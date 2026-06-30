Megütötték a dollárt, továbbra is gyenge a forint

A mai nap már 0,7%-ot gyengült a forint az euróval és 0,9%-ot a dollárral szemben. Eközben a lengyel zloty csak 0,2%-ot gyengült az euróval szemben, tehát most főként magyarspecifikus tényezők hajtják a forint árfolyamát.

Ezek közül pedig kiemelkedik Magyar Péter bejelentése, ami szerint a költségvetés átfésülése után úgy néz ki, hogy magasabb lesz a költségvetési hiány, mint ahogy azt az előző kormány állította. Ennek mértéke pedig meglephette a befektetőket is.