Kormányzati bejelentésekre készül a forint, közben kilőtt a Japán jen

Új trend?
Mindeközben a forint piacán továbbra is kitart az oldalazó kereskedés, bár a dollár-forint árfolyamában egy erősödési trend látszik kibontakozni.
A jegyzés áttörte a 312-es szintet és jelenleg már csak 311,5 forintba kerül egy dollár.
Újabb kamatemeléseket sürget a vezető japán közgazdász, azonnal meglódult a jen
A japán jegybanknak fokozatosan tovább kell emelnie az alapkamatot a jen túlzott gyengülésének megfékezése érdekében – jelentette ki Nagahama Tosihiró, a kormány gazdasági tanácsának tagja. A jen jegyzése egyből reagált és meredek erősödésbe kezdett.
Ez történt szerdán
A tegnapi nap devizapiaci összefoglalóját itt olvashatja:
Egyelőre oldalazik
Nyugodtan kezdte a kereskedést a forint kurzus. A nyitás óta lényegében nincs nagy elmozdulás az árjegyzésben és egyelőre csak oldalazik.
- Az euró-forint 355,6-os szinten,
- a dollár-forint pedig 312,2 közelében alakul.
UBS: jó hírekkel érkezett a svájci jegybank
A Svájci Nemzeti Bank (SNB) csütörtökön közzétett pénzügyi stabilitási jelentése szerint az ország bankrendszere felkészült a jelenlegi makrogazdasági és pénzügyi kihívások kezelésére. A jegybank kiemelte, hogy a UBS tőkehelyzete megfelelő, pedig a pénzintézetnek a jövőben szigorúbb tőkekövetelményeknek kell majd megfelelnie - írja a Reuters.
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