Hatalmasat zuhan a dollár az amerikai adatok után, óriásit erősödik a forint

A délelőtti erősödést követően visszagyengült a forint, így jelenleg

az euró-forint jegyzése 355,7

a dollár-forint pedig 311,9.

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Hamarosan érkeznek a kormányzati bejelentések, többek között az iskolakezdési támogatás részletei, amelyet nemrég Magyra Péter jelentett be. Elmondása szerint az intézkedés évente mintegy 40 milliárd forintba kerül majd a költségvetésnek. A nagy kérdés, hogy miből tudja fedezni a kormány ezt a többletkiadást, miközben az idei hiány már most is az egekben van.

A makrogazdasági folyamatok és a költségvetés helyzete a forint sorsát is befolyásolja, így mindenképp érdemes lesz a kormányzati tájékoztatót élőben követni a Portfolio élő tudósításában.