Rég látott pofont kapott a dollár, látványos erősödésbe kezdett a forint

A vártnál jóval gyengébb amerikai munkaerőpiaci adat rázta meg péntek reggel a devizapiacokat, a dollárindex április eleje óta nem látott heti esést produkált. A forint is profitált a dollár gyengüléséből: az árfolyam 309 közelébe esett, miközben az euróval szemben mérsékeltebb erősödést látunk. Pénteken a nemzetközi szolgáltatószektori beszerzésimenedzser-indexek érkeznek, az amerikai piacokon pedig a függetlenség napja miatt szünnap lesz.

A vártnál jóval gyengébb amerikai munkaerőpiaci adat mozgatta péntek reggel a devizapiacokat: a júniusi nem mezőgazdasági foglalkoztatottság mindössze 57 ezer fővel nőtt, miközben a piac 110 ezres bővülésre számított.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 07. 02. Alig nőtt a foglalkoztatottság az USA-ban

A hűlő amerikai munkaerőpiac miatt a befektetők visszavágták a Federal Reserve szeptemberi kamatemelésére vonatkozó várakozásaikat, ami miatt a dollárindex heti szinten közel 0,6 százalékos mínuszba került, ami április eleje óta a legnagyobb heti esés lehet.

A dollár gyengülését az amerikai hozamok visszahúzódása is erősítette, miután a kamatvárakozásokra érzékeny kétéves állampapírhozam négy bázisponttal csökkent.

A forint péntek reggel erősödéssel kezdte a napot, az euró jegyzése 354 alá süllyedt, reggel fél nyolc után az EUR/HUF 353,98 körül járt, ami 0,1 százalékos forinterősödést jelentett az előző napi szinthez képest.

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A dollárral szemben látványosabb volt a forint reggeli mozgása: az USD/HUF 309 közelébe esett.

A dollár-forint mozgását most elsősorban nem hazai tényezők, hanem a nemzetközi dollárgyengülés magyarázza: a gyengébb amerikai foglalkoztatási adat csökkentette a további Fed-szigorítás esélyét, ami széles körben nyomás alá helyezte az amerikai devizát.

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Az euró is profitált a dollár gyengüléséből, az EUR/USD péntek reggel 1,145 körül járt, mintegy 0,2 százalékos emelkedés után. A keresztárfolyam mozgása a forint szempontjából azért fontos, mert az amerikai deviza általános gyengülése közvetlenül lejjebb húzza a dollár-forint árfolyamot, miközben az euró-forintnál jóval kisebb elmozdulást okozhat.

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A jen piacán is enyhülést hozott a dollár visszaesése: a japán deviza 161 körül mozgott a dollárral szemben, miután az előző kereskedési napon közel 1 százalékot erősödött a négyévtizedes mélypontok közeléből.

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A befektetők továbbra is figyelik, hogy a japán hatóságok beavatkoznak-e a jen védelmében, miközben a japán kamatemelési kilátások is egyre fontosabbak.

Pénteken idehaza nincs adatközlés, míg nemzetközi téren a szolgáltatószektori (és kompozit) beszerzésimenedzser-indexek zárják a hetet: a kínai Caixin, majd sorra a spanyol, olasz, francia és német, végül az euróövezet egészének júniusi végleges adatai érkeznek. A szolgáltatószektor adja az európai gazdaság gerincét, így ezek a számok érdemben árnyalják a növekedési képet. Az amerikai piacokon a függetlenség napja miatt nem lesz tőzsdei kereskedés és adatközlés.

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