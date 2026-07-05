Mi van, ha mindent rosszul tudtunk a globális hozamemelkedésről?

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A Bank of America elemzése szerint a piacon elterjedt magyarázat téves: Japán nem oka, hanem inkább késve érkező résztvevője a globális kötvénypiaci fordulatnak.

Az elmúlt hónapokban visszatérő téma lett a befektetők körében, hogy a japán kötvénypiac feléledése rángatja magával a világ többi kötvénypiacát. A tízéves japán államkötvény (JGB) hozama és a Japán Nemzeti Bank (BoJ) irányadó kamata olyan szinteken jár, amilyeneket utoljára az 1990-es évek közepén láttunk. Sokan ebből azt a következtetést vonják le, hogy a japán fordulat a fő ok, amiért a globális hozamok is felfelé kúsznak.

A Bank of America Global Research egy friss jegyzetében ezt a narratívát vitatja, mivel a korreláció nem egyenlő az okozati kapcsolattal.

Miért aggódnak a befektetők Japán miatt?

Japán évtizedekig a nulla közeli, sőt negatív kamatok világában élt. Emiatt a japán megtakarítók és nagy intézmények tömegével vásároltak külföldi, jellemzően amerikai és európai kötvényeket, ahol legalább valamennyi hozamot kaptak. Amint viszont Japánban is emelkedni kezdenek a kamatok, sokan attól tartanak, hogy ez a tőke hazaáramlik, a japán szereplők eladják a külföldi kötvényeiket, és ez felnyomja a hozamokat mindenhol.

Ez a félelem önmagában logikus.

A BofA azonban azt vizsgálta, hogy az adatokban tényleg tetten érhető-e ez a hatás. A válaszuk szerint jóval kevésbé, mint ahogy a piaci narratíva sugallja.

A bizonyítékok: együttmozgás igen, ok-okozat alig

Az elemzés több oldalról is körbejárja a kérdést:

Először is: nemcsak Japánban emelkedtek rekordszintre a kamatok. A járvány utáni inflációs hullám nyomán a Fed és az Európai Központi Bank is olyan kamatszintekre emelt, amilyenekre évtizedek óta nem volt példa. Vagyis a hozamemelkedés egy globális jelenség, aminek megvan a maga közös, Japántól független oka: a monetáris politika visszatérése a normális kerékvágásba a pandémia után. Másodszor: bár a japán és az amerikai, illetve az euróövezeti hozamok együttmozgása valóban erősödött az utóbbi időben, ez az együttmozgás gyengébb a szokásosnál. A BofA azt méri, mennyire "húzza magával" a japán hozamváltozás a többi piacot. Ez a hatás jelenleg a történelmi átlag alatt van. Két piac mozoghat együtt anélkül is, hogy az egyik okozná a másik mozgását, ha egy közös külső tényező hat mindkettőre. Az elemzés szerint pontosan ez a helyzet. Harmadszor: a bank statisztikai vizsgálattal is tesztelte, hogy a japán hozamok korábbi mozgása képes-e előre jelezni az amerikai vagy európai hozamok alakulását. Az eredmény nemleges. Sem a napi, sem a heti adatokban nem mutatható ki, hogy Japán "vinné a prímet".

Ki hozza felfelé és ki követi?

A jegyzet talán legérdekesebb része az úgynevezett lejárati prémium (angolul term premium) alakulása. Ez leegyszerűsítve az a többlethozam, amit a befektetők azért várnak el, mert egy hosszú lejáratú kötvényt hosszú időre a kezükben kell tartaniuk, mindenféle kockázattal együtt. Ha ez a többlethozam emelkedik, az arra utal, hogy a piac egyre kockázatosabbnak érzi a hosszú távú kötvénytartást.

A BofA azt találta, hogy az elmúlt egy évben Japánban ez a lejárati prémium jelentősen megnőtt, miközben az Egyesült Államokban és az euróövezetben nagyjából változatlan maradt, sőt inkább csökkent.

Ha Japán tényleg a világ többi kötvénypiacát rángatná felfelé, akkor a nyugati lejárati prémiumnak is emelkednie kellett volna.

Ez nem történt meg. A hozamemelkedés Japánban és a nyugati piacokon így láthatóan más forgatókönyv szerint zajlik.

A lényeg: Japán felzárkózik, nem vezet

A BofA konklúziója szerint Japán évtizedeken át a defláció és a nulla kamatok csapdájában ragadt, és most zárkózik fel a többi jegybankhoz, amelyek már korábban elkezdték a kamatemelést. A japán kamatok emelkedése tehát inkább következménye a globális normalizációnak, semmint kiváltó oka.

A befektetők számára a fő tanulság, hogy a "Japán robbantja a globális kötvénypiacot" típusú címek óvatosan kezelendők.

A hozamemelkedés valódi mozgatórugója az elemzés szerint a járvány utáni monetáris politikai fordulat, ami a világ nagy jegybankjait egyszerre érintette. Japán ennek a folyamatnak nem a motorja, hanem a legkésőbb csatlakozó szereplője.

A Bofa elemzése nem tér ki arra, hogy a hozamemelkedés egyben azt is jelenti, hogy a japán államadósság érdemben magasabb kamatok mellett újraárazódik, ami folyamatos megszorítási kényszert jelent Tokyióban, ami idővel globális kötvénypiaci turbulenciákhoz vezethet.

Tehát a BofA elemzése fontos abból a szempontból, hogy jól bemutatja, rövid távon nem Japán a volatilitás forrása. De ettől még a hosszú távú kockázatok valósak és nem elhanyagolhatóak.

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