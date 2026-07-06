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Kis gyengüléssel indít a forint
Deviza

Kis gyengüléssel indít a forint

Portfolio
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Erős hetet követően a forint kedvező pozícióból indította a hétfői kereskedést: az euró árfolyama 353,6 forint körül nyitott, ami gyakorlatilag megegyezik a péntek esti szintekkel. A dollár 309,5 forint környékén állt, ami enyhe, mintegy 0,5 forintos forintgyengülést mutatott. A nemzetközi piacokon a japán jen továbbra is négy évtizedes mélypontja közelében ingadozik. A hétfői napra több fontos makroadat is várható volt, köztük német ipari rendelésállomány, euróövezeti kiskereskedelmi forgalom és az amerikai ISM szolgáltatóipari mutató.
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Meglepő adat jött Németországból

Májusban 1,9 százalékkal emelkedtek a német gyáripari megrendelések havi szinten, éves összevetésben pedig 6,2 százalékos bővülést mértek, ami a szektor fokozatos magára találását jelzi. A közel-keleti konfliktus meglepő módon részben még élénkítette is a német feldolgozóipart, mivel ázsiai versenytársakat érzékenyebben érintették a Hormuzi-szoros kereskedelmi útvonalainak fennakadásai.

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Meglepő adat jött Németországból
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Kis gyengüléssel indít a forint

Erős hetet zárt a forint: péntek estére az euró árfolyama a 353–354-es sávban stabilizálódott, így a hazai fizetőeszköz kedvező pozícióból várta a hétfői kereskedést.

Az euró hétfő reggel 353,6 körül indította a napot, vagyis a péntek esti szintekhez képest érdemi elmozdulás nem látszott a jegyzésben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár árfolyama 309,5 forint körül alakult a reggeli órákban, ami mintegy 0,5 forintos forintgyengülést jelent.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A nemzetközi devizapiacon a japán jen továbbra is négy évtizedes mélypontja közelében ingadozik, miközben nőtt a japán jegybank esetleges intervenciójának kockázata.

A dollár eközben stabilizálódott, miután a vártnál gyengébb amerikai munkaerőpiaci adatok mérsékelték a Federal Reserve közeli kamatemelésével kapcsolatos piaci várakozásokat.

Hétfőn több fontos makrogazdasági adat is érkezik. Magyarországon a Magyar Nemzeti Bank a befektetési alapok májusi mérlegét teszi közzé. Németországban az ipari rendelésállomány alakulásáról jelennek meg adatok, az euróövezetben a kiskereskedelmi forgalom friss számai érkeznek. Az Egyesült Államokban a szolgáltatószektor teljesítményéről közölnek beszerzésimenedzser-indexeket, köztük a kiemelten figyelt ISM szolgáltatóipari mutatót.

Érkezett magyar kiskereskedelmi adat is, a forgalom 0,7 százalékkal emelkedett.

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A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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