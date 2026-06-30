Erősödik a dollár, szenved a forint

A reggeli órákban gyengül a forint árfolyama. Az euróval szemben 355 környékén, a dollárral szemben 311,6 körül áll az árfolyam. A dollár erősödése pedig folytatódik. Reggel már 0,34%-ot erősödött az euróval és 0,25%-ot a dollárral szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A tegnapi nap legfontosabb híre volt, hogy Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a 2026-os költségvetési hiány az előző kormány miatt a vártnál magasabb lehet.

Nemzetközi fronton továbbra is az erős dollár, a szigorúbbá váló Fed és a japán jen gyengélkedése a legfontosabb témák. A mai nap számos fontos euróövezeti konjunktúraadat érkezik.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

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