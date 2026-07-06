354 forintnál is járt az euró

Bivalyerős az amerikai gazdaság
Az ISM szolgáltatószektori beszerzésimenedzser-indexe kissé mérséklődött, 54,5 pontról 54 pontra csökkent, ugyanakkor az üzleti aktivitás és a foglalkoztatottság is javulást mutatott. Az új megrendelések és az árnyomás egyaránt enyhültek, de továbbra is magas szinten maradtak. Az adatok összességében erős reálgazdasági aktivitásra utalnak, miközben az árnyomás is jelentős maradt, ami nem indokolja a kamatcsökkentést.
Hárommilliárd euró devizakötvényt adott el ma az állam
Magyarország sikeresen zárta deviza állampapír-kibocsátását: az állam a tervezett 2,5–3 milliárd eurós sáv maximumát, összesen 3 milliárd eurót vont be 5 és 10 éves kötvények értékesítésével. A kibocsátásra több mint 9,4 milliárd eurónyi kereslet érkezett. A végleges felárak a reggeli iránymutatásnál 35 bázisponttal kedvezőbben alakultak. A kibocsátás hátterében elsősorban az uniós helyreállítási alapból lehívható mintegy 10 milliárd eurónyi támogatás előfinanszírozási igénye áll, az időzítést pedig Magyarország javuló befektetői megítélése is segítette.
Nőtt az európai kiskereskedelem
Az Eurostat első becslése szerint 2026 májusában megfordult az előző havi csökkenő trend: a kiskereskedelmi forgalom volumene az euróövezetben 0,2, az EU egészében pedig 0,5 százalékkal nőtt havi szinten, éves összevetésben pedig 1,6, illetve 1,9 százalékos bővülés mutatkozott. A tagállamok közül Ciprus, Luxemburg és Lengyelország produkálta a legnagyobb havi növekedést, míg Észtországban és Horvátországban visszaesést mértek. Magyarországon különösen erős volt a dinamika: havi szinten 0,7, éves alapon pedig 4,8 százalékos volumennövekedést regisztráltak, amelyet a béremelkedés, a transzferek és a növekvő fogyasztói optimizmus egyaránt támogatott.
Alig mocorog az euró
Alig mozdul az euró árfolyama, ma 353 és 354 között mozgott az árfolyam.
310 közelében a dollár
A forint árfolyama dollárral szemben a 310-es szintet közelíti, amely 0,8 egységnyi forintgyengülést jelent.
Devizakötvényt bocsát ki Magyarország – ez az első az új kormány alatt
Magyarország két új, euróban denominált államkötvény kibocsátását készíti elő, amelyek beárazása akár már hétfőn megtörténhet. A közel hatéves papírt mintegy 115, a közel tizenegy éveset pedig 160 bázispontos felárral kínálják az euró midswaphoz képest.
353 felett jár az euró
Az euró 353,3 forint környékén mozog, amely megegyezik a péntek esti szinttel. A forint egyelőre keresni az irányt.
Meglepő adat jött Németországból
Májusban 1,9 százalékkal emelkedtek a német gyáripari megrendelések havi szinten, éves összevetésben pedig 6,2 százalékos bővülést mértek, ami a szektor fokozatos magára találását jelzi. A közel-keleti konfliktus meglepő módon részben még élénkítette is a német feldolgozóipart, mivel ázsiai versenytársakat érzékenyebben érintették a Hormuzi-szoros kereskedelmi útvonalainak fennakadásai.
Kis gyengüléssel indít a forint
Erős hetet zárt a forint: péntek estére az euró árfolyama a 353–354-es sávban stabilizálódott, így a hazai fizetőeszköz kedvező pozícióból várta a hétfői kereskedést.
Az euró hétfő reggel 353,6 körül indította a napot, vagyis a péntek esti szintekhez képest érdemi elmozdulás nem látszott a jegyzésben.
A dollár árfolyama 309,5 forint körül alakult a reggeli órákban, ami mintegy 0,5 forintos forintgyengülést jelent.
A nemzetközi devizapiacon a japán jen továbbra is négy évtizedes mélypontja közelében ingadozik, miközben nőtt a japán jegybank esetleges intervenciójának kockázata.
A dollár eközben stabilizálódott, miután a vártnál gyengébb amerikai munkaerőpiaci adatok mérsékelték a Federal Reserve közeli kamatemelésével kapcsolatos piaci várakozásokat.
Hétfőn több fontos makrogazdasági adat is érkezik. Magyarországon a Magyar Nemzeti Bank a befektetési alapok májusi mérlegét teszi közzé. Németországban az ipari rendelésállomány alakulásáról jelennek meg adatok, az euróövezetben a kiskereskedelmi forgalom friss számai érkeznek. Az Egyesült Államokban a szolgáltatószektor teljesítményéről közölnek beszerzésimenedzser-indexeket, köztük a kiemelten figyelt ISM szolgáltatóipari mutatót.
Érkezett magyar kiskereskedelmi adat is, a forgalom 0,7 százalékkal emelkedett.
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A Tisza győzelme utáni első teljes hónapban is ellepték az emberek a boltokat
Májusban tovább gyorsult a hazai kiskereskedelmi forgalom: a szezonálisan kiigazított adatok szerint havi szinten 0,7, éves összevetésben pedig 4,8 százalékos volumennövekedés történt. A lendületet a béremelkedés, a választások elé időzített transzferek és a lakosság növekvő optimizmusa egyaránt táplálta.
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