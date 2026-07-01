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Kissé gyengült a forint az esti órákban a délutáni erősödés után
Deviza

Kissé gyengült a forint az esti órákban a délutáni erősödés után

Portfolio
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A forint tegnap közel négy egységet gyengült az euróval szemben, és az árfolyam a 356-os szint fölé emelkedett. A gyengülésben elsősorban pozíciózárások és a költségvetésről érkező kedvezőtlen hírek játszhattak szerepet. A forint-dollár kurzus szintén felfelé mozdult, 309-ről 313 fölé emelkedve. A KSH friss államháztartási jelentése alapján 2025-ről 2026 első negyed évére másfélszeresre nőtt a hiány, ami tovább gyengíti a magyar devizát, azonban úgy tűnik, néhány óra alatt sikerült visszaépíteni a forint nyitóállását.
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Este egy kis gyengülés

Kissé gyengült a forint az esti órákban, az euróval szemben a 355,7-es szinten áll az árfolyam.

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Megtorpant a forint

Pillanatnyilag megtorpant a hazai fizetőeszköz menetelése. Bár a forint árfolyamában a dollárral szemben korábban egy kiugró leszúrást láthattunk, amely több mint két egységes javulást hozott, a lendület ezeken a szinteken most megállni látszik.

A jelenlegi technikai kép:

  • A korábbi roham. Az amerikai valuta gyengülése miatt a kurzus a 313,4-es szintről egészen a 311-es határig erősödött.

  • A jelenlegi helyzet. Ezen a kritikus ponton az erősödési hullám egyelőre elakadt, az árfolyam oldalazásba kezdett.

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Erős hajrába váltott a forint

Napi teljesítményéhez kiugró leszúrást történt a forint árfolyamában, amely a dollárral szemben több mint két egységet javított. Az amerikai valuta gyengülése miatt, 313,4-ről mostanra már 311 határán jár a kurzus.

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Ez persze húzza az euróval szembeni árfolyamát is, ahol ismét a 355-ös szint alá érkezett be a magyar deviza, így az új napi csúcsa jelenleg 354,75.

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Stabilan tartja magát a forint

A délelőtti gyengülési hullám után úgy tűnik, stabilan visszaküzdötte magát a magyar deviza, ami az euróval szemben napi csúcsa óta egy szűkebb, 0,3 egységes sávban mozog, 355,7 és 355,9 között.

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Eközben a dollárral szemben némileg gyengébben teljesít a forint. Itt a korrekciós leszúrás óta két lépcsőben gyengült a magyar deviza, és jelenleg már ismét a 312,9-es szinthez közelít.

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Napi csúcsán a forint

Kora délutánra a hajnali állapotánál is erősebb pozíciót ért el a forint, ami az euróval szemben 355,7 környékéig ment, ami persze még mindig elmaradt a hétvégére beállt 354-es szinttől.

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A dollárral szemben ugyan ezen időszakban volt némi gyengülés, és egy időre 312,8-ig met a forint, azonban jelenleg már egy szűkebb sávban, 312 és 312,3 között mozog.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Megjött a várva várt fordulat: nagyot enyhült az árnyomás az euróövezetben

Az eurózóna inflációja júniusban 3,2 százalékról 2,8 százalékra mérséklődött, ami arra utal, hogy a korábban vártnál kisebb eséllyel valósul meg a legrosszabb forgatókönyv és egyre kevésbé indokolt további kamatemelés az Európai Központi Bank (EKB) részéről. Az alacsonyabb olajárak és a gyenge konjunktúra egyaránt mérséklik az árnyomást - tudósított az ING Bank.

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Megjött a várva várt fordulat: nagyot enyhült az árnyomás az euróövezetben
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Hajnali szintjére küzdte vissza magát forint

A hirtelen gyengülés után, az euróval szemben mostanra 356 alatt látszik stabilizálódni a magyar deviza.

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A dollár esetében ezzel szemben még nem történt még csak részleges korrekció történt, bár a napi mélypontjához képest itt is egy egész egységnyit javított a forint, amely jelenleg egy 312,3-312,5 közötti sávban mozog.

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Háromhetes mélypontjáról kpaszkodott vissza a forint

A szerdai 9 százalékos hiányadatok után háromhetes mélypontjáról kezd visszaállni a forint a reggeli szintjére, így mostanra egy több mint egész egységes erősödés után 356 körül mozog az euróval szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Bemondták a profik: még véletlenül sem fogadnának erre a devizára

A Wall Street vezető nagybankjai sorra adják fel az euró erősödésére építő pozícióikat, mivel a piaci várakozások szerint az Egyesült Államok az év hátralévő részében lekörözi Európát a kamatemelések terén. A közös európai deviza már most egyéves mélypontra süllyedt, és több elemzőház szerint további gyengülés várható - írta a Bloomberg.

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Bemondták a profik: még véletlenül sem fogadnának erre a devizára
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Elérte a kritikus szintet a távol-keleti deviza, bármelyik pillanatban megindulhat a mentőakció

A japán jen dollárral szembeni árfolyama az 1980-as évek közepe óta nem látott mélypontra süllyedt, így a piaci szereplőket jelenleg leginkább az a kérdés foglalkoztatja, hogy mikor lép közbe a japán állam. A figyelem középpontjában Mimura Acusi, a pénzügyminisztérium nemzetközi ügyekért felelős miniszterhelyettese áll, akit a piacokon csak "Mr. Yen" néven emlegetnek - írta meg a Financial Times.

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Elérte a kritikus szintet a távol-keleti deviza, bármelyik pillanatban megindulhat a mentőakció
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Labilis helyzetbe küzd a forint

A kedvezőtlen államháztartási hiányadatok miatt 357 felé is benézett a forint az euróval szemben, azonban az elmúlt 15 percben korrigálni látszik, és már 356,5 körül mozog. Mindez persze még mindig szignifikánsan gyengébb mint az elmúlt napok 354 körüli árfolyama.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben hasonló pályát ír le a magyar deviza. Itt a reggeli órákban még éppen csak 312 felett járt a kurzus, ami a KSH által közölt adatok hatására először 312,8-ig, majd majd 313,3-ig ugrott. Jelenleg éppen csak 313 alatt tartja magát a forint.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

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Óriási pénzszórás volt a választások előtt: egekbe emelkedett a hiány

Működött a választási reflex, óriási kiköltekezést hajtott végre a kormány a választások előtt. A KSH ma megjelent előzetes adatai szerint 2090 milliárd forint, a GDP 9,0%-a volt a kormányzati szektor 2026. első negyedéves hiánya.

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Óriási pénzszórás volt a választások előtt: egekbe emelkedett a hiány
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Azonnal látszik a friss KSH-adat hatása

Ugyan 8 óra tájékán volt egy minimális erősödés a forint árfolyamában, a 8:30-as KSH-bejelentés hatására hirtelen gyengülésbe kezdett a magyar deviza, amely fél egységnyit gyengült az euróval szemben, így jelenleg már 356,6 felett jár a kurzus.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Kicsit megroppant a forint

Tegnap kicsit megroppant a forint és az euróval szemben közel négy egységet gyengülve a 356-os szint fölé emelkedett az árfolyam. A gyengülésben ezúttal csak kis szerepet játszhatott a dollár nemzetközi ereje, valószínűbb, hogy pozíciózárások, illetve a költségvetésről érkező kedvezőtlen hírek mozgathatták a befektetőket.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Eközben természetesen a forint-dollár kurzus felfelé mozdult el, vagyis míg kedden hajnalban 309-nél is láthattuk az USDHUF-ot, addig délutánra 313 fölé is kiszúrtak a jegyzések.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Ma reggelre mindkét devizapárban történt egy kis korrekció, most az euróval szemben 356-nál, a dollárral szemben 312-nél járunk.

A költségvetés helyzete akár ma is aggaszthatja a befektetőket, hiszen 8:30-kor érkezik a KSH államháztartási jelentése az első negyedévről. Igaz, sok érdemi meglepetés aligha lesz benne, az MNB pénzügyi számláiból már tudjuk, hogy a választás előtti durva kiköltekezés miatt az állam finanszírozási igénye a GDP 8%-a felett volt.

Fél szemünket érdemes a japán jenen tartani, ahol történelmi folyamatok zajlanak. A dollárral szembeni árfolyam a 163 felé araszol, így közel 40 éve nem volt ilyen gyenge a szigetország fizetőeszköze.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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