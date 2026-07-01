Fed-elnök: a kamatnak kell dominálnia a monetáris politikában, nem a jegybanki mérlegnek

Ma tartják a Sintra konferenciát, hivatalos nevén az ECB Forum on Central Banking, az Európai Központi Bank (EKB) által évente a portugáliai Sintrában rendezett magas szintű szakmai fórumát. 2014 óta minden évben itt gyűlnek össze a jegybankelnökök, akadémikusok, pénzügyi piaci szereplők és újságírók, hogy aktuális szakpolitikai kérdéseket vitassanak meg és egy kiválasztott témát hosszabb távú perspektívából járjanak körbe.
Gyakran a jegybanki világ európai megfelelőjeként emlegetik az amerikai Jackson Hole szimpóziumnak, és a piacok kiemelt figyelemmel követik,
mert a beszédek gyakran adnak támpontot a kamatpolitika várható irányáról.
A mai nap több fontos jegybankki vezető, köztük az EKB, a Fed és az angol és a kanadai jegybank elnoke egy panelbeszélgetésen vesznek részt.
Rögtön a kamatemelésről kérdezik az EKB elnökét. Christine Lagarde a válaszában elmondja, hogy amikor az inflációs folyamatok indokolják, rögtön lépni kell és legutóbb ez volt a helyzet. A következő kérdés a Fed elnökének szól.
Emelkedő infláció ellenére, miért nem emeltek kamatot? Warsh kihagngsúlyozza, hogy az előretekintő iránymutatásban új fejezetet nyitnak. Mivel négy hét múlva lesz újra találkozó, ezért nem akar adni előretekintő iránymutatást adni.
Az angol jegybank elnöke elmondja, hogy azért nem emeltek kamatot az infláció ellenére, mert az angol gazdaság lassul.
A Fed elnökét kérdezik, hogy az inflációs sokk átmeneti-e. Warsh elmondja, hogy a legnagyobb sokk ami éri az USA-t, az az AI beruházási hullám. Ez rövid távon okozhat kihívásokat az inflációban, de hosszabb távon a kínálati hatásai érvényesülhetnek. Warsh ezt kellemes problémának tartja, hogy a jövőbe ruháznak be a vállalatok, ahelyett, hogy visszavásárlásokat hajtananának végre. A rövid távú inflációs hatásokra nem akar válaszolni.
Warh elmondja, hogy az AI-val kapcsolatos kérdések egyik legfontosabb kérdése a munkaerőpiaci hatások. Jelenleg azt mutatják a felmérések, hogy az AI hatása nem nagy, de nem elképzelhetetlen, hogy ez fél év alatt megváltozik. Szerinte az USA nyertese lesz a folyamatnak. Példaként az internetet hozza fel, hogy nem lehet előre megmondani, hogy milyen iparágak és milyen állások jönnek létre. Kihangsúlyozza, hogy ebben a kérdésben nem pesszimista.
Warsh nyomatékosan elmondja: ha vannak emberek a piacon, akik azt gondolták, hogy ez a jegybank eltűr 2% feletti inflációt, azok tévednek.
A jegybank pedig független. Warsh szerint a legfontosabb, hogy a jegybanki ezsközök a Fed céljait támogassák. Elmondja, hogy az inflációs várakozások nagyot csökkentek. Megemlíti azt is, hogy jövő héten kiderül, hogy ki lesznek a külső tagjai az akciócsoportoknak.
Warsh-ot a jegybanki mérlegről kérdezik. A Fed elnöke elmondja, hogy legutoljára mikor erről beszélt, az volt a véleménye, hogy kisebb mérleg indokolt és a kamatnak kell dominálnia a monetáris politikában. A Fed-nél töltött egy hónap nem változtatta meg ebben a véleményét.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Elérte a kritikus pontot a háború: Ukrajna új rakétája miatt bénulhat meg az orosz üzemanyag-ellátás
Egyre nagyobb pofonokat osztanak ki az új cirkálórakéták.
Szép csendben terjeszkedik egy bankgyilkos fintech Magyarországon - Mit tud a "horvát Revolut" és mitől különleges?
Európa-szerte már 1,5 millió ügyféllel rendelkezik.
Tőkebevonás Magyarországon: milliárdos lakóprojektet indít a Realis WAM a nagyvárosban
Sikeresen zárult a Realis 3 Alap debreceni lakóingatlan-fejlesztésének tőkebevonása
Komoly veszteség érte a magyar földeket: akár ötödével is kevesebb búza teremhet az idén
Még csak becslések vannak.
Beütött a krízis az öbölmenti gáztermelőnél: milliárd köbméteres hiányt kell pótolnia az uniós államnak
Újabb csapás éri az európai gázpiacot.
Nem lehet panasz az amerikai munkaerőpiacra
Megérkezett az ADP foglalkoztatottsági adat.
Erre vártunk: kiderült, pontosan mikor ér véget a nagy forróság
Jön a hidegfront.
Júniusban végre beindult a pörgés: hirtelen megugrottak a lakásvásárlási kedv
A Duna House havi tranzakciószám-becslése szerint.
Sikeres cégeladás: miért kulcsfontosságú a tudatos M&A tárgyalási stratégia?
Egy cégeladás vagy vállalatértékesítés során az M&A-tranzakció egyik legérzékenyebb szakasza a tárgyalás. Ekkor dől el, hogy az előzetesen meghatározott vállalatérték, az eladó szá
Szigorúbb zöld pályára állítaná a mezőgazdaságot az új dán kormány
A dán agrárpolitika történelmi léptékű zöld fordulatot vesz.
Mennyire erősödhet még a forint az euróbevezetésig?
Az elmúlt hetekben az egyik legtöbb kérdést kiváltó téma az ügyfeleink és olvasóink közt a forint jövője és az euró esetleges magyarországi bevezetése volt. Meddig... The post Mennyire er
Több a magyar diploma, mégis lemaradtunk a régiós versenyben
A diploma már nem kiváltság, hanem alapkövetelmény a régióban. Miközben a BB tengely országaiban húsz év alatt csaknem megduplázódott a fiatal diplomások aránya, Magyarország hiába... The
20% adójóváírás nyugdíjra: kinek érheti meg?
Azt hiszed, neked nem jár állami támogatás? Ha bejelentett állásod van, nagy eséllyel te is megkaphatod a 20%-os adójóváírást. Ezzel az állam jelentősen megnövelheti a megtakarításodat: mi
Munkaerőhiány Közép- és Kelet-Európában: átmeneti akadály vagy tartós korlát?
A munkaerőhiány ma kevésbé súlyos Közép- és Kelet-Európában, mint 2020 előtt, de a demográfiai nyomás és a munkaképes korú népesség csökkenése tartós strukturális kihívást jelent. T
Borzalom, hogy mindent lehet kapni (HOLD After Hours Extra)
Csányi Vilmos Széchenyi-díjas magyar biológus, biokémikus, etológus és Szabó László, a HOLD alapítója a gazdaságról. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek...
Bitcoin - Elérte az árfolyam és letörni látszik az SMA200-at, de lehet csavar a történetben
Az ellenállásról lefordult az árfolyam, kialakult a várt rejtett divergencia, majd esésbe fordult az árfolyam és elérte a 200 napos mozgóátlag szintjét, sőt, a múlt héten le is törte.Kialak
35 éve a magyar gazdaság stabil szereplője a Magyar Suzuki (x)
Ez lehet a legjobb nyári befektetése (x)
Szánjon 4-5 órát önmagára, hosszú távon megtérül!
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Mit jelent az orosz rulett az orbáni költségvetésben? Bod Péter Ákost kérdeztük
A keddi Checklistben a hatalmas hiány nyomába eredünk.
Eltűnhet a földgáz a cégek életéből? A számlák mögött már látszik a piac átalakulása
Zsugorodik a piac.
A világ élmezőnyében Magyarország: sokat kereshet most, aki ide hozza a pénzét
És még hol a vége?