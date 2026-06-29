40 éves mélypontra zuhant a japán jen, megfáradt a forint

Bár az Egyesült Államok és Irán a hétvégén újabb feszült szóváltást követően megállapodott a kölcsönös támadások leállításáról és egy keddi katari találkozóról, a bejelentett tűzszünet ellenére a befektetők továbbra is óvatosak. Hétfőn az olajárak is emelkedtek, mivel a korábbi támadások ismét akadályozták a Hormuzi-szoroson áthaladó energiaszállítmányokat, ez a helyzet pedig tovább erősítette a dollár biztonságos menedékdeviza szerepét.

Az euró árfolyama érdemben nem változott, 1,1386 dolláron jegyezték, miután a múlt héten 13 havi mélypontra süllyedt a zöldhasúval szemben, és ezzel 2,4 százalékos havi gyengülés elé néz.

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A font 0,1 százalékkal gyengült, így 1,3198 dolláron kereskedtek vele, ami havi szinten 1,9 százalékos visszaesést jelent.

A kockázatérzékeny ausztrál dollár 0,6889 dolláron állt, amivel 4,1 százalékos havi értékvesztés felé tart, míg az új-zélandi dollár héthavi mélypontja közelében, 0,5646 dolláron mozgott, ami 5,8 százalékos havi csökkenésnek felel meg. A japán jen 161,75-ös szinten forgott, továbbra is a negyvenéves mélypontja közelében.

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A dollár erejét a főbb devizákkal szemben mérő dollárindex stabilan, 101,34 ponton tartózkodott, közel a múlt héten elért 13 havi csúcsához.

Az index júniusban 2,5 százalékos erősödést mutathat fel, ami a tavaly júliusi időszak óta a legjelentősebb havi emelkedésnek felel meg.

Az óvatos befektetői hangulat ellenére a forint minimálisan erősödni tudott a múlt héthez képest: a hazai deviza euróval szembeni árfolyama most 353,6 forint, míg a dollár jelenleg 310,3 forintba kerül.

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Amerikai adatokra és jegybankári megszólalásokra figyelnek a befektetők a közel-keleti fejlemények mellett

A közel-keleti feszültségek tovább növelik az inflációs nyomást, miközben Kevin Warsh meglepően szigorításpárti (héja) hangvételű bemutatkozása a Federal Reserve élén megváltoztatta az idei kamatcsökkentésekre vonatkozó piaci várakozásokat, és jelentősen megemelte az állampapírhozamokat. A MUFG Bank elemzője rámutatott, hogy a júniusi kamatdöntő ülést követően a piaci hangulat a tartósan magas amerikai kamatkörnyezet irányába tolódott el, ami tartós támaszt nyújt a dollárnak. Véleménye szerint

a dollár gyengülése korlátozott marad, kivéve, ha a Fed határozottan monetáris lazításba kezd, vagy ha az amerikai makrogazdasági mutatók érdemben romlanak.

A héten a befektetők elsősorban a mezőgazdaságon kívül foglalkoztatottak számának alakulására és a munkanélküliségi rátára fókuszálnak, amelyek pontosabb képet adhatnak az amerikai munkaerőpiac állapotáról és a Fed monetáris politikájának jövőbeli alakulásáról.

Az ausztrál Commonwealth Bank devizapiaci elemzője szerint a dollár a következő hetekben tovább menetelhet az amerikai kivételesség narratívájára támaszkodva. Emellett a piacok az Európai Központi Bank éves fórumára is figyelnek, amelyet Christine Lagarde nyit meg hétfőn, a szerdai kiemelt szakmai kerekasztal-beszélgetésen pedig Kevin Warsh is részt vesz.

Forrás: Reuters

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