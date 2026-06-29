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40 éves mélyponton a japán jen, hiába próbál kapaszkodni a forint
Deviza

40 éves mélyponton a japán jen, hiába próbál kapaszkodni a forint

Portfolio
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Hétfőn stabilan tartotta magát az amerikai dollár, amely csaknem egy éve a legnagyobb havi erősödése előtt áll. A deviza iránti keresletet az Öböl-térségben tapasztalható feszültségek és a magas amerikai állampapírhozamok egyaránt fűtötték. Eközben a japán jen áttörte 2024-es csúcsát és 4 évtizedes csúcsra emelkedett. A forint egyhetes csúcson kezdte a hetet a dollárral és az euróval szemben is, nap közben azonban fokozatosan gyengült a magyar deviza. A közel-keleti hírek mellett a mai nap legfontosabb eseményei az Európai Központi Bank (EKB) Sintrában megrendezett fórumán elhangzó jegybankári megszólalások lehetnek.
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Megtörtént: 40 éves mélyponton a világ egyik vezető devizája

1986 óta nem látott mélypontra zuhant a japán jen a dollárral szemben, ami komoly aggodalmat kelt Japánban, a piacok pedig feszülten figyelik a hatóságok esetleges beavatkozását. A japán fizetőeszköz egészen a 161,96-os szintig gyengült a dollárral szemben, ezzel átlépte a legutóbbi, 2024 júliusi árfolyamvédelmi intervenció idején elért mélypontot is - tudósított a Bloomberg.

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Megtörtént: 40 éves mélyponton a világ egyik vezető devizája
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Kapaszkodni kezdett a forint

Enyhén erősödni tudott a forint az elmúlt percekben, az euró jegyzése 354,6, a dolláré 310,6 forintig mérséklődött.

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355 felé közelít az euró árfolyama

Az euró 354,7, a dollár 310,9 forintba kerül.

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Nem mozdul a forint

Az euró továbbra is 354,5, a dollár 310,8 forintba kerül.

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Újabb lendületet vett a mediterrán gazdaság: az energiaválság ellenére is felhúzta az idei növekedési számokat a kormány

Felfelé módosította 2026-os növekedési előrejelzését a spanyol kormány, eközben az infláció továbbra is jóval az Európai Központi Bank célja felett alakul. A dél-európai ország gazdasága a belső keresletnek, az alacsony energiaáraknak és a bevándorlásnak köszönhetően várhatóan túlszárnyalja az eurózóna legnagyobb gazdaságait, mivel az iráni konfliktus hatásai korlátozottnak bizonyulnak - tudósított a Bloomberg.

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Újabb lendületet vett a mediterrán gazdaság: az energiaválság ellenére is felhúzta az idei növekedési számokat a kormány
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Fordulat körvonalazódik Európában, rövid életű lehet az EKB kamatciklusa

Az eurózóna gazdasági hangulata júniusban javult, az inflációs nyomás pedig láthatóan enyhült, ám a foglalkoztatási kilátások romlása miatt egyre sürgetőbbé válik a kérdés, hogy szükség van-e még az Európai Központi Bank további kamatemeléseire - írta az ING Bank.

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Fordulat körvonalazódik Európában, rövid életű lehet az EKB kamatciklusa
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Oldalazik a forint

Megállt a forint délelőtti gyengülése, de egyelőre fordulat sincs a devizapiacon. Az euró jegyzése így továbbra is 354,4, a dolláré 310,8 forint körül alakul.

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Tovább küszködik a forint

Az elmúlt percekben már 354,5-öt is meghaladta az euró jegyzése, míg a dollár immáron 311,0 forintnál is többe kerül a devizapiacon.

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Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Bemondta Magyar Péter: még rosszabb állapotban van a költségvetés, mint amit eddig tudtunk

A kormány a mögöttünk álló hétvégén kettős kihívással szembesült, hiszen a rendkívüli hőhullám elleni országos védekezés irányítása mellett egy háromnapos informális kormányülést is lebonyolított - számolt be Magyar Péter miniszterelnök a közösségi médiában. A pilisszentkereszti tanácskozáson a kabinet áttekintette az ország – előző adminisztráció által hátrahagyott – drámai költségvetési és infrastrukturális helyzetét, valamint meghatározta a gazdaság újraindításának legfontosabb stratégiai lépéseit. Magyar Péter beszámolójában elmondta, hogy a hivatalosan ismert 5 százalékos hiány helyett 8 százalék fölé kúszott volna a 2026-os deficit, ha a Tisza-kormány nem hozza haza az európai uniós forrásokat. A 2026-os államháztartási hiány így is 7 százalék felett lehet.

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Bemondta Magyar Péter: még rosszabb állapotban van a költségvetés, mint amit eddig tudtunk
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Megremeghet a dollár egyeduralma? Egyre többen fordítanak hátat az Egyesült Államoknak

A világ legnagyobb, összesen 29 ezer milliárd dollárnyi vagyont kezelő állami vagyonalapjai és jegybankjai egyre inkább az energiaszektor felé fordulnak, miközben növekvő aggodalommal figyelik a dollár jövőjét. Az Invesco hétfőn közzétett felmérése alapján a portfóliók átrendezésének hátterében a példátlan geopolitikai változások állnak.

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Megremeghet a dollár egyeduralma? Egyre többen fordítanak hátat az Egyesült Államoknak
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Nem tartott sokáig a forint erősödése

Az euró jegyzése újra 353,7, s dolláré 310,1 forint.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Megindult a forint

Körülbelül fél egységet csökkent az euró és a dollár árfolyama is az elmúlt percekben. Előbbi most 353,3, utóbbi 309,8 forint.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Újabb tűzszünet körvonalazódik a Közel-Keleten, óvatosan reagál a forint

Bár az Egyesült Államok és Irán a hétvégén újabb feszült szóváltást követően megállapodott a kölcsönös támadások leállításáról és egy keddi katari találkozóról, a bejelentett tűzszünet ellenére a befektetők továbbra is óvatosak. Hétfőn az olajárak is emelkedtek, mivel a korábbi támadások ismét akadályozták a Hormuzi-szoroson áthaladó energiaszállítmányokat, ez a helyzet pedig tovább erősítette a dollár biztonságos menedékdeviza szerepét.

Az euró árfolyama érdemben nem változott, 1,1386 dolláron jegyezték, miután a múlt héten 13 havi mélypontra süllyedt a zöldhasúval szemben, és ezzel 2,4 százalékos havi gyengülés elé néz.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A font 0,1 százalékkal gyengült, így 1,3198 dolláron kereskedtek vele, ami havi szinten 1,9 százalékos visszaesést jelent.

A kockázatérzékeny ausztrál dollár 0,6889 dolláron állt, amivel 4,1 százalékos havi értékvesztés felé tart, míg az új-zélandi dollár héthavi mélypontja közelében, 0,5646 dolláron mozgott, ami 5,8 százalékos havi csökkenésnek felel meg. A japán jen 161,75-ös szinten forgott, továbbra is a negyvenéves mélypontja közelében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár erejét a főbb devizákkal szemben mérő dollárindex stabilan, 101,34 ponton tartózkodott, közel a múlt héten elért 13 havi csúcsához.

Az index júniusban 2,5 százalékos erősödést mutathat fel, ami a tavaly júliusi időszak óta a legjelentősebb havi emelkedésnek felel meg.

Az óvatos befektetői hangulat ellenére a forint minimálisan erősödni tudott a múlt héthez képest: a hazai deviza euróval szembeni árfolyama most 353,6 forint, míg a dollár jelenleg 310,3 forintba kerül.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Amerikai adatokra és jegybankári megszólalásokra figyelnek a befektetők a közel-keleti fejlemények mellett

A közel-keleti feszültségek tovább növelik az inflációs nyomást, miközben Kevin Warsh meglepően szigorításpárti (héja) hangvételű bemutatkozása a Federal Reserve élén megváltoztatta az idei kamatcsökkentésekre vonatkozó piaci várakozásokat, és jelentősen megemelte az állampapírhozamokat. A MUFG Bank elemzője rámutatott, hogy a júniusi kamatdöntő ülést követően a piaci hangulat a tartósan magas amerikai kamatkörnyezet irányába tolódott el, ami tartós támaszt nyújt a dollárnak. Véleménye szerint

a dollár gyengülése korlátozott marad, kivéve, ha a Fed határozottan monetáris lazításba kezd, vagy ha az amerikai makrogazdasági mutatók érdemben romlanak.

A héten a befektetők elsősorban a mezőgazdaságon kívül foglalkoztatottak számának alakulására és a munkanélküliségi rátára fókuszálnak, amelyek pontosabb képet adhatnak az amerikai munkaerőpiac állapotáról és a Fed monetáris politikájának jövőbeli alakulásáról.

Az ausztrál Commonwealth Bank devizapiaci elemzője szerint a dollár a következő hetekben tovább menetelhet az amerikai kivételesség narratívájára támaszkodva. Emellett a piacok az Európai Központi Bank éves fórumára is figyelnek, amelyet Christine Lagarde nyit meg hétfőn, a szerdai kiemelt szakmai kerekasztal-beszélgetésen pedig Kevin Warsh is részt vesz.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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Megszólalt a Pénzügyminisztérium az árrésstop kivezetéséről

A Pénzügyminisztérium szerint jelenleg nincs napirenden az árrésstop kivezetése, miközben az Országos Kereskedelmi Szövetség a hatalmas ágazati veszteségek miatt a korlátozás mielőbbi eltörlését sürgeti. A jegybankelnök és a gazdaságkutatók egybehangzó véleménye alapján az intézkedés megszüntetése nem veszélyeztetné az árstabilitást, és alig növelné az inflációt - tudósított az RTL Híradó.

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Megszólalt a Pénzügyminisztérium az árrésstop kivezetéséről
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Amerika támadja Iránt, közben a piacok is botladoznak

Az elmúlt héten a globális piacokon egyszerre okozott feszültséget a geopolitikai bizonytalanság, a makacs amerikai infláció és az AI-részvények körüli profitrealizálás, miközben az amerikai tőzsdéken kifulladás jelei mutatkoztak. Itthon az MNB 25 bázisponttal 6,00%-ra csökkentette az alapkamatot, a forint pedig a hét végére gyengébb szinten zárt. Az előttünk álló héten több olyan kulcsfontosságú adat is érkezik, amely az amerikai és európai központi banknak is segíthet eldönteni a kamatpálya további sorsát.

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Amerika támadja Iránt, közben a piacok is botladoznak
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Megőrülnek Magyarországért, a világ egyik legjobb üzlete minket hitelezni

Egyedül Kolumbiában lehetett az idén eddig jobban keresni a helyi devizás állampapírokkal, mint Magyarországon. A jókor beszálló befektetők a magas kamatszint mellett a forint erősödéséből is profitálnak, és erre a sztorira sokan ráugrottak az utóbbi időszakban. A külföldiek forint állampapír-állománya új lélektani határt áttörve történelmi csúcsra, 10 ezer milliárd forint fölé emelkedett, vagyis egyelőre nem úgy tűnik, hogy kifulladóban lenne a magyar kötvényláz. Erre utal az is, hogy a kötvényaukciókon rendszeresen többszörös a túljegyzés, így a tervezettnél lényegesen több forrást tud bevonni az ÁKK.

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Megőrülnek Magyarországért, a világ egyik legjobb üzlete minket hitelezni

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