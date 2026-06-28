Mi ez a nagy dollárerősödés?

Az elmúlt hetekben sokak meglepetésére nagyot erősödött a dollár. Könnyű lenne a múlt heti kamatdöntésre fogni a dollár erősödését, de a helyzet az, hogy a furcsaságok már korábban kezdődtek, hiszen az iráni békefolyamat hatására esett az olaj ára, amit nem követett dollárgyengülés.
Ráadásul ez a legtöbb befektetőt nagyon váratlanul érte, hiszen ha az elmúlt egy évben bárkit megkérdeztünk a dollár további sorsáról, egyértelmű volt a válasz: a gyengülés folytatódhat.
Aztán a zöldhasú szép csendben egy 18 éves trendvonalról fordult vissza, és most sokan meglepődve figyelik, mi történik. Ebben a cikkben elmagyarázzuk az okokat, és azt is, hogy mikor és milyen feltételek mellett van esély dollárgyengülésre.
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