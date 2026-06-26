TUR
Törökország 3 2 Egyesült Államok
USA
 Vége
D csoport
PAR
Paraguay 0 0 Ausztrália
AUS
 Vége
D csoport
NOR
Norvégia Franciaország
FRA
 Ma 21:00
I csoport
SEN
Szenegál Irak
IRQ
 Ma 21:00
I csoport
  • Megjelenítés
Tör előre a dollár, megérezte a magyar forint is a nyomást
Deviza

Tör előre a dollár, megérezte a magyar forint is a nyomást

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Péntek reggel enyhén gyengült a forint a főbb devizákkal szemben, mivel a nemzetközi devizapiacon továbbra is a dollár ereje határozza meg a kereskedést, amelyet a magasabb amerikai kamatvárakozások és az erős növekedési kilátások támogatnak. A Fed által kiemelt PCE inflációs adat nem hozott meglepetést, a kamatpiaci árazások pedig a változatlan kamatszint felé mozdultak el. A jen közel negyvenéves mélypontjánál mozog.

Péntek reggel enyhén gyengült a forint a főbb devizákkal szemben: az euró 354,62 forinton állt, ami 0,08 százalékos emelkedést jelentett.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár 311,67 forinton forgott, 0,03 százalékos pluszban, ami lényegében stagnálást jelent, de a héten a 307-es szinttől gyengült vissza a magyar deviza, a kurzus 315 felett is volt már.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A nemzetközi devizapiacon továbbra is a dollár ereje határozza meg a kereskedést, az EUR/USD 1,1379 közelében mozgott, péntek reggel 0,05 százalékos pluszban, miközben a dollárindex csütörtökön megszakította háromnapos emelkedését, de így is két egymást követő heti erősödés felé tart.

A dollárt a magasabb amerikai kamatvárakozások, az erős amerikai növekedési kép és az amerikai eszközök iránti erős befektetői kereslet támogatja.

Még több Deviza

Megindult a dollár, reagál a forintárfolyam is

Akkora a hőség, hogy a vasút is speciális szabályt vezetett be

Estére magára talált a forint a pofonok után

Az amerikai inflációs adat nem hozott nagy meglepetést: a Federal Reserve által kiemelten figyelt PCE árindex májusban éves alapon 4,1 százalékkal emelkedett, összhangban az elemzői várakozásokkal.

Kapcsolódó cikkünk

Javul az amerikai fogyasztás, erős az inflációs nyomás

A Fed döntéshozói vegyes jelzéseket adtak: Austan Goolsbee chicagói Fed-elnök szerint látszik némi remény a szolgáltatási infláció lassulása miatt, de az alapfolyamatok még mindig túl erősek, John Williams New York-i Fed-elnök pedig azt mondta, az inflációs nyomás várhatóan mérséklődik, de továbbra is túl magas.

A kamatpiaci árazások kissé visszafogták a gyors Fed-szigorításra vonatkozó várakozásokat: a FedWatch szerint 69 százalékra emelkedett annak esélye, hogy az amerikai jegybank a július 29-én záruló ülésén változatlanul hagyja a kamatot, szemben az előző napi 65,8 százalékkal. A dollár ezzel együtt erős félévet zárhat:

az év első felében 3 százalékkal erősödött, miközben a spekulatív dollárpozíciók nettó értéke mintegy 30 milliárd dollárra nőtt.

A jen továbbra is nyomás alatt van: a japán deviza péntek reggel 161,82 körül állt a dollárral szemben, közel a csütörtöki 161,95-ös mélyponthoz. A 161,96-os szint áttörése 1986 óta nem látott jenmélypontot jelentene. Az Egyesült Királyság kormányválsága miatti mozgások elillantak, a fontárfolyam 1,3187 dolláron stagnált.

A forint szempontjából a külső környezet továbbra is kettős: az erős dollár és a magas amerikai kamatvárakozások általában nyomást helyeznek a feltörekvő piaci devizákra, miközben az euróval szemben a magyar deviza továbbra is viszonylag stabil tartományban mozog.

Kapcsolódó cikkünk

Harmadszorra fut neki az ország az elszámoltatásnak, de úgy néz ki, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatallal ezúttal működhet

Kapitány István: 18 és 21 óra között mérsékeljük a klímahasználatot!

Most jön a hőhullám java! Így hat a magyar gazdaságra a 40 fokos kánikula

Megszólalt Magyar Péter: ezt a korlátozást is a magyar emberek fizetik meg

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Öt színes: Greenspan

A hétfőn elhunyt Alan Greenspan 1987. augusztus 11. és 2006. január 31. között, vagyis 18 évig és 173 napig állt az amerikai jegybank élén. Ez önmagában is rendkívül hosszú idő, ám mégse

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megindult a dollár, reagál a forintárfolyam is
Tisza-kormány: Magyar Péter rendkívüli tájékoztatást adott, a legfőbb ügyész reagált az aranykonvoj-ügy ultimátumára
Akkora a hőség, hogy a vasút is speciális szabályt vezetett be
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility