Trump nem adja fel: újabb támadások érhetik a Fedet

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Donald Trump és szövetségesei nem adták fel a Federal Reserve feletti nagyobb befolyás megszerzését: a Fehér Házhoz köthető tisztviselők aktívan vizsgálják, hogyan lehetne leváltani a Fed Kormányzótanácsának egyes tagjait, köztük Lisa Cook kormányzót és Jerome Powell korábbi elnököt. Bár a Legfelsőbb Bíróság egyelőre megakadályozta Cook eltávolítását, a szűk jogi alapokon nyugvó döntés nem zárta le végleg a kérdést, és Trump már jelezte, hogy újraindítja az eljárást. A washingtoni testület mellett a kormányzat a regionális Fed-bankokra is kiterjeszti figyelmét – Scott Bessent pénzügyminiszter az Atlantai Fed megüresedett elnöki posztjára keres az elnök gazdaságpolitikájához közel álló jelöltet. A háttérben a kamatpolitikai vita húzódik: Trump alacsonyabb kamatokat sürget, miközben az inflációs nyomás erősödése miatt a Fed döntéshozóinak egy része akár kamatemelést sem zár ki.

Donald Trump és gazdaságpolitikai szövetségesei nem tettek le arról, hogy nagyobb befolyást szerezzenek az amerikai jegybank, a Federal Reserve felett. A törekvés új lendületet kapott, miután a Legfelsőbb Bíróság ugyan egyelőre megakadályozta Lisa Cook Fed-kormányzó eltávolítását, de döntésével nem zárta le végleg a kérdést.

A Bloomberg értesülései szerint az ügyet ismerő források szerint a Fehér Házhoz köthető tisztviselők és külső tanácsadók azt vizsgálják, milyen jogi és eljárási lehetőségekkel lehetne leváltani a Fed washingtoni Kormányzótanácsának egyes tagjait.

A cél az lenne, hogy újabb helyek nyíljanak meg Trump saját jelöltjei előtt. A források szerint Cook továbbra is célkeresztben van, ahogy Jerome Powell korábbi Fed-elnök is, aki elnöki megbízatásának lejárta után is a testület tagja maradt.

A Legfelsőbb Bíróság döntése ugyan megerősítette a Fed függetlenségét a végrehajtó hatalomtól, a határozat szűk jogi alapokon nyugodott. Több Fed-megfigyelő szerint emiatt a döntés nem nyújt teljes védelmet a jegybanknak a jövőbeni politikai nyomásgyakorlással szemben. Trump környezetében éppen ezt látják lehetőségnek: szerintük az ítélet azt mutatja meg, milyen eljárási lépéseket kell betartani ahhoz, hogy egy újabb leváltási kísérlet sikeresebb legyen.

Trump a CNBC-nek adott csütörtöki nyilatkozatában azt mondta, hogy a bíróság nem az ügy érdeméről döntött, hanem eljárási kérdésről. Hozzátette, hogy kormánya újra elindítja a folyamatot, ezúttal minden formai követelményt betartva.

Cook marad, de az ügy nincs lezárva

Lisa Cookot még Joe Biden nevezte ki a Fed Kormányzótanácsába. Trump tavaly augusztusban példátlan lépésre szánta el magát, amikor közölte, hogy jelzáloghitel-csalással kapcsolatos vádak miatt meneszti őt. Cook tagadja az állításokat, és bírósághoz fordult a leváltás megakadályozásáért.

A Legfelsőbb Bíróság hétfői döntése alapján Cook egyelőre hivatalban maradhat, amíg az alapügyben nem születik végleges döntés. John Roberts főbíró indoklása szerint a határozat szűk alapokon nyugszik: Trump nem biztosított Cook számára megfelelő lehetőséget arra, hogy vitassa a vele szemben megfogalmazott vádakat.

A bíróság ugyanakkor nem döntötte el, hogy a Cook ellen felhozott állítások – amennyiben bizonyítást nyernének – elegendő jogalapot adnának-e egy Fed-kormányzó eltávolításához. Emiatt egy későbbi, eljárásjogilag gondosabban előkészített leváltási kísérlet ismét a bíróságok elé kerülhet.

Powell maradása is feszültséget okoz

Trump haragját nemcsak Cook ügye táplálja.

Több, az elnökhöz közel álló forrás szerint továbbra is elégedetlen Jerome Powellel, amiért az nem távozott teljesen a Fedtől,

miután lejárt az elnöki mandátuma. Powell alapvető kormányzói megbízatása 2028-ig szól, és ezt meg is tartotta.

Powell döntésében szerepet játszott, hogy szerinte a Trump-kormányzat jogi nyomás alá helyezte a Fedet. Ezt azután fogalmazta meg, hogy az Igazságügyi Minisztérium büntetőügyi vizsgálatot indított a Fed washingtoni székházának 2,5 milliárd dolláros felújítása miatt, amely jelentős költségtúllépéssel járt. Powell úgy értelmezte a vizsgálatot, mint válaszlépést arra, hogy a jegybank nem Trump kamatpolitikai elvárásai szerint cselekedett.

Bár Jeanine Pirro, Washington szövetségi ügyésze áprilisban lezárta a nyomozást, jelezte, hogy figyelemmel kíséri a Fed főfelügyelőjének jelentését, amely még ebben a hónapban várható. Ez nyitva hagyja a lehetőséget arra, hogy az ügy később újra napirendre kerüljön.

Trumpot különösen zavarta, hogy Powell május végén átvette a John F. Kennedy Profile in Courage díjat, és beszédében méltatta a Kongresszus döntését, amellyel a monetáris politikát elszigetelte a politikai nyomástól.

Kevin Hassett, a Fehér Ház Nemzeti Gazdasági Tanácsának vezetője a héten nyilvánosan is élesen bírálta Powellt. A Fox Businessnek arról beszélt, hogy aggasztónak tartja Powell maradását, és szerinte a Fed egyes tagjai nem feltétlenül szakmai vagy hazafias megfontolásból szavaznak, hanem azért, hogy akadályozzák Trumpot.

A kamatpolitikai vita a háttérben húzódik

Trump hivatalba való visszatérése óta rendszeresen támadta a Fedet, különösen azért, mert Powell vezetése alatt a jegybank szerinte nem csökkentette elég gyorsan a kamatokat. Az elnök korábban nyilvánosan is felvetette Powell menesztését, és egy olyan vezetőt ígért a Fed élére, aki közelebb áll az ő gazdasági nézeteihez.

Végül Kevin Warsh lett a Fed elnöke. Kinevezése előtt Warsh több megszólalása is összecsengett Trump álláspontjával, miszerint alacsonyabb kamatszintre lenne szükség.

A kamatcsökkentések esélye ugyanakkor az utóbbi időben gyengült. Az inflációs nyomás ismét erősödött, a Fed júniusi előrejelzései alapján pedig a döntéshozók körülbelül fele már azt tartja elképzelhetőnek, hogy idén akár kamatemelésre is szükség lehet.

A regionális Fed-elnökök közül többen különösen óvatosak az inflációs kilátások miatt.

A Fehér Ház szóvivője, Kush Desai nem kommentálta közvetlenül a konkrét állításokat, de közölte, hogy Trump és kormányzati tisztviselői továbbra is bizalommal vannak Kevin Warsh Fed-elnök iránt. A szóvivő szerint az energiaárak átmeneti zavarai ellenére a kormány kínálati oldali gazdaságpolitikája mérsékli az inflációt, ami megteremtheti a kamatcsökkentések feltételeit. A Pénzügyminisztérium nem válaszolt a megkeresésre.

Az Atlantai Fed is stratégiai célpont lett

A washingtoni Fed-testület mellett a Trump-kormányzat a 12 regionális Fed-bankra is nagyobb figyelmet fordít. Különösen fontosnak tartják az Atlantai Fed élén megüresedett elnöki posztot.

Az ügyet ismerő források szerint Scott Bessent pénzügyminiszter már saját kapcsolatrendszerében keres lehetséges jelölteket. Trump szövetségesei szerint az atlantai pozíció lehetőséget adhat arra, hogy az elnök gazdaságpolitikai irányvonalához közelebb álló vezető kerüljön be a Fed rendszerébe.

Az Atlantai Fed szerepe azért is jelentős, mert az intézmény nagy figyelmet kapó elemzéseket készít az amerikai gazdasági növekedésről és más makrogazdasági folyamatokról. Ráadásul

az Atlantai Fed elnöke 2027-ben szavazati joggal rendelkezik majd a kamatdöntéseket meghozó testületben.

A regionális Fed-elnökök kiválasztása eltér a washingtoni kormányzók kinevezésétől. Őket a helyi igazgatótanács választja ki, amely a régió üzleti és gazdasági szereplőiből áll, pénzügyi intézmények képviselőinek részvétele nélkül. A kinevezést ezután a washingtoni Fed Kormányzótanácsának kell jóváhagynia.

Warsh is beleszólna a kiválasztásba

Az Atlantai Fed elnöki posztja azután üresedett meg, hogy Raphael Bostic februárban távozott. Bostic még tavaly novemberben jelentette be döntését, és korábban többször is hangsúlyozta, hogy az inflációs kockázatok továbbra sem múltak el.

A keresési folyamat májusban már előrehaladott állapotban volt, de amikor Kevin Warsh megerősítése közel került, két Trump által kinevezett Fed-vezető, Michelle Bowman felügyeleti alelnök és Stephen Miran akkori kormányzó azt javasolta, hogy állítsák le a kiválasztást Warsh hivatalba lépéséig. Érvelésük szerint az új Fed-elnöknek is lehetőséget kell kapnia arra, hogy véleményt mondjon a jelöltről.

A folyamat azóta újraindult. Két, az ügyet ismerő forrás szerint Warsh elsősorban olyan jelölteket keres, akik komoly vezetői tapasztalatot szereztek a magánszektorban.

Az Atlantai Fed közleményében azt hangsúlyozta, hogy továbbra is a hatodik Fed-körzet számára legalkalmasabb jelölt kiválasztására törekszik, miközben meg kívánja őrizni az eljárás integritását. Greg Haile, az Atlantai Fed igazgatótanácsának és elnöki keresőbizottságának vezetője szerint a bank akkor ad majd újabb tájékoztatást a folyamatról, amikor annak eljön az ideje.

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