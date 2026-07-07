Eljött a nyár és vele az uborkaszezon a forint piacára

Magára talált a forint
Délutánra magára talált a magyar deviza, az euró jegyzése 353,9-ig süllyedt, ami megint csak 0,1%-os forintgyengülést jelent tegnaphoz képest.
Megszólaltak, akik elsőként fogadtak a forint erősödésére: lehet még tér lefelé?
Kifulladóban van a magyarországi politikai fordulat nyomán megindult forinterősödés, miután Magyar Péter kormánya megkezdi az euróbevezetés előkészítését – véli a Barclays elemzője. Marek Raczko szerint a piac már beárazta a pozitív fejleményeket, így a jelentős árfolyamnyereség érdemi része a devizapiacon és az állampapírhozamokban egyaránt lezajlott - jelentette a Bloomberg.
Lassan 355-nél az euró
Délelőtt tovább gyengült a forint, már 354,8-nál jár az euró jegyzése, ami 0,3%-kal magasabb a tegnap esti szintnél. A dollár 310,5-nél jár.
Gyengülni kezdett a forint
Nem sokkal az inflációs adat megjelenése után gyengülni kezdett a forint az euróval szemben, hamar 354,35-ig emelkedett a jegyzés, ami 0,2%-kal volt magasabb a hétfő estinél.
Felemás forintreakció
A forint vegyesen reagált a reggel megjelent inflációs adatra, hiszen egyrészt a vártnál alacsonyabb inflációs adat kedvező lehet gazdasági szempontból, másrészt viszont a mostani adat erősíti a kamatcsökkentési várakozásokat. Az első elemzői reakciók alapján a korábban belengetett júliusi és augusztusi vágás már szinte biztosra vehető, de akár szeptemberben is tovább lazíthat az MNB.
Megjött a kulcsfontosságú adat, így reagált a forint
Kedd reggel 354 körül járt az euró jegyzése, ez minimális, 0,1 százalékos gyengülést jelentett a forint szempontjából tegnap estéhez képest. Egyelőre a hazai és a nemzetközi fejlemények sem mozgatják meg a forintot, elképzelhető, hogy egy kis késéssel most jön el a nyári uborkaszezon a devizapiacon. A globális fejlemények egyelőre inkább pozitívan alakulnak a közel-keleti háború lezárásával, bár továbbra is törékeny a fegyverszünet, mivel a felek folyamatosan fenyegetik egymást kölcsönösen. Közben
az elmúlt hónapokban sokat erősödött a forint, a jelek szerint 350 körül az első komolyabb támaszhoz ért az euró-forint jegyzés.
A következő időszakban a befektetők leginkább a költségvetéssel kapcsolatos hírekre figyelhetnek, egyrészt az idei büdzsé módosítása, másrészt a 2027-es törvényjavaslat kapcsán.
A dollár minimális erősödéssel kezdte a napot az euróval szemben, így 1,143 körül jár most a keresztárfolyam, ami 0,1%-kal alacsonyabb a hétfő estinél. Ezzel a dollár-forint jegyzés továbbra is a 310-es szint környékén ingadozik.
Ma napközben a parlament ülése és az ankarai NATO-csúcs tartogathatnak magyar szempontból lényeges híreket, melyekre érdemes lehet figyelni, és akár piaci hatással is lehetnek.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Osztalékot fizet a Zwack, eddig csaphatsz le rá!
Részvényenként 1550 forintos osztalékot fizet a társaság.
Harold James: Magyar Péter győzelme a lázadás új mintája
A Princeton Egyetem professzorának cikke.
Kukásautóba rejtett bomba robbant a hotelnél, ahol a francia elnök is tartózkodott
Két pokolgép robbant fel Damaszkuszban.
Átvette a hatalmat a közmédia ideiglenes vezetése
Mergkezdték a munkát.
Történelmi találat: sugárhajtású drón oldhatja meg Ukrajna egyik legégetőbb problémáját
Az egész NATO számára hasznos lehet.
Adósságcsapdában az egykor tündöklő szigetország? Haladéktalanul be kell avatkozni
Nincs könnyű helyzetben a leendő brit kormányfő.
Titokban fejleszt saját szuperchipet az OpenAI és az Anthropic tech-riválisa
Kiszivárgott a terv.
Súlyos figyelmeztetés érkezett az EKB-tól: a fejlett AI-fegyverek óriási bajt zúdíthatnak a pénzügyi rendszerre, ketyeg az óra
Rendszerszintű kockázatokat azonosítottak.
Malacexport és állatjólét: ki fizeti meg a dán zöldátállás árát?
A dán sertéságazat zöldátállása és állatjóléti reformja jól mutatja, hogyan hangolhatók össze a klímacélok, a versenyképesség és a fenntartható vízgazdálkodás.
PPWR rendelet 2026: új csomagolási megfelelési kötelezettségek az EU-ban
A PPWR, vagyis a Packaging and Packaging Waste Regulation az Európai Unió új csomagolási és csomagolási hulladék rendelete. Az (EU) 2025/40 rendelet 2025. február 11-én lépett hatályba, és fős
Kánikula és gazdaság: hogyan hat a hőség az inflációra, az energiára és a GDP-re?
Regős Gábor a Forbes Money podcastben beszélt arról, hogyan ronthatja a hőség a munkatermelékenységet, az agrártermelést, az energiaellátást és az inflációs kilátásokat. The post Kánikula
A baltiak a jövőre költenek, Magyarország visszacsúszott a rangsorban
A BB tengely országai között ma is másfélszeres különbség van abban, hogy a GDP mekkora részét fordítják közoktatásra. Az elmúlt harminc évben a régiós átlag... The post A baltiak a jöv
Nyári tábor, első diákmeló, zsebpénz: mikor érdemes bankszámlát nyitni a gyereknek?
A tanév véget ért, a zsebpénz eddig készpénzben ment, de nyáron sok gyerek először kerül olyan helyzetbe, ahol már jól jönne egy saját bankszámla. Tábor, önálló programok, első diákmun
Amdocs Limited - elemzés
A júliusi Top 10 negyedik helyezettje. A chartja jó, akár már most is lehetne venni belőle, ezért egy gyors elemzést csinálok róla.CégismertetőAz Amdocs (NASDAQ: DOX) egy 1982-ben alapított mul
"A piac mindig meg fog szívatni" - Zsiday Viktor a befektetés legfontosabb szabályairól
"Egyetemistáknak mindig azt mondom, hogy nyissanak egy számlát, ne túl sok pénzzel, trédeljenek, mint a hülye, és bukjanak el pénzt, hogy megtanulják, hogyan kell befektetni."... The post "A p
Élelmezési kérdés is lehet a korallzátonyok helyreállítása
A világ népessége mára meghaladta a 8,3 milliárd főt, miközben sok régióban továbbra is komoly problémát jelent az alultápláltság. Az élelmiszerforrások egyre szűk
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Rengeteg pénzt lehet keresni idén: a nyerő papírok itt vannak a szemünk előtt
Számvetés az első hat hónapról.
Melyik városrész lesz a következő évek nyertese Budapest ingatlanpiacán?
Rózsahegyi Zsanettel, a Láng Negyed projektigazgatójával beszlgettünk.
250 éves az USA: Apokapliszis most vagy ellovaglás a naplementébe?
Mérlegen a hollywoodi fordulatokban bővelkedő eredettörténet.