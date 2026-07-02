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Hatalmasat zuhan a dollár az amerikai adatok után, óriásit erősödik a forint
Deviza

Hatalmasat zuhan a dollár az amerikai adatok után, óriásit erősödik a forint

Portfolio
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A forint szerdán igen volatilis napot zárt: az euróval szemben 355,7-es szinten, míg a dollár jegyzés 312,6-on zárt. A gyengülésben elsősorban pozíciózárások és a költségvetésről érkező kedvezőtlen hírek játszhattak szerepet. Csütörtökön a magyar devizát a délutáni kormányzati tájékoztatón elhangzó bejelentések és két adatközlés mozgathatja: érkezik a májusi euróövezeti munkanélküliségi ráta, valamint a júniusi amerikai munkaerőpiaci adatok. Mindeközben egy megszólalás hatására meglódult a japán jen, mert tovább erősödtek a kamatemelési várakozások.
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Veszik a forintot

A dollárral szemben több, mint 1%-ot erősödött a forint, az euróval szemben pedig 0,35%-ot a mai nap folyamán.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Ezért adják most a dollárt nagyon

Az amerikai foglalkoztatottság a vártnál kisebb mértékben bővült. Ez pedig elég volt arra, hogy a dollár nagyot gyengüljön. Itt két dolgot érdemes kiemelni.

  1. A mai nap folyamán már jöttek hírek arról, hogy a japán jegybank intervenciót hajthat végre.
  2. Másfelől pedig a dollár nagy menetelésen van túl az elmúlt hetekben, a technikai kép kifeszített volt.
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Alig nőtt a foglalkoztatottság az USA-ban

A vártnál lassabban bővült az amerikai foglalkoztatottság júniusban, miközben a munknélküliségi ráta 4,2%-ra csökkent, a bérdinamika nem változott érdemben. Az adat összességében nem mond ellent annak, hogy az amerikai növekedés továbbra is nagyon erős. Nagy kérdés, hogy fogja ezt olvasni a Fed új elnöke. A piac mindenesetre most a vártnál kisebb foglalkoztatottságbővölésre koncentrál és ezt jó hírnek veszi.

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Alig nőtt a foglalkoztatottság az USA-ban
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Feszült várakozás a piacokon: a dollár és a japán jen is a munkaerőpiaci adatra figyel

A dollár minimálisan gyengül csütörtökön a friss amerikai munkaerőpiaci adatok közzététele előtt. A pénzpiaci árazások alapján a befektetők jelenleg egy amerikai jegybanki kamatemelésre számítanak októberig, és mintegy 40 százalékos esélyt látnak egy második szigorításra az év végéig.

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Feszült várakozás a piacokon: a dollár és a japán jen is a munkaerőpiaci adatra figyel
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Vissza a startmezőre

A délelőtti erősödést követően visszagyengült a forint, így jelenleg

  • az euró-forint jegyzése 355,7
  • a dollár-forint pedig 311,9.
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Hamarosan érkeznek a kormányzati bejelentések, többek között az iskolakezdési támogatás részletei, amelyet nemrég Magyra Péter jelentett be. Elmondása szerint az intézkedés évente mintegy 40 milliárd forintba kerül majd a költségvetésnek. A nagy kérdés, hogy miből tudja fedezni a kormány ezt a többletkiadást, miközben az idei hiány már most is az egekben van.

A makrogazdasági folyamatok és a költségvetés helyzete a forint sorsát is befolyásolja, így mindenképp érdemes lesz a kormányzati tájékoztatót élőben követni a Portfolio élő tudósításában.

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Új trend?

Mindeközben a forint piacán továbbra is kitart az oldalazó kereskedés, bár a dollár-forint árfolyamában egy erősödési trend látszik kibontakozni.

A jegyzés áttörte a 312-es szintet és jelenleg már csak 311,5 forintba kerül egy dollár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Újabb kamatemeléseket sürget a vezető japán közgazdász, azonnal meglódult a jen

A japán jegybanknak fokozatosan tovább kell emelnie az alapkamatot a jen túlzott gyengülésének megfékezése érdekében – jelentette ki Nagahama Tosihiró, a kormány gazdasági tanácsának tagja. A jen jegyzése egyből reagált és meredek erősödésbe kezdett.

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Ez történt szerdán

A tegnapi nap devizapiaci összefoglalóját itt olvashatja:

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Egyelőre oldalazik

Nyugodtan kezdte a kereskedést a forint kurzus. A nyitás óta lényegében nincs nagy elmozdulás az árjegyzésben és egyelőre csak oldalazik.

  • Az euró-forint 355,6-os szinten,
  • a dollár-forint pedig 312,2 közelében alakul.
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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UBS: jó hírekkel érkezett a svájci jegybank

A Svájci Nemzeti Bank (SNB) csütörtökön közzétett pénzügyi stabilitási jelentése szerint az ország bankrendszere felkészült a jelenlegi makrogazdasági és pénzügyi kihívások kezelésére. A jegybank kiemelte, hogy a UBS tőkehelyzete megfelelő, pedig a pénzintézetnek a jövőben szigorúbb tőkekövetelményeknek kell majd megfelelnie - írja a Reuters.

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