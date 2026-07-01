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Elérte a kritikus szintet a távol-keleti deviza, bármelyik pillanatban megindulhat a mentőakció
Deviza

Elérte a kritikus szintet a távol-keleti deviza, bármelyik pillanatban megindulhat a mentőakció

Portfolio
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A japán jen dollárral szembeni árfolyama az 1980-as évek közepe óta nem látott mélypontra süllyedt, így a piaci szereplőket jelenleg leginkább az a kérdés foglalkoztatja, hogy mikor lép közbe a japán állam. A figyelem középpontjában Mimura Acusi, a pénzügyminisztérium nemzetközi ügyekért felelős miniszterhelyettese áll, akit a piacokon csak "Mr. Yen" néven emlegetnek - írta meg a Financial Times.

Kedden, többhetes folyamatos gyengülés és a 2026 eleje óta mért 13,5 százalékos esés után a jen átlépte a dollárral szembeni 162-es szintet, vagyis azt a határt, amelynél a japán hatóságok korábban már közvetlenül beavatkoztak a hazai fizetőeszköz védelmében.

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Katajama Szacuki pénzügyminiszter szóbeli figyelmeztetései mostanra hatástalanná váltak, Mimura pedig június eleje óta hallgat a lehetséges intervencióról, amiből egyes kereskedők arra következtetnek, hogy meglepetésszerű lépésre készül a spekulánsokkal szemben.

Több elemző, köztük a Nomura vezető devizapiaci stratégája, Goto Judzsiro szerint

a keddi zuhanás után viszonylag magas a beavatkozás valószínűsége.

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Ez akár a 163-as szint áttörésekor, vagy esetleg az amerikai július 4-i ünnep előtti gyér forgalmat kihasználva történhet meg. A Citi japán devizastratégája, Takasima Oszamu felidézte, hogy

az áprilisi intervenció előtt Mimura még nyilvánosan adott "végső figyelmeztetést", ami akkor talán csökkentette a lépés hatékonyságát. Most éppen ezért lehet szándékos a hallgatás, hogy meglepetést okozzon.

Goto szerint Mimura visszafogottsága akár csapda is lehet a piac számára. Mivel a legtöbb szereplő 162 körül várta a fellépést, a szint áttörése után egyesek elkezdhetik átrendezni a pozícióikat. Ha a spekulánsok most túlzottan a jen gyengülésére fogadnak, egy váratlan intervenció hatása még a korábbiaknál is erősebb lehet.

A Bank of America devizapiaci stratégája, Jamada Suszuke egy másik tényezőre is felhívta a figyelmet, mégpedig arra, hogy a tokiói tőzsde rekorddöntő emelkedése is hozzájárult a jen gyengüléséhez. A Nikkei 225 index az elmúlt tizenkét hónapban közel 76 százalékkal emelkedett, elsősorban a mesterséges intelligenciához és a félvezetőkhöz kötődő vállalatokat vásárló külföldi befektetők tőkebeáramlásának köszönhetően. Mivel sok külföldi alap devizafedezet mellett tartja részvényeit, a tőzsde emelkedésével a fedezeti pozícióikat is növelniük kell, ami folyamatos leértékelődési nyomást gyakorol a jenre. Így egy esetleges intervenció hatását a részvénypiaci szárnyalás könnyen ellensúlyozhatja.

A hivatalos japán álláspont szerint a jen árfolyama elszakadt a gazdasági fundamentumoktól.

A japán jegybank a múlt hónapban 31 éves csúcsra, 1 százalékra emelte az irányadó rátát, a fizetőeszköz árfolyamára ugyanakkor a lépésnek alig volt hatása, a jen gyengülése pedig a nyersolaj árának visszaesése ellenére is folytatódott. Naomi Fink, az Amova vezető közgazdásza szerint épp ezek a piaci ellentmondások szólnak a beavatkozás mellett, hiszen véleménye szerint

amikor a piacon logikai ellentmondások mutatkoznak, az intervenció rendkívül hatékony lehet.

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