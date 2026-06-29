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Újabb tűzszünet körvonalazódik a Közel-Keleten, óvatosan reagál a forint
Deviza

Újabb tűzszünet körvonalazódik a Közel-Keleten, óvatosan reagál a forint

Portfolio
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Hétfőn stabilan tartotta magát az amerikai dollár, amely csaknem egy éve a legnagyobb havi erősödése előtt áll. A deviza iránti keresletet az Öböl-térségben tapasztalható feszültségek és a magas amerikai állampapírhozamok egyaránt fűtötték a héten megjelenő, kulcsfontosságú munkaerőpiaci adatok közzététele előtt. Az euró-forint árfolyam eközben a múlt hét elején látott 353,6 forintos szinten kezdi a hetet, míg a dollárt 310,3 forint körül jegyezték.
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Újabb tűzszünet körvonalazódik a Közel-Keleten, óvatosan reagál a forint

Bár az Egyesült Államok és Irán a hétvégén újabb feszült szóváltást követően megállapodott a kölcsönös támadások leállításáról és egy keddi katari találkozóról, a bejelentett tűzszünet ellenére a befektetők továbbra is óvatosak. Hétfőn az olajárak is emelkedtek, mivel a korábbi támadások ismét akadályozták a Hormuzi-szoroson áthaladó energiaszállítmányokat, ez a helyzet pedig tovább erősítette a dollár biztonságos menedékdeviza szerepét.

Az euró árfolyama érdemben nem változott, 1,1386 dolláron jegyezték, miután a múlt héten 13 havi mélypontra süllyedt a zöldhasúval szemben, és ezzel 2,4 százalékos havi gyengülés elé néz.

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A font 0,1 százalékkal gyengült, így 1,3198 dolláron kereskedtek vele, ami havi szinten 1,9 százalékos visszaesést jelent.

A kockázatérzékeny ausztrál dollár 0,6889 dolláron állt, amivel 4,1 százalékos havi értékvesztés felé tart, míg az új-zélandi dollár héthavi mélypontja közelében, 0,5646 dolláron mozgott, ami 5,8 százalékos havi csökkenésnek felel meg. A japán jen 161,75-ös szinten forgott, továbbra is a negyvenéves mélypontja közelében.

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A dollár erejét a főbb devizákkal szemben mérő dollárindex stabilan, 101,34 ponton tartózkodott, közel a múlt héten elért 13 havi csúcsához.

Az index júniusban 2,5 százalékos erősödést mutathat fel, ami a tavaly júliusi időszak óta a legjelentősebb havi emelkedésnek felel meg.

Az óvatos befektetői hangulat ellenére a forint minimálisan erősödni tudott a múlt héthez képest: a hazai deviza euróval szembeni árfolyama most 353,6 forint, míg a dollár jelenleg 310,3 forintba kerül.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Amerikai adatokra és jegybankári megszólalásokra figyelnek a befektetők a közel-keleti fejlemények mellett

A közel-keleti feszültségek tovább növelik az inflációs nyomást, miközben Kevin Warsh meglepően szigorításpárti (héja) hangvételű bemutatkozása a Federal Reserve élén megváltoztatta az idei kamatcsökkentésekre vonatkozó piaci várakozásokat, és jelentősen megemelte az állampapírhozamokat. A MUFG Bank elemzője rámutatott, hogy a júniusi kamatdöntő ülést követően a piaci hangulat a tartósan magas amerikai kamatkörnyezet irányába tolódott el, ami tartós támaszt nyújt a dollárnak. Véleménye szerint

a dollár gyengülése korlátozott marad, kivéve, ha a Fed határozottan monetáris lazításba kezd, vagy ha az amerikai makrogazdasági mutatók érdemben romlanak.

A héten a befektetők elsősorban a mezőgazdaságon kívül foglalkoztatottak számának alakulására és a munkanélküliségi rátára fókuszálnak, amelyek pontosabb képet adhatnak az amerikai munkaerőpiac állapotáról és a Fed monetáris politikájának jövőbeli alakulásáról.

Az ausztrál Commonwealth Bank devizapiaci elemzője szerint a dollár a következő hetekben tovább menetelhet az amerikai kivételesség narratívájára támaszkodva. Emellett a piacok az Európai Központi Bank éves fórumára is figyelnek, amelyet Christine Lagarde nyit meg hétfőn, a szerdai kiemelt szakmai kerekasztal-beszélgetésen pedig Kevin Warsh is részt vesz.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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Megszólalt a Pénzügyminisztérium az árrésstop kivezetéséről

A Pénzügyminisztérium szerint jelenleg nincs napirenden az árrésstop kivezetése, miközben az Országos Kereskedelmi Szövetség a hatalmas ágazati veszteségek miatt a korlátozás mielőbbi eltörlését sürgeti. A jegybankelnök és a gazdaságkutatók egybehangzó véleménye alapján az intézkedés megszüntetése nem veszélyeztetné az árstabilitást, és alig növelné az inflációt - tudósított az RTL Híradó.

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Megszólalt a Pénzügyminisztérium az árrésstop kivezetéséről
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Amerika támadja Iránt, közben a piacok is botladoznak

Az elmúlt héten a globális piacokon egyszerre okozott feszültséget a geopolitikai bizonytalanság, a makacs amerikai infláció és az AI-részvények körüli profitrealizálás, miközben az amerikai tőzsdéken kifulladás jelei mutatkoztak. Itthon az MNB 25 bázisponttal 6,00%-ra csökkentette az alapkamatot, a forint pedig a hét végére gyengébb szinten zárt. Az előttünk álló héten több olyan kulcsfontosságú adat is érkezik, amely az amerikai és európai központi banknak is segíthet eldönteni a kamatpálya további sorsát.

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Amerika támadja Iránt, közben a piacok is botladoznak
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Megőrülnek Magyarországért, a világ egyik legjobb üzlete minket hitelezni

Egyedül Kolumbiában lehetett az idén eddig jobban keresni a helyi devizás állampapírokkal, mint Magyarországon. A jókor beszálló befektetők a magas kamatszint mellett a forint erősödéséből is profitálnak, és erre a sztorira sokan ráugrottak az utóbbi időszakban. A külföldiek forint állampapír-állománya új lélektani határt áttörve történelmi csúcsra, 10 ezer milliárd forint fölé emelkedett, vagyis egyelőre nem úgy tűnik, hogy kifulladóban lenne a magyar kötvényláz. Erre utal az is, hogy a kötvényaukciókon rendszeresen többszörös a túljegyzés, így a tervezettnél lényegesen több forrást tud bevonni az ÁKK.

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Megőrülnek Magyarországért, a világ egyik legjobb üzlete minket hitelezni

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