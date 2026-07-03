POR
Portugália 2 1 Horvátország
CRO
 Vége
32-es főtábla
SUI
Svájc 2 0 Algéria
ALG
 Vége
32-es főtábla
AUS
Ausztrália Egyiptom
EGY
 Ma 20:00
32-es főtábla
ARG
Argentína Zöld-foki Köztársaság
CPV
 Szombat 00:00
32-es főtábla
  • Megjelenítés
Rég látott pofont kapott a dollár, látványos erősödésbe kezdett a forint
Deviza

Rég látott pofont kapott a dollár, látványos erősödésbe kezdett a forint

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A vártnál jóval gyengébb amerikai munkaerőpiaci adat rázta meg péntek reggel a devizapiacokat, a dollárindex április eleje óta nem látott heti esést produkált. A forint is profitált a dollár gyengüléséből: az árfolyam 309 közelébe esett, miközben az euróval szemben mérsékeltebb erősödést látunk. Pénteken a nemzetközi szolgáltatószektori beszerzésimenedzser-indexek érkeznek, az amerikai piacokon pedig a függetlenség napja miatt szünnap lesz.

A vártnál jóval gyengébb amerikai munkaerőpiaci adat mozgatta péntek reggel a devizapiacokat: a júniusi nem mezőgazdasági foglalkoztatottság mindössze 57 ezer fővel nőtt, miközben a piac 110 ezres bővülésre számított.

Kapcsolódó cikkünk

Alig nőtt a foglalkoztatottság az USA-ban

A hűlő amerikai munkaerőpiac miatt a befektetők visszavágták a Federal Reserve szeptemberi kamatemelésére vonatkozó várakozásaikat, ami miatt a dollárindex heti szinten közel 0,6 százalékos mínuszba került, ami április eleje óta a legnagyobb heti esés lehet.

A dollár gyengülését az amerikai hozamok visszahúzódása is erősítette, miután a kamatvárakozásokra érzékeny kétéves állampapírhozam négy bázisponttal csökkent.

A forint péntek reggel erősödéssel kezdte a napot, az euró jegyzése 354 alá süllyedt, reggel fél nyolc után az EUR/HUF 353,98 körül járt, ami 0,1 százalékos forinterősödést jelentett az előző napi szinthez képest.

Még több Deviza

Hatalmasat zuhan a dollár az amerikai adatok után, óriásit erősödik a forint

Feszült várakozás a piacokon: a dollár és a japán jen is a munkaerőpiaci adatra figyel

Újabb kamatemeléseket sürget a vezető japán közgazdász, azonnal meglódult a jen

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben látványosabb volt a forint reggeli mozgása: az USD/HUF 309 közelébe esett.

A dollár-forint mozgását most elsősorban nem hazai tényezők, hanem a nemzetközi dollárgyengülés magyarázza: a gyengébb amerikai foglalkoztatási adat csökkentette a további Fed-szigorítás esélyét, ami széles körben nyomás alá helyezte az amerikai devizát.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az euró is profitált a dollár gyengüléséből, az EUR/USD péntek reggel 1,145 körül járt, mintegy 0,2 százalékos emelkedés után. A keresztárfolyam mozgása a forint szempontjából azért fontos, mert az amerikai deviza általános gyengülése közvetlenül lejjebb húzza a dollár-forint árfolyamot, miközben az euró-forintnál jóval kisebb elmozdulást okozhat.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A jen piacán is enyhülést hozott a dollár visszaesése: a japán deviza 161 körül mozgott a dollárral szemben, miután az előző kereskedési napon közel 1 százalékot erősödött a négyévtizedes mélypontok közeléből.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A befektetők továbbra is figyelik, hogy a japán hatóságok beavatkoznak-e a jen védelmében, miközben a japán kamatemelési kilátások is egyre fontosabbak.

Pénteken idehaza nincs adatközlés, míg nemzetközi téren a szolgáltatószektori (és kompozit) beszerzésimenedzser-indexek zárják a hetet: a kínai Caixin, majd sorra a spanyol, olasz, francia és német, végül az euróövezet egészének júniusi végleges adatai érkeznek. A szolgáltatószektor adja az európai gazdaság gerincét, így ezek a számok érdemben árnyalják a növekedési képet. Az amerikai piacokon a függetlenség napja miatt nem lesz tőzsdei kereskedés és adatközlés.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kritikus pontot ért el a háború, Putyin előtt három út áll – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Tisza-kormány: megjöttek a részletek az iskolakezdési támogatásról, új vezető a közmédia élén
Hatalmasat zuhan a dollár az amerikai adatok után, óriásit erősödik a forint
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility