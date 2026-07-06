Meglepő adat jött Németországból
Májusban 1,9 százalékkal emelkedtek a német gyáripari megrendelések havi szinten, éves összevetésben pedig 6,2 százalékos bővülést mértek, ami a szektor fokozatos magára találását jelzi. A közel-keleti konfliktus meglepő módon részben még élénkítette is a német feldolgozóipart, mivel ázsiai versenytársakat érzékenyebben érintették a Hormuzi-szoros kereskedelmi útvonalainak fennakadásai.
Kis gyengüléssel indít a forint
Erős hetet zárt a forint: péntek estére az euró árfolyama a 353–354-es sávban stabilizálódott, így a hazai fizetőeszköz kedvező pozícióból várta a hétfői kereskedést.
Az euró hétfő reggel 353,6 körül indította a napot, vagyis a péntek esti szintekhez képest érdemi elmozdulás nem látszott a jegyzésben.
A dollár árfolyama 309,5 forint körül alakult a reggeli órákban, ami mintegy 0,5 forintos forintgyengülést jelent.
A nemzetközi devizapiacon a japán jen továbbra is négy évtizedes mélypontja közelében ingadozik, miközben nőtt a japán jegybank esetleges intervenciójának kockázata.
A dollár eközben stabilizálódott, miután a vártnál gyengébb amerikai munkaerőpiaci adatok mérsékelték a Federal Reserve közeli kamatemelésével kapcsolatos piaci várakozásokat.
Hétfőn több fontos makrogazdasági adat is érkezik. Magyarországon a Magyar Nemzeti Bank a befektetési alapok májusi mérlegét teszi közzé. Németországban az ipari rendelésállomány alakulásáról jelennek meg adatok, az euróövezetben a kiskereskedelmi forgalom friss számai érkeznek. Az Egyesült Államokban a szolgáltatószektor teljesítményéről közölnek beszerzésimenedzser-indexeket, köztük a kiemelten figyelt ISM szolgáltatóipari mutatót.
Érkezett magyar kiskereskedelmi adat is, a forgalom 0,7 százalékkal emelkedett.
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