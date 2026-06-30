Megütötték a dollárt, továbbra is gyenge a forint

Az elmúlt egy órában nagyot gyengült a dollár
Az euróval szemben 1,143 fölé gyengült a dollár. Emiatt a forint 311 közelébe erősödött a dollárral szemben.
Nem tud erősödni ma a forint
356 körül áll továbbra is a forint árfolyama az euróval szemben.
Megszólaltak az EKB döntéshozói: új korszakba lépett az infláció kezelése
Az Európai Központi Bank (EKB) idei portugáliai fórumán egészen más hangulat uralkodik, mint négy évvel ezelőtt, hiszen a döntéshozók ezúttal magabiztosan és a sürgetettség érzése nélkül kezelik az újabb inflációs sokkot. Bár egy újabb kamatemelés még elképzelhető, az árnyomás már mérsékeltebb, az európai gazdaság pedig ellenállóbbnak mutatkozik a megrázkódtatásokkal szemben - számolt be a Bloomberg.
Egyre csúnyább ami a forint piacán történik
A mai nap már 0,7%-ot gyengült a forint az euróval és 0,9%-ot a dollárral szemben. Eközben a lengyel zloty csak 0,2%-ot gyengült az euróval szemben, tehát most főként magyarspecifikus tényezők hajtják a forint árfolyamát.
Ezek közül pedig kiemelkedik Magyar Péter bejelentése, ami szerint a költségvetés átfésülése után úgy néz ki, hogy magasabb lesz a költségvetési hiány, mint ahogy azt az előző kormány állította. Ennek mértéke pedig meglephette a befektetőket is.
356 felett a forint
Folyamatosan gyengül a forint árfolyama, most már 356 felett az árfolyam az euróval szemben.
Lassult a francia infláció, csökken a nyomás az EKB-n
A francia infláció júniusban a vártnál nagyobb mértékben lassult: az éves fogyasztóiár-emelkedés 2,8%-ról 2,0%-ra csökkent, elsősorban az energiaárak mérséklődése miatt. Az adat kedvező jel az euróövezet inflációs kilátásai szempontjából, és enyhítheti az Európai Központi Bankra nehezedő nyomást a további kamatemelések tekintetében. A francia háztartások fogyasztása is pozitív képet mutat: májusban 0,5%-kal nőtt, meghaladva az elemzői várakozásokat. Ha az euróövezet egészében hasonló trend rajzolódik ki, az javíthatja a piaci hangulatot és mérsékelheti a kamatemelési várakozásokat.
356 közelébe gyengült
Elhalt az erősödési kísérlet és újra gyengül a forint árfolyama az euróval szemben. Kis időre 356 körül is járt az árfolyam.
Lassul a lengyel infláció, egyre kisebb az esély a kamatemelésre
Lengyelországban júniusban már harmadik egymást követő hónapban mérséklődött az infláció: a fogyasztói árak éves alapon 2,5%-kal emelkedtek, ami az elemzői várakozásoknál is kedvezőbb adat. A javuló inflációs kilátások tovább erősítik a piaci várakozást, hogy a jegybank a közeljövőben nem emeli tovább a kamatokat, amit Adam Glapiński jegybankelnök nyilatkozatai is alátámasztanak. Hosszabb távon ugyanakkor maradtak inflációs kockázatok, többek között a műtrágyaárak emelkedése miatt. Az adat közzététele után a zloty enyhén gyengült az euróval szemben, március óta a legalacsonyabb szintre esve.
Dicsérte Európát az EKB első embere, de a teljes fellélegzés még nem érkezett el
Az Európai Központi Bank (EKB) elnöke, Christine Lagarde szerint Európa egyre kevésbé sérülékeny a külső gazdasági sokkokkal szemben a megerősített pénzügyi szabályozásnak és a zöld átállásban elért eredményeknek köszönhetően. Az intézmény portugáliai, Sintrában rendezett éves fórumának megnyitóján elhangzott beszédekből az is kiderült, hogy szükség van-e további kamatemelésekre az energiaválság inflációs hatásainak mérséklésére - tudósított a Bloomberg és a Handelsblatt.
Megpróbál erőt gyűjteni a forint
Gyengüléssel kezdte a napot a forint, de 355-ről az elmúlt eg yórában 354,5 környékére tudott erősödni a magyar fizetőeszköz az euróval szemben.
Kamatemelést sürget a japán jegybank egykori ügyvezető igazgatója
A Japán jegybank korábbi ügyvezető igazgatója, Kenzo Yamamoto szerint a BOJ-nak a vártnál hamarabb kellene folytatnia a kamatemeléseket, mert a monetáris politika még mindig túlságosan támogató jellegű. A szakember rámutatott, hogy a jegybank saját mögöttes inflációs mutatója az elmúlt négy évben átlagosan 3% körül mozgott, ami érdemben meghaladja a 2%-os célt. Yamamoto nemcsak a kamatpolitikát, hanem a kötvényvásárlási tervet is bírálta: szerinte a mérleg leépítésének korai megállítása túl bőséges likviditást hagy a rendszerben, és politikai kockázatokat teremthet. A volt jegybanki vezető szerint mindez az évtizedes ultra laza monetáris ösztönzés kellemetlen öröksége, amelyből Japán csak lassan tud kilépni.
Már korán reggel ütik a forintot
A reggeli órákban gyengül a forint árfolyama. Az euróval szemben 355 környékén, a dollárral szemben 311,6 körül áll az árfolyam. A dollár erősödése pedig folytatódik. Reggel már 0,34%-ot erősödött az euróval és 0,25%-ot a dollárral szemben.
A tegnapi nap legfontosabb híre volt, hogy Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a 2026-os költségvetési hiány az előző kormány miatt a vártnál magasabb lehet.
Nemzetközi fronton továbbra is az erős dollár, a szigorúbbá váló Fed és a japán jen gyengélkedése a legfontosabb témák. A mai nap számos fontos euróövezeti konjunktúraadat érkezik.
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