Erősödik a dollár, 310 felett a forint

Erős hetet zárt a forint: péntek estére az euró árfolyama a 353–354-es sávban stabilizálódott, így a hazai fizetőeszköz kedvező pozícióból várta a hétfői kereskedést.

Az euró hétfő reggel 353,6 körül indította a napot, vagyis a péntek esti szintekhez képest érdemi elmozdulás nem látszott a jegyzésben.

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A dollár árfolyama 309,5 forint körül alakult a reggeli órákban, ami mintegy 0,5 forintos forintgyengülést jelent.

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A nemzetközi devizapiacon a japán jen továbbra is négy évtizedes mélypontja közelében ingadozik, miközben nőtt a japán jegybank esetleges intervenciójának kockázata.

A dollár eközben stabilizálódott, miután a vártnál gyengébb amerikai munkaerőpiaci adatok mérsékelték a Federal Reserve közeli kamatemelésével kapcsolatos piaci várakozásokat.

Hétfőn több fontos makrogazdasági adat is érkezik. Magyarországon a Magyar Nemzeti Bank a befektetési alapok májusi mérlegét teszi közzé. Németországban az ipari rendelésállomány alakulásáról jelennek meg adatok, az euróövezetben a kiskereskedelmi forgalom friss számai érkeznek. Az Egyesült Államokban a szolgáltatószektor teljesítményéről közölnek beszerzésimenedzser-indexeket, köztük a kiemelten figyelt ISM szolgáltatóipari mutatót.

Érkezett magyar kiskereskedelmi adat is, a forgalom 0,7 százalékkal emelkedett.

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