Meg kellene szüntetni az anyák szja-mentességét? Forró krumpli került a Tisza-kormány kezébe

A családpolitika három kiemelt pillérre épült az Orbán-kormány alatt: a lakhatási támogatásokra, a családi adókedvezményre és az anyák szja-mentességére. A Tisza-kormány számára különösen az anyák adómentességének jövője az érzékeny kérdés, hiszen annak további kiterjesztése jelentős költségvetési terhet jelent, miközben a gyermekvállalást erősítő hatásai korántsem egyértelműek. Az anyák szja-mentességének kérdésével kapcsolatos szakmai vita fő kérdése ugyanis arról szól, hogy az intézkedés valóban ösztönzi-e a gyermekvállalást, vagy éppen ellenkezőleg, a kétgyermekes családmodellt teszi a leginkább kedvezményezetté.

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Az Országgyűlés június 15-i ülésén Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője interpellálta Kármán Andrást pénzügyminisztert. Arra kért választ, hogy a Tisza-kormánynak szándékában áll-e folytatni elődje, az Orbán-kormány alatt törvénybe foglalt, a többgyermekes anyák személyi jövedelemadójának (szja) elengedését azzal, hogy fenntartja annak azon rendelkezését, miszerint 2027-től az 50 alatti kétgyermekesekre is kiterjed. Mint tudott,

az szja-mentesség a négy- és többgyermekes anyák esetén 2020-tól,

a háromgyermekes anyák esetén 2025 októberétől,

a kétgyermekes anyák esetén, ha 40 év alattiak, 2026-tól hatályos. Az 50 év alattiakra 2027-től, a 60 év alattiakra 2028-tól, az összesre 2029-tól terjedne ki.

Emellett 2026-tól a 30 év alatti anyák is szja-mentesek; 2023-2025 között még csupán az átlagjövedelemig voltak azok.

A miniszter válaszában elismerte, hogy az előző kormány családpolitikája több elemében jelentősen támogatta a családokat, s ezek az elemek megőrzendők, ám

összességében a rendszer alkalmatlan volt arra, hogy mindenki számára ellensúlyozza a gyermekvállalással járó költségeket, és így gyermekvállalásra ösztönözzön,

amit a csökkenő születésszám tanúsít.

Ezután arról beszélt, hogy „a családtámogatás jelenlegi rendszere a tehetősebb társadalmi csoportokat támogatja a leginkább, míg az igazán rászorulók egyáltalán nem, vagy csak alig kapnak segítséget.” Az szja-elengedést – a családi kedvezményt és a gyermeket nevelő anyák szja-mentességét – „fontos támogatásoknak” és megőrzésüket a kormányzat céljának nevezte, ám hangsúlyozta, hogy ezek elsősorban „azok számára nyújtanak hatalmas előnyt, akik jelentős jövedelemmel rendelkeznek. Azok, akik akár önhibájukon kívül is a társadalom perifériájára szorultak, megfelelő jövedelem hiányában nem élvezhetik ezeket a kedvezményeket. Éppen ezért esélyt és támogatást fogunk adni azoknak is, akiket a rendszer eddig elhanyagolt.”

Az interpelláló viszontválaszában tagadta, hogy az előző kormány családpolitikája csak a tehetős magyar családokat támogatta, mert az „minden magyar családra egyértelműen támogatást jelent és segítséget nyújt”, a csökkenő születésszámban megmutatkozó pronatalista eredménytelenséget azzal ütötte el, hogy „ha ezeket az intézkedéseket nem vezettük volna be, akkor sajnos még ennyi gyermek sem született volna. Tehát sokkal többet kell tenni a gyermekvállalás segítésére, mint eddig tettünk.”

Bár a választáson a Tisza Párt minden eddiginél fölényesebb kétharmadot szerzett és még mindig politikai mézesheteit éli, valószínűleg tisztában van azzal, ha óvatlanul és idejekorán darázsfészekbe nyúl, csökkenhet támogatottsága, megjelenhetnek belső törésvonalak, erősödni kezdhet az ellenzék, vagy ami mindennél súlyosabb, annak lenullázódott tematizációs ereje felfelé elindulhat. Olyan kérdésről van szó, melynek hétszámjegyű érintettje van.

Ahhoz aligha férhet kétség, hogy a családi kedvezmény megkétszerezése és az anyák adómentességének három- és kétgyermekesekre történő kiterjesztése a kormánypártok 2026. évi választások megnyerését célzó stratégiájának része volt. A miniszterelnök az előbbit 2024. július 27-i tusványosi beszédében jelentette be, bő másfél hónappal azután, hogy az EU-választásokon (június 9.) a semmiből felbukkant, alig néhány hónapja létező Tisza Pártra hajszál híján a választók harminc százaléka szavazott. Az utóbbira 2025. február 29-én, Várkert Bazári évértékelő beszédében került sor, miután egyre nyilvánvalóbbá vált a saját tábor elbizonytalanodása és a Tisza erősödése. (A 14. havi nyugdíj bevezetését és az első heti részletének még a választások előtti folyósítását 2025. november 4-én jelentette be. Ezt a lépés a kormánypárt számára egyre nehezebbé váló helyzet megfordítására szánhatták.)

A Tisza kellően bölcs volt, hogy ezeket az intézkedéseket a választások előtt szó nélkül hagyja. A választások után, azok győzteseként azonban az általa létrehozott kormánynak kell szembenézni az államháztartás hiányának a kiadások növekedése és bevételeinek csökkenése okozta növekedésével, miközben neki is vannak a kiadásokat növelő választási ígéretei.

Az ellenzéki képviselő által benyújtott interpelláció szövege azt állítja, hogy a Fidesz-KDNP egy három elemű, tudatosan felépített családpolitikai rendszert hozott létre. A három elem a családi kedvezmény, az anyák szja-mentessége és az otthonteremtési támogatások. Ezek – amit a volt kormány is folyamatosan hangsúlyozott – „világszinten is egyedülállónak számítanak.” Ez azonban a három közül csak egyre igaz.

A lakhatás támogatása

Aligha találni olyan fejlett(ebb) országot, ahol ne létezne lakhatást támogató, állami erőforrásokat igénylő szakpolitika, s annak keretében ne lenne lakásépítés/lakásvásárlás célú hitel törlesztésének valamiféle állami támogatása. A lakhatás mindenütt politikai kérdés (is).

Az előző kormány 2015-ben hozta létre a Családi Otthonteremtési Kedvezményt (CSOK), mely a házasságot és (vállalt) gyermeket szabott a támogatás feltételéül.

Ezt 2019-től a Falusi CSOK egészítette ki, mely a fogyó népességű települések népességmegtartó képességét szándékozott növelni. Indulásakor 2.486 településre terjedt ki, új ház építésére nem, csak használt ház vásárlásra és kötelezően felújítására lehetett igénybe venni.

2024-ben a CSOK-ot a CSOK Plusz váltotta fel, melynek már nincs vissza nem térítendő támogatás eleme, viszont megmaradt a születendő gyermek esetén a részleges hiteltőke-elengedés. (Ez az első gyermek után nem jár, második gyermek után 10 millió Ft, azt követően gyermekenként 20 millió Ft.)

A kormány közel egy évtized után felismerte, hogy a mamahotel, illetve a házasságkötés és gyermekvállalás között is van élet, az egyedülállóak is szeretnék az önálló, saját lakhatásukat biztosítani. Ezért 2024-ben lazított a szabályokon. A Fiatalok Lakáshitelének már nem volt feltétele a házasság és a gyermek, csak a legfeljebb 35. életév. Egy év múlva, a 2025 késő nyarán érkezett „Otthon-Start – fix 3%” program ezzel is szakított. E konstrukcióban az állam azok lakáshiteléhez nyújt támogatást (feltéve, hogy a hitel nem több 50 millió forintnál és a futamidő 25 évnél), akik egyébként hitelképesek és van tb-jogviszonyuk. A támogatás az inflációs kockázat átvállalását jelentő fix 3 százalékos kamat. A futamidő alatt születő gyermekeik nem jogosítanak hiteltőke-elengedésre.

Mindezek ellenére Magyarországon lakhatási válság van, amire nem jelenthet vigaszt, hogy számos – gyakorlatilag az összes – fejlett országban is az van.

Ezt először 2023 őszén Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter éppen egy Portfolió-konferencián mondta ki, majd gazdasági akciótervet készített, melynek egyik fő céljának a megfizethető lakhatást jelölte meg. Ekkorra már vásárlóerő-paritáson számolva egész Európában Budapesten lett a legdrágább a lakhatás.

A lakástámogatási rendszer egyik legnagyobb hibája, hogy csupán a keresleti oldalt támogatja, abban a hitben, hogy piacgazdaságban a növekvő kereslet szinte automatikusan a kínálat bővülését eredményezi. Ám még piacgazdaságban sem így működik a lakáspiac.

Mivel a kínálat nem bővült, a növekvő kereslet az árak emelkedését eredményezte.

A másik, hogy elvi alapon kizárta a (szociális) bérlakáspiac megteremtését és azon az állam tevőleges szerepét. Az ilyen irányú törekvések személyesen a miniszterelnök elvi alapú, doktriner elutasítása miatt buktak el.

A családi kedvezmény

A családi kedvezmény a szülő/nevelő (vagy szülők/nevelők együttes) munkajövedelmének szja-tartalmából, annak kimerülése estén (2014-től) a tb-járulékából leírható gyermekszám szerint meghatározott összeg.

Ez egy gyermek után havi 20 ezer forint,

két gyermek után gyermekenként 40 ezer,

három és több gyermek esetén gyermekenként 66 ezer forint.

Ezek 2025-ben – a kétgyermekesek kivételével – a 2011-es induló összegek megkétszerezése. A kétgyermekesek 2019-től írhattak le gyermekenként 20 ezer forintot. A rendszer 2011-es indulásakor még csak ugyanakkora összeg gyermekenkénti leírására voltak jogosultak, mint az egygyermekesek.

Közgazdasági tartalmát tekintve a családi kedvezmény lényegében azonos az 1990 előtti családi pótlékkal, attól csupán két dologban különbözik. Az egyik, hogy míg a családi pótlék esetén az állam „elvesz, majd visszaoszt” (a családi pótlék ezért ún. szociális transzfer), addig a családi kedvezményt az adózó és az adóhatóság közvetlenül egymással intézi – a munkaadó közbeiktatásával vagy anélkül. A másik, hogy van felső határa, ami a bruttó bér 33,5%-a (15% szja, 18,5% tb-járulék). A családi kedvezmény felső határa a nettó bér fele.

1990 előtt családi pótlékot az kaphatott, aki munkavállaló volt. Családi kedvezményt is az kaphat. A családi pótlékot 1990-ben, a rendszerváltás előtti törvényhozás utolsóként elfogadott törvényével tették alanyi jogúvá és a Bokros-csomag közjátékát leszámítva máig az. Az alanyi jogúvá tételt a tranzíciós válság, az azzal járó és növekvő munkanélküliség indokolta. Mértéke 2008 óta változatlan: a családi pótlék

egy gyermek után havi 12.000 forint,

két gyermek után gyermekenként 13.300 forint,

három és több gyermek után gyermekenként 16.000 forint.

Ha a szülő/nevelő egyedülálló, akkor 1.500-1.500-1.000 forinttal több.

A családi kedvezményt érő bírálatok leginkább az alanyi jogosultságot hiányolják. Nézzük, hogy mi ennek gyakorlati súlya! 2026-ban a minimálbér havi 322.800 forint. A minimálbér 15%-os szja-tartama 48.420 forint, tb-járulék-tartalma 59.718 forint, ami összesen 108.138 forint. Tehát egy minimálbért kereső szülő két gyermek után teljes egészében igénybe tudja venni a 80 ezer forintos családi kedvezményt, de három gyermek esetén 89.862 forint „elvész”. Hány olyan család lehet Magyarországon, melyben az egyetlen minimálbért kereső három vagy több gyermeket nevel? Ha mindkét szülő/nevelő minimálbért keres, akkor az három gyermek után is teljes mértékben igénybe vehető, ám a negyedik gyermek esetén 47.724 forint „elvész”. Hány olyan család lehet Magyarországon, melyben két minimálbért kereső négy vagy több gyermeket nevel?

Biztosan vannak ilyen családok. De hogy hány, nem tudjuk, pedig az szja-bevallások és a családi pótlékra jogosultak összevetésével tudható volna. S az is, hogy hányan jogosultak családi pótlékra, de nincs bevallott személyi jövedelmük. A kérdés a foglalkoztatottság jelenlegi szintjén nem a munkanélküliség, hanem valami egészen más, amit feltárni és kezelni kell, s nem célszerű univerzális megoldással élni, mint 1990 után.

Az előző kormány nem győzte hangsúlyozni, hogy célja a „segélyalapú társadalom” helyett a „munkaalapú társadalom” létrehozása. Ez az otromba megfogalmazás okkal kelt megütközést (értelmesek-e ezek a jelzők?), pedig tartalmát tekintve céljuk nem példátlan. Például a brit szociálpolitika a 2010-es években erősen a „workfare” logika felé mozdult el: kimondták, hogy a segélyezés célja nem pusztán a jövedelempótlás, hanem a munkavállalásra ösztönzés. A brit kormány politikailag nagyon korrekt megfogalmazása szerint, ha a saját jövedelmükből élő családoknak gyermekvállalási döntéseikben tekintetbe kell venniük anyagi helyzetüket, akkor a támogatásokból élő családok sem függetleníthetik ettől teljesen magukat. Ezért a brit kormány olyan jóléti rendszert tart kívánatosnak, mely nem teremt olyan helyzetet, amelyben a támogatott családok olyan anyagi kockázat nélkül vállalhatnak több gyermeket, melyet a dolgozó családoknak vállalniuk kell. E fejlemények konzervatív kormányzás idején történtek, de a jelenlegi munkáspárti kormány sem készül, hogy azokon változtasson.

A kormány családi kedvezménnyel kapcsolatos politikája ellen a fő kifogás, hogy mértékéhez kampányszerűen nyúlt, nem évről-évre növelte az inflációval és/vagy a bérnövekedés azt meghaladó ütemével, így veszélyeztette a kiszámíthatóságot, ami népesedéspolitikai szempontból – Talleyrand-nal szólva – több mint bűn, hiba.

Az anyák adómentessége

Az előző kormány lakhatást támogató politikája leginkább bukdácsolásként jellemezhető, mely hajszállal sem vitt közelebb a lakhatási válság megoldásához, míg a családi kedvezmény bevezetése nem egyéb, mint az 1990 előtti családi pótlék visszavezetése és jelentős megemelése. Ennyi.

Ezekre nem mondható, hogy „világszinten is egyedülállónak számítanak.” Elmondható viszont az anyák adómentességéről.

Az előző kormány családpolitikája céljának a termékenységnek az egyszerű reprodukciót (a mintegy 2,1-es teljes termékenységi rátát (TFR)) biztosító szintjére történő emelését határozta meg.

Az új kormány választási programjában az elérendő cél „a születések számának jelentős emelése a családtámogatások kibővítésével”, olyannyira, hogy „2035-ig megállítjuk a népességfogyást, és célul tűzzük ki, hogy 2050-től ismét tízmillió fölé nőjön Magyarország lélekszáma.”

Mindkettőről elmondható, hogy irreális cél, de nem a valóságtól elrugaszkodott. És a Tiszáé az ambiciózusabb. Ehhez a célhoz az anyák adómentessége miként visz közelebb? A családi kedvezmény és/vagy a családi pótlék célja, hogy – legalább részlegesen – átvállalja a szülők/nevelők gyermekkel kapcsolatos anyagi terheit. Ennek társadalmasításáról van szó, hasonlóan ahhoz, ahogy pl. az oktatási rendszer is társadalmasított, melynek költségeit az adózók összessége tartja fenn, függetlenül attól, hogy azt hány gyermekük veszi igénybe. Cél, hogy az azonos jövedelmű, de eltérő számú gyermeket nevelő szülők/nevelők személyes fogyasztása közelebb kerüljön egymáshoz, azt kevésbé csökkentse a gyermek fogyasztása (a ruhától a bébiételen át a pelenkáig). Vagyis a cél nem szociálpolitikai, nem a szülők/nevelők gyermekük „okozta” szegénységének enyhítése vagy megszüntetése, bár alacsonyabb jövedelmű családok esetén ilyen funkciója is van.

Ha a gyermek felnevelésének költsége (legalább részben) társadalmasított, akkor okkal feltételezhető, hogy a szülők könnyebben döntenek a gyermekvállalás mellett. Akkor is, ha megfelelő körülmények között, korunkban elvárható színvonalú és megfelelően nagy lakásban élnek.

De vajon megkönnyíti-e gyermekvállalásról szóló döntést, hogy két gyermek után az anya nem fizet szja-t? Gyermektelenek, egygyermekesek esetén lehetséges. Viszont biztos, hogy a harmadik, negyedik stb. gyermek vállalásáról szóló döntés ellen szól.

A harmadik gyermekét vállaló anya első félévi csecsemőgondozási díja (CSED) ugyan magasabb, mint utolsó jövedelme, mert nem terheli szja (2025. július 1-től). Ezt követően a gyermek második életévéig járó gyermekgondozási díj (GYED) annak már csak 70 százaléka, maximális összege pedig a minimálbér 140 százaléka (2026-ban havi bruttó 451.920 forint). Vagyis a minimálbér kétszeresét kereső anya abba már beleütközik. A harmadik évben gyermekgondozási segély jár (GYES), ami lényegében emelt összegű családi pótlék, összege havi 25.650 forint, viszont ez az év legalább nyugdíj szempontjából szolgálati időnek számít. Tehát a harmadik, negyedik stb. gyermekét vállaló anya nem csupán jövedelemkiesést kénytelen elkönyvelni ahhoz képest, aki ismét munkába áll, hanem – ceteris paribus – 22,5 százalékkal magasabb jövedelemkiesést, miközben meglévő gyermekei mellett egy újabbat is nevel.

Mindehhez azt is tudni kell, hogy az egyszerű reprodukció szintjének, még inkább a tízmilliós népességszám eléréséhez a sokgyermekes – akár öt-hat gyermeket nevelő – családok számának jelentékenyen növekedésére lenne szükség. Mert biztosan lesznek gyermektelenek és egygyermekesek, és sokan megelégszenek kettővel. A TFR csak úgy tornázható kettő fölé, ha a gyermektelenek és egygyermekesek „hiányzó” gyermekeit a kettőnél több gyermeket vállalók „pótolják”. A pronatalista családpolitika középpontjában annak a kérdésnek kellene állnia, hogy miféle támogatási rendszerrel lehetne a sok gyermekre vágyó családokat abban segíteni, hogy e vágyukat valóra is váltsák, az számukra ne egzisztenciális földi katasztrófaturizmust jelentsen. Négy, öt vagy több gyermek esetén a család és a munka összeegyeztetése meglehetősen üres szólam. Talán valamiféle főállású anyaság lehet a megoldás.

A kétgyermekes anyák szja-mentessége világszinten valóban egyedülálló, csak éppen értelmetlen, ráadásul nagyon sokba kerül.

Legalábbis Magyarországon értelmetlen, mint pronatalista családpolitikai eszköz. Csádban, Afrika közepén, mint antinatalista családpolitikai eszköz hasznát vehetnék. Arra ösztönöz, hogy legyen két gyermeked, de annál több semmiképp. Az adórendszer jutalmazza azt, aki két gyermeknél megáll.

Simicskó István ellenzéki képviselő forró krumplit tett Kármán András pénzügyminiszter, illetve a kormány kezébe. Ha a miniszter eldobja, megszólják érte, ha megtartja, megégeti magát. Egyelőre a kivárás mellett döntött, és a tárgyhoz szakmailag nem illően szociális kérdésként értelmezve próbált azon fogást találni. Egyik kezéből teszi a másikba, hogy se meg ne szólják, se meg ne égesse magát. Ezt azonban nem folytathatja a végtelenségig.

Ha a Tisza-kormány komolyan gondolja a programjában meghirdetett célt, akkor meg kell szüntetnie az anyák szja-mentességét, vállalva a kedvezményezettek neheztelését és az ellenzék támadását.

Nem azért kell felszámolnia, hogy ezzel bevételét növelve csökkentse az államháztartás hiányát és forrást teremtsen saját ígéretei fedezetéül. Azért kell felszámolnia, mert a cél elérésére – melyben a régi és az új kormány is egyetért – az anyák szja-mentességének eszköze alkalmatlan, sőt kontraproduktív. Ezt már a kezdetkor tudni lehetett, de mivel az a volt miniszterelnök személyes ötlete volt, nem akadt senki, aki vitatni merte volna annak célszerűségét, csak a költségek nagyságával próbálták visszatartani, aztán azt is felülírta a választási logika. Az eredmény azon források értelmetlen elpazarlása, melyeket egy nagyobb hatékonysággal kecsegtető pronatalista családpolitikára lehetne fordítani.

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