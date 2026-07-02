Újabb kamatemeléseket sürget a vezető japán közgazdász, azonnal meglódult a jen

A japán jegybanknak fokozatosan tovább kell emelnie az alapkamatot a jen túlzott gyengülésének megfékezése érdekében – jelentette ki Nagahama Tosihiró, a kormány gazdasági tanácsának tagja. A jen jegyzése egyből reagált és meredek erősödésbe kezdett.

Nagahama Tosihiró szerint Japán nominális semleges kamatszintje – vagyis az a ráta, amely sem nem hűti, sem nem fűti a gazdaságot – 1,5 százalék körül mozog.

Ennek megfelelően a jegybanknak a jelenlegi 1 százalékos irányadó kamatát még kétszer, féléves ütemezéssel kellene emelnie

- mondta.

A tanácsadó úgy véli, a mérsékelt kamatemelések elengedhetetlenek a jen rendkívüli gyengeségének kezeléséhez, és a jegybank júniusi lépését is helyesnek nevezte.

A Dai-icsi Life Kutatóintézet vezető közgazdásza arra figyelmeztetett, hogy a kamatemelések halogatása felerősítheti az inflációs várakozásokat, és megemelheti a hosszú lejáratú kötvényhozamokat. Előrejelzése szerint a jegybank várhatóan az év végéig, majd jövő nyár környékén hajt végre újabb kamatemelést, ezt követően pedig egy időre szünetet tart.

A megszólalásra a jen csütörtökön hirtelen erősödésnek indult a dollárral szemben.

A jegyzés átmenetileg 0,9 százalékkal, 161,115 jenig esett, majd 0,45 százalékos gyengüléssel, 161,59 jennél stabilizálódott.

A Reuters hírügynökség belső forrásai szerint a japán pénzügyi tisztségviselők felhagytak azzal a gyakorlattal, hogy előre figyelmeztessenek az intervenció kockázatára. Ehelyett inkább váratlan és célzott fellépésekkel igyekeznek megnehezíteni, illetve költségesebbé tenni a jen elleni spekulatív pozíciók felvételét. Ezzel párhuzamosan tudatosan kerülik annak a konkrét árfolyamszintnek a megjelölését, amely automatikusan kiváltaná a piaci beavatkozást.

Forrás: Reuters

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