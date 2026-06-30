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Lassul a lengyel infláció, egyre kisebb az esély a kamatemelésre
Deviza

Lassul a lengyel infláció, egyre kisebb az esély a kamatemelésre

Portfolio
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Lengyelországban júniusban már harmadik egymást követő hónapban mérséklődött az infláció: a fogyasztói árak éves alapon 2,5%-kal emelkedtek, ami az elemzői várakozásoknál is kedvezőbb adat. A javuló inflációs kilátások tovább erősítik a piaci várakozást, hogy a jegybank a közeljövőben nem emeli tovább a kamatokat, amit Adam Glapiński jegybankelnök nyilatkozatai is alátámasztanak. Hosszabb távon ugyanakkor maradtak inflációs kockázatok, többek között a műtrágyaárak emelkedése miatt. Az adat közzététele után a zloty enyhén gyengült az euróval szemben, március óta a legalacsonyabb szintre esve.

Lengyelországban júniusban már a harmadik egymást követő hónapban mérséklődött az infláció, ami tovább erősíti azt a piaci várakozást, hogy a jegybank a közeljövőben nem emeli tovább a kamatokat.

Az előzetes adatok szerint a fogyasztói árak éves összevetésben 2,5%-kal emelkedtek júniusban, szemben a májusi 3,1%-kal. Az adat a Bloomberg által megkérdezett elemzők 2,7%-os várakozásánál is kedvezőbb lett.

A közel-keleti konfliktus eddig csak mérsékelt hatást gyakorolt a lengyel inflációra.

Ebben szerepet játszott az is, hogy a kormány üzemanyagár-plafont vezetett be, amellyel sikerült mérsékelni az energiaárak emelkedésének hatását.

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A jegybank döntéshozói az elmúlt időszakban fokozatosan visszafogták a kamatemeléseket támogató kommunikációjukat. Adam Glapiński jegybankelnök legutóbb úgy nyilatkozott, hogy a jelenlegi kamatszintet megfelelőnek tartja.

A Bank Millennium elemzői szerint az energia- és nyersanyagpiacok fokozatos normalizálódása tovább csökkentheti a maginflációt, miközben az év hátralévő részére vonatkozó inflációs kilátások is javultak. Ennek alapján arra számítanak, hogy a Monetáris Tanács változatlanul hagyja az irányadó kamatlábat.

Hosszabb távon ugyanakkor továbbra is maradtak inflációs kockázatok. A Credit Agricole Bank Polska elemzői szerint a műtrágyaárak emelkedése ismét felfelé hajthatja az árakat: előrejelzésük szerint az infláció 2027-ben 3,8%, míg 2028-ban 2,8% lehet. A lengyel jegybank hivatalos inflációs célja 2,5%, egy százalékpontos toleranciasáv mellett.

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