Fed-elnök: a kamatnak kell dominálnia a monetáris politikában, nem a jegybanki mérlegnek

Ma tartják a portugáliai Sintrában az Európai Központi Bank éves magas szintű szakmai fórumát, amelyet gyakran a Jackson Hole szimpózium európai megfelelőjeként emlegetnek. Az eseményen többek között az EKB, a Fed, az angol és a kamadai jegybank elnöke is felszólalt. Christine Lagarde hangsúlyozta, hogy az inflációs folyamatok indokolása esetén azonnal lépni kell a kamatemelés mellett, míg a Fed elnöke, Kevin Warsh nem kívánt előretekintő iránymutatást adni a négy hét múlva esedékes találkozó előtt. Az angol jegybank elnöke a gazdasági lassulással indokolta, hogy az emelkedő infláció ellenére sem emeltek kamatot.

Ma tartják a Sintra konferenciát, hivatalos nevén az ECB Forum on Central Banking, az Európai Központi Bank (EKB) által évente a portugáliai Sintrában rendezett magas szintű szakmai fórumát. 2014 óta minden évben itt gyűlnek össze a jegybankelnökök, akadémikusok, pénzügyi piaci szereplők és újságírók, hogy aktuális szakpolitikai kérdéseket vitassanak meg és egy kiválasztott témát hosszabb távú perspektívából járjanak körbe.

Gyakran a jegybanki világ európai megfelelőjeként emlegetik az amerikai Jackson Hole szimpóziumnak, és a piacok kiemelt figyelemmel követik,

mert a beszédek gyakran adnak támpontot a kamatpolitika várható irányáról.

A mai nap több fontos jegybankki vezető, köztük az EKB, a Fed és az angol és a kanadai jegybank elnoke egy panelbeszélgetésen vesznek részt.

Rögtön a kamatemelésről kérdezik az EKB elnökét. Christine Lagarde a válaszában elmondja, hogy amikor az inflációs folyamatok indokolják, rögtön lépni kell és legutóbb ez volt a helyzet. A következő kérdés a Fed elnökének szól.

Emelkedő infláció ellenére, miért nem emeltek kamatot? Warsh kihagngsúlyozza, hogy az előretekintő iránymutatásban új fejezetet nyitnak. Mivel négy hét múlva lesz újra találkozó, ezért nem akar adni előretekintő iránymutatást adni.

Az angol jegybank elnöke elmondja, hogy azért nem emeltek kamatot az infláció ellenére, mert az angol gazdaság lassul.

A Fed elnökét kérdezik, hogy az inflációs sokk átmeneti-e. Warsh elmondja, hogy a legnagyobb sokk ami éri az USA-t, az az AI beruházási hullám. Ez rövid távon okozhat kihívásokat az inflációban, de hosszabb távon a kínálati hatásai érvényesülhetnek. Warsh ezt kellemes problémának tartja, hogy a jövőbe ruháznak be a vállalatok, ahelyett, hogy visszavásárlásokat hajtananának végre. A rövid távú inflációs hatásokra nem akar válaszolni.

Warh elmondja, hogy az AI-val kapcsolatos kérdések egyik legfontosabb kérdése a munkaerőpiaci hatások. Jelenleg azt mutatják a felmérések, hogy az AI hatása nem nagy, de nem elképzelhetetlen, hogy ez fél év alatt megváltozik. Szerinte az USA nyertese lesz a folyamatnak. Példaként az internetet hozza fel, hogy nem lehet előre megmondani, hogy milyen iparágak és milyen állások jönnek létre. Kihangsúlyozza, hogy ebben a kérdésben nem pesszimista.

Warsh nyomatékosan elmondja: ha vannak emberek a piacon, akik azt gondolták, hogy ez a jegybank eltűr 2% feletti inflációt, azok tévednek.

A jegybank pedig független. Warsh szerint a legfontosabb, hogy a jegybanki ezsközök a Fed céljait támogassák. Elmondja, hogy az inflációs várakozások nagyot csökkentek. Megemlíti azt is, hogy jövő héten kiderül, hogy ki lesznek a külső tagjai az akciócsoportoknak.

Warsh-ot a jegybanki mérlegről kérdezik. A Fed elnöke elmondja, hogy legutoljára mikor erről beszélt, az volt a véleménye, hogy kisebb mérleg indokolt és a kamatnak kell dominálnia a monetáris politikában. A Fed-nél töltött egy hónap nem változtatta meg ebben a véleményét.

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