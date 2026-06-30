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Már korán reggel ütik a forintot
Deviza

Már korán reggel ütik a forintot

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A hajnali órákban a japán jen 40 éves mélypontra gyengült a dollárral szemben. A dollárerősödés folytatódik, a forint pedig gyengül reggel. A ma reggeli órákban gyengül a forint a vezető devizákkal szemben. Az euróval szemben 355 körül, a dollárral szemben 311 felett jár az árfolyam.
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Kamatemelést sürget a japán jegybank egykori ügyvezető igazgatója

A Japán jegybank korábbi ügyvezető igazgatója, Kenzo Yamamoto szerint a BOJ-nak a vártnál hamarabb kellene folytatnia a kamatemeléseket, mert a monetáris politika még mindig túlságosan támogató jellegű. A szakember rámutatott, hogy a jegybank saját mögöttes inflációs mutatója az elmúlt négy évben átlagosan 3% körül mozgott, ami érdemben meghaladja a 2%-os célt. Yamamoto nemcsak a kamatpolitikát, hanem a kötvényvásárlási tervet is bírálta: szerinte a mérleg leépítésének korai megállítása túl bőséges likviditást hagy a rendszerben, és politikai kockázatokat teremthet. A volt jegybanki vezető szerint mindez az évtizedes ultra laza monetáris ösztönzés kellemetlen öröksége, amelyből Japán csak lassan tud kilépni.

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Kamatemelést sürget a japán jegybank egykori ügyvezető igazgatója
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Már korán reggel ütik a forintot

A reggeli órákban gyengül a forint árfolyama. Az euróval szemben 355 környékén, a dollárral szemben 311,6 körül áll az árfolyam. A dollár erősödése pedig folytatódik. Reggel már 0,34%-ot erősödött az euróval és 0,25%-ot a dollárral szemben.

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A tegnapi nap legfontosabb híre volt, hogy Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a 2026-os költségvetési hiány az előző kormány miatt a vártnál magasabb lehet.

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