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Kicsit megroppant a forint
Deviza

Kicsit megroppant a forint

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A forint tegnap közel négy egységet gyengült az euróval szemben, és az árfolyam a 356-os szint fölé emelkedett. A gyengülésben elsősorban pozíciózárások és a költségvetésről érkező kedvezőtlen hírek játszhattak szerepet. A forint-dollár kurzus szintén felfelé mozdult, 309-ről 313 fölé emelkedve. Ma akár további bizonytalanságot okozhat a KSH államháztartási jelentése az első negyedévről.

Tegnap kicsit megroppant a forint és az euróval szemben közel négy egységet gyengülve a 356-os szint fölé emelkedett az árfolyam. A gyengülésben ezúttal csak kis szerepet játszhatott a dollár nemzetközi ereje, valószínűbb, hogy pozíciózárások, illetve a költségvetésről érkező kedvezőtlen hírek mozgathatták a befektetőket.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Eközben természetesen a forint-dollár kurzus felfelé mozdult el, vagyis míg kedden hajnalban 309-nél is láthattuk az USDHUF-ot, addig délutánra 313 fölé is kiszúrtak a jegyzések.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Ma reggelre mindkét devizapárban történt egy kis korrekció, most az euróval szemben 356-nál, a dollárral szemben 312-nél járunk.

A költségvetés helyzete akár ma is aggaszthatja a befektetőket, hiszen 8:30-kor érkezik a KSH államháztartási jelentése az első negyedévről. Igaz, sok érdemi meglepetés aligha lesz benne, az MNB pénzügyi számláiból már tudjuk, hogy a választás előtti durva kiköltekezés miatt az állam finanszírozási igénye a GDP 8%-a felett volt.

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Fél szemünket érdemes a japán jenen tartani, ahol történelmi folyamatok zajlanak. A dollárral szembeni árfolyam a 163 felé araszol, így közel 40 éve nem volt ilyen gyenge a szigetország fizetőeszköze.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

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