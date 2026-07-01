Bemondták a profik: még véletlenül sem fogadnának erre a devizára

A JPMorgan Chase, a Morgan Stanley és a Bank of New York Mellon elemzői úgy vélik, hogy a közös európai fizetőeszköz a következő egy évben akár 3 százalékot meghaladó mértékben is gyengülhet, így elérheti az 1,10 dolláros szintet. A kereskedők ráadásul már egy 2026-os Fed-kamatemelést áraznak, miközben az Európai Központi Bank (EKB) hasonló lépését egyre kevésbé tartják valószínűnek.
Ez jelentős fordulat az év eleji helyzethez képest, amikor az európai döntéshozók még az euró túlzott erősödése miatt aggódtak, miután a jegyzés 1,20 dollár fölé, vagyis közel ötéves csúcsra emelkedett.
A közös devizát végül az iráni konfliktus gyengítette meg, mivel a megugró olajárak fokozott dollárkeresletet generáltak, az EKB óvatos politikája pedig tovább rontotta az euró iránti bizalmat.
A JPMorgan 2027 közepére vonatkozó célárát 1,10 dollárra csökkentette, miközben a Royal Bank of Canada már a következő év végére ezt a szintet vetíti előre. A Bank of America és a Wells Fargo szintén lefelé módosította prognózisát. Az ehhez hasonló, szokatlanul drasztikus korrekciók már a Bloomberg elemzői felmérésében szereplő, jelenleg még mindig 1,20 dolláros konszenzust is kezdik lefelé szorítani.
Az opciós piacon is borúsabbá vált a hangulat, így az egyéves kockázati megfordulások (risk reversal), valamint a piaci pozicionáltság mutatói 2025 márciusa óta a legpesszimistább képet mutatják az euróval kapcsolatban. A negatív trendnek a kamatvárakozások megváltozása adott újabb lendületet. Az új Fed-elnök, Kevin Warsh már az első ülésén egyértelművé tette, hogy a jegybank nem fogja tolerálni a magas inflációt, amire a kereskedők azonnal az idei kamatemelésre vonatkozó pozíciók felvételével reagáltak.
Ezzel szemben Christine Lagarde, az EKB elnöke az e havi egyszeri kamatemelést követően jelezte, hogy nincs szükség határozottabb lépésekre a közel-keleti konfliktus gazdasági hatásai miatt, mivel az infláció középtávon várhatóan visszatér a célsávba. A BNY Mellon elemzője szerint ugyanakkor az EKB-nak egyáltalán nem kellett volna szigorítania, mivel ez a lépés a gazdasági növekedésre gyakorolt kedvezőtlen hatása miatt tovább rontotta az euró kilátásait.
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