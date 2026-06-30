Erősödik a dollár, szenved a forint

Lassult a francia infláció, csökken a nyomás az EKB-n
A francia infláció júniusban a vártnál nagyobb mértékben lassult: az éves fogyasztóiár-emelkedés 2,8%-ról 2,0%-ra csökkent, elsősorban az energiaárak mérséklődése miatt. Az adat kedvező jel az euróövezet inflációs kilátásai szempontjából, és enyhítheti az Európai Központi Bankra nehezedő nyomást a további kamatemelések tekintetében. A francia háztartások fogyasztása is pozitív képet mutat: májusban 0,5%-kal nőtt, meghaladva az elemzői várakozásokat. Ha az euróövezet egészében hasonló trend rajzolódik ki, az javíthatja a piaci hangulatot és mérsékelheti a kamatemelési várakozásokat.
356 közelébe gyengült
Elhalt az erősödési kísérlet és újra gyengül a forint árfolyama az euróval szemben. Kis időre 356 körül is járt az árfolyam.
Lassul a lengyel infláció, egyre kisebb az esély a kamatemelésre
Lengyelországban júniusban már harmadik egymást követő hónapban mérséklődött az infláció: a fogyasztói árak éves alapon 2,5%-kal emelkedtek, ami az elemzői várakozásoknál is kedvezőbb adat. A javuló inflációs kilátások tovább erősítik a piaci várakozást, hogy a jegybank a közeljövőben nem emeli tovább a kamatokat, amit Adam Glapiński jegybankelnök nyilatkozatai is alátámasztanak. Hosszabb távon ugyanakkor maradtak inflációs kockázatok, többek között a műtrágyaárak emelkedése miatt. Az adat közzététele után a zloty enyhén gyengült az euróval szemben, március óta a legalacsonyabb szintre esve.
Dicsérte Európát az EKB első embere, de a teljes fellélegzés még nem érkezett el
Az Európai Központi Bank (EKB) elnöke, Christine Lagarde szerint Európa egyre kevésbé sérülékeny a külső gazdasági sokkokkal szemben a megerősített pénzügyi szabályozásnak és a zöld átállásban elért eredményeknek köszönhetően. Az intézmény portugáliai, Sintrában rendezett éves fórumának megnyitóján elhangzott beszédekből az is kiderült, hogy szükség van-e további kamatemelésekre az energiaválság inflációs hatásainak mérséklésére - tudósított a Bloomberg és a Handelsblatt.
Megpróbál erőt gyűjteni a forint
Gyengüléssel kezdte a napot a forint, de 355-ről az elmúlt eg yórában 354,5 környékére tudott erősödni a magyar fizetőeszköz az euróval szemben.
Kamatemelést sürget a japán jegybank egykori ügyvezető igazgatója
A Japán jegybank korábbi ügyvezető igazgatója, Kenzo Yamamoto szerint a BOJ-nak a vártnál hamarabb kellene folytatnia a kamatemeléseket, mert a monetáris politika még mindig túlságosan támogató jellegű. A szakember rámutatott, hogy a jegybank saját mögöttes inflációs mutatója az elmúlt négy évben átlagosan 3% körül mozgott, ami érdemben meghaladja a 2%-os célt. Yamamoto nemcsak a kamatpolitikát, hanem a kötvényvásárlási tervet is bírálta: szerinte a mérleg leépítésének korai megállítása túl bőséges likviditást hagy a rendszerben, és politikai kockázatokat teremthet. A volt jegybanki vezető szerint mindez az évtizedes ultra laza monetáris ösztönzés kellemetlen öröksége, amelyből Japán csak lassan tud kilépni.
Már korán reggel ütik a forintot
A reggeli órákban gyengül a forint árfolyama. Az euróval szemben 355 környékén, a dollárral szemben 311,6 körül áll az árfolyam. A dollár erősödése pedig folytatódik. Reggel már 0,34%-ot erősödött az euróval és 0,25%-ot a dollárral szemben.
A tegnapi nap legfontosabb híre volt, hogy Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a 2026-os költségvetési hiány az előző kormány miatt a vártnál magasabb lehet.
Nemzetközi fronton továbbra is az erős dollár, a szigorúbbá váló Fed és a japán jen gyengélkedése a legfontosabb témák. A mai nap számos fontos euróövezeti konjunktúraadat érkezik.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Kiderült, miért ment el az áram több budapesti kerületben
Megszólalt a szolgáltató a kánikulai üzemzavarokról.
2 GW-os fejlesztésen dolgozik az Electron: már nem elég áramot termelni
A naperőművek után most a tárolók írhatják át az energiapiacot – Szücs Ádámot, az Electron vezérigazgatóját kérdeztük.
Jobban tanulunk, ha veszíthetünk? Meglepő erővel bír a veszteségkerülés az oktatásban
Az azonos nagyságú veszteséget erősebbnek éljük meg, mint a nyereséget.
Warren Buffett váratlan lépése: milliárdoktól eshet el Bill Gates alapítványa az Epstein-szál miatt
A befektető két évtized után most először halasztja el a Gates Alapítványnak szánt szokásos évközi adományát.
Meglépi az EU: 50 százalékos védővámot vezetnek be az európai piacon
Az érintett exportőröket is bevonták a vámrezsim kialakításába.
Súlyos tévhitben élnek a magyarok: jócskán mellélőnek, amikor a nyugdíjpénztári hozamokat kell eltalálni
Lényegesen jobban hoztak a nyugdíjcélú befektetések.
Megkezdődött a készülődés: monumentális bővítés indul Ferihegyen
Nyolc évre szóló tervezési keretmegállapodást írt ki a Budapest Airport Zrt.
Figyelmeztet a Shell: évtizedes növekedés után itt a fordulat
A közel-keleti konfliktus miatt.
Eljött a Vidéki Otthonfelújítási Támogatás utolsó napja
A preferált kistelepüléseken elérhető felújítási támogatást 2026. június 30-ig lehet igényelni. Mit tehetnek még az érdeklődők az utolsó napon? És mi marad azok számára, akik lecsúszta
Borzalom, hogy mindent lehet kapni (HOLD After Hours Extra)
Csányi Vilmos Széchenyi-díjas magyar biológus, biokémikus, etológus és Szabó László, a HOLD alapítója a gazdaságról. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek...
Bitcoin - Elérte az árfolyam és letörni látszik az SMA200-at, de lehet csavar a történetben
Az ellenállásról lefordult az árfolyam, kialakult a várt rejtett divergencia, majd esésbe fordult az árfolyam és elérte a 200 napos mozgóátlag szintjét, sőt, a múlt héten le is törte.Kialak
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Hírközlési adatok bűnüldözési és nemzetbiztonsági célú megőrzése: megtörténhet a régóta halogatott felülvizsgálat
A bűnüldözési célú adatmegőrzés kérdése már hosszú ideje borzolja az EU-ban a kedélyeket. A vita időről-időre fellángol, különösen mióta az Európai Unió Bírósága (EUB) 2014. ápr
Euró 2032-ben? Mit jelenthet az euróbevezetés a forintnak és a befektetőknek?
A HVG Befektetés melléklete az euróbevezetés realitásáról és az euróban történő befektetés szerepéről kérdezte Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát. The post Euró
eÁFA átállás 2027-től: milyen lépésekre kell felkészülniük a vállalatoknak?
Az áfabevallás elkészítése sok vállalatnál egy rendszeresen ismétlődő folyamat: áfaanalitika, egyeztetések, M-lapok, ÁNYK, beküldés. A megszokott működés azonban rövid időn belül jelen
A tenger alatti "klímagép": miért kulcsfontosságú a tengeri fű?
A tengeri fű a partközeli sekély vizekben élő virágos növény, amely hatalmas, sűrű úgynevezett "víz alatti réteket" alkot. Keveset hallunk róla, pedig ez az egyik legf
Ez lehet a legjobb nyári befektetése (x)
Szánjon 4-5 órát önmagára, hosszú távon megtérül!
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
A világ élmezőnyében Magyarország: sokat kereshet most, aki ide hozza a pénzét
És még hol a vége?
Irán ledobta az atombombát, de a világ alig vette észre
Miért menekült meg a világ az olajválságtól?
Most jön a hőhullám java! Így hat a magyar gazdaságra a 40 fokos kánikula
A Checklistben Ürge-Vorsatz Diana klímakutatót kérdeztük.