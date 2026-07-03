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Erős hetet zárhat a forint a nagy megingás után
Deviza

Erős hetet zárhat a forint a nagy megingás után

Portfolio
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A vártnál jóval gyengébb amerikai munkaerőpiaci adat rázta meg péntek reggel a devizapiacokat, a dollárindex április eleje óta nem látott heti esést produkált. A forint is profitált a dollár gyengüléséből: az árfolyam 309 közelébe esett, miközben az euróval szemben mérsékeltebb erősödést látunk. Pénteken a nemzetközi szolgáltatószektori beszerzésimenedzser-indexek érkeznek, az amerikai piacokon pedig a függetlenség napja miatt szünnap lesz.
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Nincs nagy változás

Az euróárfolyam fél 4-kor is 353,3 forint közelében jár.

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Egy dollár pedig 308,7 forintba kerül.

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Megtorpant a forint

A devizapiacokon délután nincsenek nagy mozgások: az euróárfolyam kicsit visszakorrigálva most 353,2 forintnál jár.

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Kitart a forint ereje

A forint az euróval szemben a napi legerősebb szintjét érte el 352,75-nél.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az amerikai dollár esetében 308,16-nál láttuk az eddigi legerősebb szintet.

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A forint folytatja a menetelést

A magyar deviza háromnapos csúcsra erősödött az euróval szemben, 353,25-nél jár a váltás.

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A dollárral szemben is napi csúcsa közelében van az árfolyam: 308,5 környékén mozog.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Oszkó: mindenki boldog lesz év végén egy 7 százalékos költségvetési hiánnyal

Az első negyedéves kormányzati hiány elérte a GDP 9 százalékát, ami Oszkó Péter volt pénzügyminiszter szerint "hajmeresztő" mértékű: a központi költségvetés deficitje meghaladta a 2400 milliárd forintot. Oszkó szerint az uniós források nélkül az éves hiány akár 8,3 százalék körül is alakulhatna, és a tavalyi arányok alapján 7 százalék körüli éves deficit is sikernek számítana. A volt miniszter úgy látja, a deficit nem írható az új kormány számlájára, a piac pedig türelmes lehet, ha a kabinet hiteles konszolidációs pályát mutat be. A forintárfolyammal kapcsolatban Oszkó arra figyelmeztetett, hogy az MNB kamatcsökkentései megállíthatják a korábbi erősödést, és a 383–350 forintos sáv lenne kedvező a gazdaság számára.

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Oszkó: mindenki boldog lesz év végén egy 7 százalékos költségvetési hiánnyal
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Araszolgat a forint

A dollárgyengülése még tartja a lendületet a forintban: a magyar deviza árfolyama az euróhoz képest már 353,4-nél is járt.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben már 308,5 volt az új napi forintcsúcs.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Egyre sötétebbek Oroszország kilátásai, Putyin sem erre a hírre várt

Júniusban tovább zsugorodott az orosz szolgáltatószektor, miután a gyengülő kereslet miatt meredekebben esett vissza a kibocsátás és az új megrendelések állománya is – derül ki az S&P Global pénteken közzétett üzleti felméréséből.

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Egyre sötétebbek Oroszország kilátásai, Putyin sem erre a hírre várt
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Christine Lagarde készül a francia elnökválasztásra, egészen határozott kijelentést tett a terveiről

Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke a Les Echosnak adott interjújában kész beleszólni a 2027-ben esedékes francia elnökválasztási küzdelembe, akár mandátuma lejárta előtt távozna jegybanki posztjáról. Az EKB elnöke szerint Franciaország legnagyobb gyengesége nem a költségvetési helyzet, hanem a strukturális reformokat lehetetlenné tevő politikai patthelyzet. Lagarde megvédte az EKB júniusi kamatemelését, amelyet a maginfláció emelkedésével és a másodkörös inflációs kockázatokkal indokolt. Az interjúban a digitális euró szuverenitási jelentőségéről, Európa kihasználatlan gazdasági erejéről, valamint a kínai jüan alulértékeltségéről és a mesterséges intelligencia kockázatairól is beszélt.

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Christine Lagarde készül a francia elnökválasztásra, egészen határozott kijelentést tett a terveiről
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Kitart a forint lendülete

Az euróárfolyam 353,5 forintig jött le.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár esetében a kurzus már 308,6-nál jár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Rég látott pofont kapott a dollár, látványos erősödésbe kezdett a forint

A vártnál jóval gyengébb amerikai munkaerőpiaci adat mozgatta péntek reggel a devizapiacokat: a júniusi nem mezőgazdasági foglalkoztatottság mindössze 57 ezer fővel nőtt, miközben a piac 110 ezres bővülésre számított.

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Alig nőtt a foglalkoztatottság az USA-ban

A hűlő amerikai munkaerőpiac miatt a befektetők visszavágták a Federal Reserve szeptemberi kamatemelésére vonatkozó várakozásaikat, ami miatt a dollárindex heti szinten közel 0,6 százalékos mínuszba került, ami április eleje óta a legnagyobb heti esés lehet.

A dollár gyengülését az amerikai hozamok visszahúzódása is erősítette, miután a kamatvárakozásokra érzékeny kétéves állampapírhozam négy bázisponttal csökkent.

A forint péntek reggel erősödéssel kezdte a napot, az euró jegyzése 354 alá süllyedt, reggel fél nyolc után az EUR/HUF 353,98 körül járt, ami 0,1 százalékos forinterősödést jelentett az előző napi szinthez képest.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben látványosabb volt a forint reggeli mozgása: az USD/HUF 309 közelébe esett.

A dollár-forint mozgását most elsősorban nem hazai tényezők, hanem a nemzetközi dollárgyengülés magyarázza: a gyengébb amerikai foglalkoztatási adat csökkentette a további Fed-szigorítás esélyét, ami széles körben nyomás alá helyezte az amerikai devizát.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az euró is profitált a dollár gyengüléséből, az EUR/USD péntek reggel 1,145 körül járt, mintegy 0,2 százalékos emelkedés után. A keresztárfolyam mozgása a forint szempontjából azért fontos, mert az amerikai deviza általános gyengülése közvetlenül lejjebb húzza a dollár-forint árfolyamot, miközben az euró-forintnál jóval kisebb elmozdulást okozhat.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A jen piacán is enyhülést hozott a dollár visszaesése: a japán deviza 161 körül mozgott a dollárral szemben, miután az előző kereskedési napon közel 1 százalékot erősödött a négyévtizedes mélypontok közeléből.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A befektetők továbbra is figyelik, hogy a japán hatóságok beavatkoznak-e a jen védelmében, miközben a japán kamatemelési kilátások is egyre fontosabbak.

Pénteken idehaza nincs adatközlés, míg nemzetközi téren a szolgáltatószektori (és kompozit) beszerzésimenedzser-indexek zárják a hetet: a kínai Caixin, majd sorra a spanyol, olasz, francia és német, végül az euróövezet egészének júniusi végleges adatai érkeznek. A szolgáltatószektor adja az európai gazdaság gerincét, így ezek a számok érdemben árnyalják a növekedési képet. Az amerikai piacokon a függetlenség napja miatt nem lesz tőzsdei kereskedés és adatközlés.

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A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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