán András pénzügyminiszter 11:30-ra időzített bejelentése, az Eurogoup vezetőjével folytatott egyeztetésük után. A Portfolio élőben tudósít a helyszínről.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben hasonló a tendencia, ott egészen a 310-es lélektani határig ment a forint a megtorpanás előtt.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Egységhatáron a forint

Óvatos sávváltásokkal folytatja enyhe erősödését a forint, amely reggel hét óra előtti 355,6-os kiszögellése után 354,5 körüli szintre mászott vissza az euróval szemben, és azóta lassú erősödésnek indult. Egyelőre nem sikerült 354 alá benéznie, de ha folytatódik a tendencia, akkor ez hamar megtörténhet.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az amerikai dollárral szemben eközben már 311 alá is történt egy kisebb leszúrás. Itt némileg élesebb, de hasonló ábra rajzolódik ki az árfolyamban.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Óvatosan próbálkozik a forint

A reggeli órákban minimális erősödés volt tapasztalható a magyar devizánál. Az euróval szemben 0,3 egységet javított a forint, azóta azonban egy szűk sávban mozog 354,4-354,5 között.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben jelentősebb kimozdulás zajlott le: itt a 8:15 körüli 312-es szintjéről egészen 311,35 ig erősödött a forint, majd 0,35 egységes gyengülés után újra óvatos erősödésnek indult.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Tör előre a dollár, megérezte a magyar forint is a nyomást

Péntek reggel enyhén gyengült a forint a főbb devizákkal szemben: az euró 354,62 forinton állt, ami 0,08 százalékos emelkedést jelentett.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár 311,67 forinton forgott, 0,03 százalékos pluszban, ami lényegében stagnálást jelent, de a héten a 307-es szinttől gyengült vissza a magyar deviza, a kurzus 315 felett is volt már.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A nemzetközi devizapiacon továbbra is a dollár ereje határozza meg a kereskedést, az EUR/USD 1,1379 közelében mozgott, péntek reggel 0,05 százalékos pluszban, miközben a dollárindex csütörtökön megszakította háromnapos emelkedését, de így is két egymást követő heti erősödés felé tart.

A dollárt a magasabb amerikai kamatvárakozások, az erős amerikai növekedési kép és az amerikai eszközök iránti erős befektetői kereslet támogatja.

Az amerikai inflációs adat nem hozott nagy meglepetést: a Federal Reserve által kiemelten figyelt PCE árindex májusban éves alapon 4,1 százalékkal emelkedett, összhangban az elemzői várakozásokkal.

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Javul az amerikai fogyasztás, erős az inflációs nyomás

A Fed döntéshozói vegyes jelzéseket adtak: Austan Goolsbee chicagói Fed-elnök szerint látszik némi remény a szolgáltatási infláció lassulása miatt, de az alapfolyamatok még mindig túl erősek, John Williams New York-i Fed-elnök pedig azt mondta, az inflációs nyomás várhatóan mérséklődik, de továbbra is túl magas.

A kamatpiaci árazások kissé visszafogták a gyors Fed-szigorításra vonatkozó várakozásokat: a FedWatch szerint 69 százalékra emelkedett annak esélye, hogy az amerikai jegybank a július 29-én záruló ülésén változatlanul hagyja a kamatot, szemben az előző napi 65,8 százalékkal. A dollár ezzel együtt erős félévet zárhat:

az év első felében 3 százalékkal erősödött, miközben a spekulatív dollárpozíciók nettó értéke mintegy 30 milliárd dollárra nőtt.

A jen továbbra is nyomás alatt van: a japán deviza péntek reggel 161,82 körül állt a dollárral szemben, közel a csütörtöki 161,95-ös mélyponthoz. A 161,96-os szint áttörése 1986 óta nem látott jenmélypontot jelentene. Az Egyesült Királyság kormányválsága miatti mozgások elillantak, a fontárfolyam 1,3187 dolláron stagnált.

A forint szempontjából a külső környezet továbbra is kettős: az erős dollár és a magas amerikai kamatvárakozások általában nyomást helyeznek a feltörekvő piaci devizákra, miközben az euróval szemben a magyar deviza továbbra is viszonylag stabil tartományban mozog.

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