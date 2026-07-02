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Kormányzati bejelentések mozgathatják csütörtökön a forintot
Deviza

Kormányzati bejelentések mozgathatják csütörtökön a forintot

Portfolio
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A forint szerdán igen volatilis napot zárt: az euróval szemben 355,7-es szinten, míg a dollár jegyzés 312,6-on zárt. A gyengülésben elsősorban pozíciózárások és a költségvetésről érkező kedvezőtlen hírek játszhattak szerepet. Csütörtökön a magyar devizát a délutáni kormányzati tájékoztatón elhangzó bejelentések és két adatközlés mozgathatja: érkezik a májusi euróövezeti munkanélküliségi ráta, valamint a júniusi amerikai munkaerőpiaci adatok.
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Ez történt szerdán

A tegnapi nap devizapiaci összefoglalóját itt olvashatja:

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Egyelőre oldalazik

Nyugodtan kezdte a kereskedést a forint kurzus. A nyitás óta lényegében nincs nagy elmozdulás az árjegyzésben és egyelőre csak oldalazik.

  • Az euró-forint 355,6-os szinten,
  • a dollár-forint pedig 312,2 közelében alakul.
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UBS: jó hírekkel érkezett a svájci jegybank

A Svájci Nemzeti Bank (SNB) csütörtökön közzétett pénzügyi stabilitási jelentése szerint az ország bankrendszere felkészült a jelenlegi makrogazdasági és pénzügyi kihívások kezelésére. A jegybank kiemelte, hogy a UBS tőkehelyzete megfelelő, pedig a pénzintézetnek a jövőben szigorúbb tőkekövetelményeknek kell majd megfelelnie - írja a Reuters.

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UBS: jó hírekkel érkezett a svájci jegybank

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