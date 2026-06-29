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Megtörtént: 40 éves mélyponton a világ egyik vezető devizája
Deviza

Megtörtént: 40 éves mélyponton a világ egyik vezető devizája

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1986 óta nem látott mélypontra zuhant a japán jen a dollárral szemben, ami komoly aggodalmat kelt Japánban, a piacok pedig feszülten figyelik a hatóságok esetleges beavatkozását. A japán fizetőeszköz egészen a 161,96-os szintig gyengült a dollárral szemben, ezzel átlépte a legutóbbi, 2024 júliusi árfolyamvédelmi intervenció idején elért mélypontot is - tudósított a Bloomberg.

Amikor a jen legutóbb ezen a szinten állt, éppen az ellenkező irányba tartott, hiszen egy amerikai közreműködéssel tető alá hozott valutaegyezményt követően évekig tartó, rendkívül ütemes erősödésben volt. Akkoriban még teljesen más képet mutatott a világ: Japánban éppen felszállóágban volt az eszközár-buborék, a Szovjetunió pedig a csernobili katasztrófa romjainak eltakarításával küzdött.

Ezúttal azonban a jen gyengülése zajlik, miközben Japán lassan kilábal az évtizedek óta tartó gazdasági stagnálásból.

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A gyenge fizetőeszköz ugyan növeli az exportőrök profitját – ami történelmi csúcsra repítette a tőzsdét –, ezzel párhuzamosan azonban jelentősen megdrágította az importot, különösen a dollárban elszámolt olaj- és gázszállítmányokat. Az ebből eredő infláció súlyosan érinti a fogyasztókat, akiknek az élelmiszertől az áramig mindenért többet kell fizetniük, ez a folyamat pedig már Takaicsi Szanae kormányának népszerűségét is veszélyezteti.

A jen gyengülése a japán jegybank irányváltása ellenére is megállíthatatlannak tűnik.

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A jegybank 2024-ben felhagyott a negatív kamatok politikájával, június 16-án pedig 1 százalékra emelte az irányadó kamatot, ami 1995 óta a legmagasabb szintnek számít. A lépés hatása mégis elenyésző maradt, mivel a piaci szereplők arra számítanak, hogy az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed továbbra is szigorú monetáris politikát folytat majd. A japán kormány ráadásul várhatóan "megfelelő" monetáris politikai irányvonalat sürget majd, amellyel vélhetően a további kamatemelések ütemét igyekszik mérsékelni.

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A deviza gyengélkedése annak ellenére is tartós maradt, hogy a kormány rekordösszegű, 11,73 billió jenes (mintegy 72,5 milliárd dolláros) devizapiaci intervenciót hajtott végre, miután az árfolyam először lépte át a 160-as szintet. A pénzügyminisztérium adatai arra utalnak, hogy Japán a devizatartalékait, azon belül is elsősorban amerikai államkötvényeket értékesített az árfolyam védelmében. Ez a hatalmas összeg jól mutatja a tét nagyságát, de azt is, milyen nehéz szembeszállni a napi 9 500 milliárd dolláros forgalmú globális devizapiac trendjeivel.

Katajama Szacuki pénzügyminiszter eközben többször is megerősítette, hogy a hatóságok készen állnak a "határozott fellépésre" a túlzott spekulatív mozgások visszaszorítása érdekében, a piacokat azonban egyre kevésbé hatja meg a verbális intervenció. Katajama hozzátette, hogy a Scott Bessent amerikai pénzügyminiszterrel folytatott egyeztetéseit követően az Egyesült Államok és Japán szorosabban hangolja össze devizapolitikáját, és szükség esetén közös, határozott lépéseket fognak tenni.

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Az elemzők véleménye megoszlik a jen tartós gyengülésének okairól.

Leggyakrabban a jelentős kamatkülönbözetet emelik ki, mivel az alacsony belföldi kamatszint miatt a befektetők eladják a jent, hogy magasabb hozamú külföldi eszközöket vásároljanak. Emellett az olyan strukturális problémák, mint az elöregedő és fogyatkozó népesség, valamint a magas államadósság szintén rontják a gazdasági kilátásokat, és korlátozzák a jelentősebb kamatemelések lehetőségét.

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