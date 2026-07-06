Megvan a dátum: ekkor szűnik meg az MCC Alapítvány

A parlament még június közepén szavazta meg azt az alaptörvény-módosítást, amely előkészítette a vagyonkezelő alapítványok megszüntetését. Egy június 29-én megjelent kormányhatározat alapján a felsőoktatási tevékenységet nem végző KEKVA-k alapítói jogait kijelölt miniszterekhez rendelték, így került az MCC is Ruff Bálinthoz. A miniszter már július 2-án meghozta a döntést az intézmény felszámolásáról, a határozatot pedig Orbán Balázs, a Fidesz volt kampányfőnöke és az alapítvány korábbi kuratóriumi elnöke hozta nyilvánosságra a Facebookon.

Orbán Balázs június 19-én mondott le az elmúlt években jelentős közpénzekkel támogatott MCC kuratóriumi elnöki posztjáról. Akkor még úgy vélte, a készülő törvénymódosítás is elismeri, hogy az intézmény nem államosítható, és olyan megállapodás megkötését szorgalmazta, amely biztosítja az alapítvány túlélését. Ennek ellenére az események felgyorsultak, amit az is jelez, hogy az MCC ingatlanfejlesztési társasága épp a megszüntető határozat kiadása előtti napon nyilvánította érvénytelennek a budapesti központi épületükre kiírt közbeszerzési eljárást.

A nem egyetemi fókuszú alapítványok felszámolása már tavasz végén borítékolható volt. Magyar Péter miniszterelnök május 29-én, Ursula von der Leyennel közös brüsszeli sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy augusztus 31-ig megszüntetik ezeket az intézményeket, név szerint említve az MCC-t is. A kormányfő június végén arra is felszólította a KEKVA-k vezetőit, hogy a nyár végéig tartózkodjanak az állami vagyon értékét vagy tulajdonjogát érintő döntésektől és szerződéskötésektől. Az MCC korábban úgy reagált, hogy ha vagyonkezelőként nem is, hagyományos alapítványként mindenképpen folytatni szeretnék a működést.

Az előző kormány kedvenc elitképzőjeként számontartott, harminc éve alapított MCC mögött álló Tihanyi Alapítvány 2020-ban alakult át KEKVA-vá.

Ekkor az Országgyűlés mintegy 500 milliárd forintnyi, a teljes magyar felsőoktatás egyéves költségvetésével megegyező vagyont juttatott az intézménynek.

Ez a csomag MOL- és Richter-részvényeket, budapesti, Gellért-hegyi ingatlanokat, valamint számos vidéki városban, többek között Pécsen, Révfülöpön, Szekszárdon, Szombathelyen és Zalaegerszegen található jelentős értékű ingatlanvagyont is magában foglalt.

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