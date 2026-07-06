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Erősödik a dollár, 310 felett a forint
Deviza

Erősödik a dollár, 310 felett a forint

Portfolio
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Délutánig nem voltak nagy mozgások a devizapiacon hétfőn. Az euró 353 és 354 forint között ingadozott és nem nagyon távolodott el a péntek esti szintjétől. A dollár délutánra 1 egységgel erősödött a forinttal szemben, az árfolyama 310 felett alakul. Magyarország két új, euróban denominált államkötvény kibocsátását készíti elő, amelyek beárazása akár már hétfőn megtörténhet. A közel hatéves papírt mintegy 115, a közel tizenegy éveset pedig 160 bázispontos felárral kínálják az euró midswaphoz képest.
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Gyengül az euró a dollárral szemben

Az euró-dollár keresztárfolyam 1,14-nél jár, az euró ma 0,2 százalékkal gyengült.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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310 felett a dollár

A forint nap közben szűk sávban mozgott mind a dollárral, mind az euróval szemben. Délután a dollár árfolyama 310 fölé szökött, az euró 354 alatt mozog.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Bivalyerős az amerikai gazdaság

Az ISM szolgáltatószektori beszerzésimenedzser-indexe kissé mérséklődött, 54,5 pontról 54 pontra csökkent, ugyanakkor az üzleti aktivitás és a foglalkoztatottság is javulást mutatott. Az új megrendelések és az árnyomás egyaránt enyhültek, de továbbra is magas szinten maradtak. Az adatok összességében erős reálgazdasági aktivitásra utalnak, miközben az árnyomás is jelentős maradt, ami nem indokolja a kamatcsökkentést.

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Bivalyerős az amerikai gazdaság
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Hárommilliárd euró devizakötvényt adott el ma az állam

Magyarország sikeresen zárta deviza állampapír-kibocsátását: az állam a tervezett 2,5–3 milliárd eurós sáv maximumát, összesen 3 milliárd eurót vont be 5 és 10 éves kötvények értékesítésével. A kibocsátásra több mint 9,4 milliárd eurónyi kereslet érkezett. A végleges felárak a reggeli iránymutatásnál 35 bázisponttal kedvezőbben alakultak. A kibocsátás hátterében elsősorban az uniós helyreállítási alapból lehívható mintegy 10 milliárd eurónyi támogatás előfinanszírozási igénye áll, az időzítést pedig Magyarország javuló befektetői megítélése is segítette.

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Hárommilliárd euró devizakötvényt adott el ma az állam
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Nőtt az európai kiskereskedelem

Az Eurostat első becslése szerint 2026 májusában megfordult az előző havi csökkenő trend: a kiskereskedelmi forgalom volumene az euróövezetben 0,2, az EU egészében pedig 0,5 százalékkal nőtt havi szinten, éves összevetésben pedig 1,6, illetve 1,9 százalékos bővülés mutatkozott. A tagállamok közül Ciprus, Luxemburg és Lengyelország produkálta a legnagyobb havi növekedést, míg Észtországban és Horvátországban visszaesést mértek. Magyarországon különösen erős volt a dinamika: havi szinten 0,7, éves alapon pedig 4,8 százalékos volumennövekedést regisztráltak, amelyet a béremelkedés, a transzferek és a növekvő fogyasztói optimizmus egyaránt támogatott.

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Nőtt az európai kiskereskedelem
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Alig mocorog az euró

Alig mozdul az euró árfolyama, ma 353 és 354 között mozgott az árfolyam.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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310 közelében a dollár

A forint árfolyama dollárral szemben a 310-es szintet közelíti, amely 0,8 egységnyi forintgyengülést jelent.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Devizakötvényt bocsát ki Magyarország – ez az első az új kormány alatt

Magyarország két új, euróban denominált államkötvény kibocsátását készíti elő, amelyek beárazása akár már hétfőn megtörténhet. A közel hatéves papírt mintegy 115, a közel tizenegy éveset pedig 160 bázispontos felárral kínálják az euró midswaphoz képest.

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Devizakötvényt bocsát ki Magyarország – ez az első az új kormány alatt
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353 felett jár az euró

Az euró 353,3 forint környékén mozog, amely megegyezik a péntek esti szinttel. A forint egyelőre keresni az irányt.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Meglepő adat jött Németországból

Májusban 1,9 százalékkal emelkedtek a német gyáripari megrendelések havi szinten, éves összevetésben pedig 6,2 százalékos bővülést mértek, ami a szektor fokozatos magára találását jelzi. A közel-keleti konfliktus meglepő módon részben még élénkítette is a német feldolgozóipart, mivel ázsiai versenytársakat érzékenyebben érintették a Hormuzi-szoros kereskedelmi útvonalainak fennakadásai.

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Meglepő adat jött Németországból
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Kis gyengüléssel indít a forint

Erős hetet zárt a forint: péntek estére az euró árfolyama a 353–354-es sávban stabilizálódott, így a hazai fizetőeszköz kedvező pozícióból várta a hétfői kereskedést.

Az euró hétfő reggel 353,6 körül indította a napot, vagyis a péntek esti szintekhez képest érdemi elmozdulás nem látszott a jegyzésben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár árfolyama 309,5 forint körül alakult a reggeli órákban, ami mintegy 0,5 forintos forintgyengülést jelent.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A nemzetközi devizapiacon a japán jen továbbra is négy évtizedes mélypontja közelében ingadozik, miközben nőtt a japán jegybank esetleges intervenciójának kockázata.

A dollár eközben stabilizálódott, miután a vártnál gyengébb amerikai munkaerőpiaci adatok mérsékelték a Federal Reserve közeli kamatemelésével kapcsolatos piaci várakozásokat.

Hétfőn több fontos makrogazdasági adat is érkezik. Magyarországon a Magyar Nemzeti Bank a befektetési alapok májusi mérlegét teszi közzé. Németországban az ipari rendelésállomány alakulásáról jelennek meg adatok, az euróövezetben a kiskereskedelmi forgalom friss számai érkeznek. Az Egyesült Államokban a szolgáltatószektor teljesítményéről közölnek beszerzésimenedzser-indexeket, köztük a kiemelten figyelt ISM szolgáltatóipari mutatót.

Érkezett magyar kiskereskedelmi adat is, a forgalom 0,7 százalékkal emelkedett.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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A Tisza győzelme utáni első teljes hónapban is ellepték az emberek a boltokat

Májusban tovább gyorsult a hazai kiskereskedelmi forgalom: a szezonálisan kiigazított adatok szerint havi szinten 0,7, éves összevetésben pedig 4,8 százalékos volumennövekedés történt. A lendületet a béremelkedés, a választások elé időzített transzferek és a lakosság növekvő optimizmusa egyaránt táplálta.

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A Tisza győzelme utáni első teljes hónapban is ellepték az emberek a boltokat

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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