Feszült várakozás a piacokon: a dollár és a japán jen is a munkaerőpiaci adatra figyel

A dollár minimálisan gyengül csütörtökön a friss amerikai munkaerőpiaci adatok közzététele előtt. A pénzpiaci árazások alapján a befektetők jelenleg egy amerikai jegybanki kamatemelésre számítanak októberig, és mintegy 40 százalékos esélyt látnak egy második szigorításra az év végéig.

A most csütörtökön esedékes, a függetlenség napja miatti munkaszüneti nap miatt előrehozott amerikai foglalkoztatási jelentés adatai döntően befolyásolhatják ezeket a várakozásokat. A Reuters által megkérdezett elemzők júniusra átlagosan 110 ezer új munkahely létrejöttét várják, ám a becslések tág, 25 ezer és 200 ezer közötti sávban szóródnak, ami komoly meglepetést is tartogathat. A munkanélküliségi ráta az előrejelzések szerint 4,3 százalékon stagnál majd.

Az adatokat Tokióban is feszülten követik, mivel a japán fizetőeszköz a dollárral szemben a negyvenéves mélypontja közelében mozog, így a kereskedők a japán hatóságok esetleges devizapiaci intervenciójára számítanak. A csütörtök kora reggeli európai kereskedésben a jen hirtelen erősödésnek indult, aminek hatására a dollár jegyzése mintegy 1 százalékkal 161 jen alá süllyedt, majd később 161,35 jenen stabilizálódott.

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A megkérdezett szakértők szerint a kormány egy gyenge amerikai munkaerőpiaci adat közzététele után sokkal nagyobb hatást érhetne el, mivel ebben az esetben a Fed nehezebben tudná indokolni a kamatemelést.

A dollár más vezető devizákkal szemben is gyengült, így az euró 0,3 százalékos erősödéssel 1,1417 dollárra, a font pedig 0,46 százalékos emelkedéssel 1,3329 dollárra drágult, miközben a jen mindkét devizával szemben erősödni tudott.

A tízéves lejáratú amerikai államkötvény hozama közben 2 bázisponttal 4,99 százalékra emelkedett.

Forrás: Reuters

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