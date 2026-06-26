Tör előre a dollár, megérezte a magyar forint is a nyomást

Péntek reggel enyhén gyengült a forint a főbb devizákkal szemben, mivel a nemzetközi devizapiacon továbbra is a dollár ereje határozza meg a kereskedést, amelyet a magasabb amerikai kamatvárakozások és az erős növekedési kilátások támogatnak. A Fed által kiemelt PCE inflációs adat nem hozott meglepetést, a kamatpiaci árazások pedig a változatlan kamatszint felé mozdultak el. A jen közel negyvenéves mélypontjánál mozog.

Péntek reggel enyhén gyengült a forint a főbb devizákkal szemben: az euró 354,62 forinton állt, ami 0,08 százalékos emelkedést jelentett.

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A dollár 311,67 forinton forgott, 0,03 százalékos pluszban, ami lényegében stagnálást jelent, de a héten a 307-es szinttől gyengült vissza a magyar deviza, a kurzus 315 felett is volt már.

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A nemzetközi devizapiacon továbbra is a dollár ereje határozza meg a kereskedést, az EUR/USD 1,1379 közelében mozgott, péntek reggel 0,05 százalékos pluszban, miközben a dollárindex csütörtökön megszakította háromnapos emelkedését, de így is két egymást követő heti erősödés felé tart.

A dollárt a magasabb amerikai kamatvárakozások, az erős amerikai növekedési kép és az amerikai eszközök iránti erős befektetői kereslet támogatja.

Az amerikai inflációs adat nem hozott nagy meglepetést: a Federal Reserve által kiemelten figyelt PCE árindex májusban éves alapon 4,1 százalékkal emelkedett, összhangban az elemzői várakozásokkal.

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A Fed döntéshozói vegyes jelzéseket adtak: Austan Goolsbee chicagói Fed-elnök szerint látszik némi remény a szolgáltatási infláció lassulása miatt, de az alapfolyamatok még mindig túl erősek, John Williams New York-i Fed-elnök pedig azt mondta, az inflációs nyomás várhatóan mérséklődik, de továbbra is túl magas.

A kamatpiaci árazások kissé visszafogták a gyors Fed-szigorításra vonatkozó várakozásokat: a FedWatch szerint 69 százalékra emelkedett annak esélye, hogy az amerikai jegybank a július 29-én záruló ülésén változatlanul hagyja a kamatot, szemben az előző napi 65,8 százalékkal. A dollár ezzel együtt erős félévet zárhat:

az év első felében 3 százalékkal erősödött, miközben a spekulatív dollárpozíciók nettó értéke mintegy 30 milliárd dollárra nőtt.

A jen továbbra is nyomás alatt van: a japán deviza péntek reggel 161,82 körül állt a dollárral szemben, közel a csütörtöki 161,95-ös mélyponthoz. A 161,96-os szint áttörése 1986 óta nem látott jenmélypontot jelentene. Az Egyesült Királyság kormányválsága miatti mozgások elillantak, a fontárfolyam 1,3187 dolláron stagnált.

A forint szempontjából a külső környezet továbbra is kettős: az erős dollár és a magas amerikai kamatvárakozások általában nyomást helyeznek a feltörekvő piaci devizákra, miközben az euróval szemben a magyar deviza továbbra is viszonylag stabil tartományban mozog.

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