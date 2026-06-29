Több mint 1500 amerikai részvénnyel bővült az OTP SingleMarket

Az amerikai részvénypiac az elmúlt években a hazai lakossági befektetők számára is egyre fontosabbá vált, részben a nagy technológiai cégek, a mesterséges intelligenciához kapcsolódó vállalatok és a vezető tőzsdeindexek kifejezetten erős teljesítménye miatt. Erre a piacra nyit közvetlen hozzáférést az OTP Bank online befektetési platformja, ugyanis 2026 áprilisától az OTP SingleMarketen már a New York-i Értéktőzsdén és a Nasdaqon jegyzett részvényekkel is kereskedhetnek az ügyfelek. A bővítés több mint 1500 amerikai részvénnyel szélesíti a kínálatot.

A magyar lakossági befektetők az elmúlt években egyszerre találkoztak magas kamatokkal, vonzó állampapír- és bankbetéti hozamokkal, valamint látványos nemzetközi részvénypiaci sztorikkal. Miközben a kiszámíthatóbb hozamot kínáló eszközök sok megtakarítást lekötöttek, az amerikai technológiai szektor, az AI-hoz kapcsolódó vállalatok és a globális nagyvállalati részvények továbbra is meghatározó témát adtak a nemzetközi piacokon.

Az amerikai piacok iránti érdeklődést az is erősítette, hogy

a nagy részvényindexek az elmúlt években érdemi hozamot mutattak.

Az S&P 500 indexet, vagyis 500 nagy amerikai tőzsdei vállalat teljesítményét követő egyik legnagyobb ETF 2026 áprilisának végén egyéves időtávon nagyjából 31%-os, ötéves évesített alapon pedig 13% feletti teljesítményt ért el. A technológiai cégek súlyát erősebben tükröző Nasdaq-100 indexet követő egyik meghatározó ETF ötéves kumulált hozama eközben meghaladta a 100%-ot. A múltbeli hozamok természetesen nem jelentenek garanciát a jövőre, de jól érzékeltetik, miért vált az amerikai piac sok befektető számára fontos viszonyítási ponttá.

Ebben a környezetben egyre nagyobb szerepe van annak, hogy egy befektető milyen könnyen tudja elérni a különböző piacokat. A kérdés már nem pusztán az, hogy valaki tud-e hazai vagy európai részvényekkel kereskedni, hanem az is, hogy ugyanazon a digitális felületen hozzáfér-e a nagy nemzetközi piacokhoz, tudja-e követni a portfólióját, és képes-e gyorsan reagálni a piaci mozgásokra.

Erre épít az OTP Bank 2025-ben elindított online befektetési platformja, az OTP SingleMarket is. A szolgáltatás már indulásakor közvetlen hozzáférést adott a Budapesti Értéktőzsde és a Deutsche Börse, vagyis a Xetra több mint 1000 befektetési eszközéhez, a 2026 áprilisában élesített fejlesztéssel pedig az amerikai részvénypiac is bekerült a kínálatba. Így az ügyfelek a hazai és európai eszközök mellett már a New York-i Értéktőzsdén és a Nasdaqon jegyzett részvényeket is elérhetik.

„Azt látjuk, hogy az ügyfelek egyre tudatosabban keresik a nemzetközi részvénypiaci lehetőségeket, miközben az is fontos számukra, hogy ezeket ismert, biztonságos és stabil körülmények között érhessék el. Az amerikai részvények elérhetővé tétele tehát fontos mérföldkő az OTP SingleMarket fejlesztésében” – mondta el a Portfolio-nak Bánfi Attila, az OTP Global Markets ügyvezető igazgatója.

Közel 2000 részvény vált elérhetővé az amerikai piacon

Az amerikai részvénypiac bekapcsolása érdemben szélesíti a befektetési lehetőségeket. Az Egyesült Államok tőzsdéin forog a világ legnagyobb és leginkább követett vállalatainak jelentős része, jellemzően magas likviditás mellett. A hazai befektetők számára mindez nemcsak azért lényeges, mert újabb részvények jelennek meg egy online felületen.

Az amerikai piacok közvetlen elérése a portfólióépítésben is nagyobb mozgásteret adhat

és a hazai, illetve európai eszközök mellett olyan vállalatok papírjai is bekerülhetnek a befektetői döntésekbe, amelyek globális üzleti kitettséggel, jelentős piaci kapitalizációval és aktív másodpiaci forgalommal rendelkeznek.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 06. 15. Egyéves az OTP SingleMarket: megnyílt az út az amerikai tőzsdékhez

A szélesebb hozzáférés ugyanakkor önmagában nem jelent automatikus befektetési döntést. Az amerikai részvények árfolyam-, piaci és devizakockázatot is hordoznak, ezért továbbra is fontos, hogy az adott eszköz illeszkedjen a befektető kockázatvállalási hajlandóságához, időtávjához és portfóliójának egészéhez.

Nem csak tőzsdei megbízásokra használható

Az OTP SingleMarket nemcsak a vételi és eladási megbízások beadására ad lehetőséget, hanem a portfólió követését és a döntések előkészítését is támogatja. A felhasználók egy felületen tekinthetik át meglévő befektetési eszközeiket és tranzakcióikat, a „Kedvencek” menüpontban pedig külön figyelőlistára tehetik azokat a papírokat, amelyeket rendszeresen követni szeretnének.

A platform desktopos felületén grafikonos megjelenítési módok és indikátorok is elérhetők, amelyek az árfolyammozgások értelmezését segíthetik. Emellett automatikus árfolyamfigyelés is beállítható: ha az árfolyam elér egy előre megadott szintet, a felhasználó push értesítést kap. Ez azoknak lehet különösen hasznos, akik

nem szeretnének folyamatosan árfolyamokat nézni, de egy-egy piaci mozgásról gyorsan értesülnének.

A megbízások a nap 24 órájában rögzíthetők, teljesülésük ugyanakkor az adott piac nyitvatartási idejéhez igazodik. Ez a nemzetközi piacoknál kényelmi szempontból lényeges, hiszen az ügyfél akkor is beadhatja a megbízását, ha az adott tőzsde éppen zárva van, a rendszer pedig a kereskedési időben kezeli azt.

Mire van szükség az amerikai részvényekhez?

Az amerikai részvények elérése devizaoldalról is új szempontot jelent. A platformon amerikai részvényekkel azok az ügyfelek kereskedhetnek, akik rendelkeznek az értékpapírszámlájukhoz kapcsolt USD devizaszámlával. Az OTP SingleMarket emellett

több mint 30 devizapárban teszi lehetővé devizakonverziós műveletek elvégzését, folyószámlához és befektetési számlához kapcsolódóan is.

A díjazásnál a platform transzparens logikát követ, a tőzsdei kereskedési díjat a célpiac és a megbízás összege határozza meg, így az ügylethez kapcsolódó költségek előzetesen kalkulálhatók.

A platformban a készletpárosítás módja is beállítható. Ez akkor lehet lényeges, ha valaki ugyanabból az értékpapírból több alkalommal, eltérő árfolyamon vásárolt, majd később csak a pozíció egy részét adná el. A felhasználó ilyenkor több logika közül választhat, például az elsőként vagy legutóbb vásárolt, illetve a legmagasabb vagy legalacsonyabb bekerülési árú készletet párosíthatja az eladáshoz.

Banki háttér, online elérés

Az OTP SingleMarket 2025 júliusától az OTP Bank lakossági, 2025 decemberétől pedig vállalati ügyfelei számára is elérhető. A platformot az OTP Internet- és MobilBank hozzáféréssel rendelkező ügyfelek külön szerződés és havidíj nélkül használhatják, böngészőből és mobilról egyaránt.

A szolgáltatás egyik sajátossága, hogy a nemzetközi befektetési lehetőségek nem egy különálló, a banki kapcsolattól elszakadó felületen jelennek meg, hanem az OTP digitális ökoszisztémájába illeszkednek. A tőkepiaci döntések kockázatot hordoznak, ezért sok ügyfélnek fontos szempont lehet, hogy

a kereskedés ismert banki háttérrel, magyar nyelvű ügyfélszolgálattal és személyes ügyintézési lehetőséggel kapcsolódjon össze.

Az amerikai részvények bevezetése így nem pusztán újabb eszközök megjelenését jelenti a kínálatban. A fejlesztéssel az OTP SingleMarket közelebb hozza a magyar befektetőkhöz a világ legnagyobb részvénypiacát, miközben a platform továbbra is banki környezetben, digitális csatornán és a portfólió követését támogató funkciókkal kínál hozzáférést a tőkepiacokhoz.

A cikk megjelenését az OTP Bank támogatta.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ