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Gyengülni kezdett a forint, 355 felé szédeleg a magyar deviza
Deviza

Gyengülni kezdett a forint, 355 felé szédeleg a magyar deviza

Portfolio
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Egyelőre minimális elmozdulással kezdett kedd reggel a forint az euróval szemben a devizapiacon azt követően, hogy júniusban ismét a vártnál alacsonyabb volt a magyar infláció. Úgy tűnik, hogy a hazai deviza egyelőre új impulzusokra vár a piacról, a további erősödés tere korlátozott, de gyengülni sem tud érdemben.
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Megszólaltak, akik elsőként fogadtak a forint erősödésére: lehet még tér lefelé?

Kifulladóban van a magyarországi politikai fordulat nyomán megindult forinterősödés, miután Magyar Péter kormánya megkezdi az euróbevezetés előkészítését – véli a Barclays elemzője. Marek Raczko szerint a piac már beárazta a pozitív fejleményeket, így a jelentős árfolyamnyereség érdemi része a devizapiacon és az állampapírhozamokban egyaránt lezajlott - jelentette a Bloomberg.

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Megszólaltak, akik elsőként fogadtak a forint erősödésére: lehet még tér lefelé?
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Lassan 355-nél az euró

Délelőtt tovább gyengült a forint, már 354,8-nál jár az euró jegyzése, ami 0,3%-kal magasabb a tegnap esti szintnél. A dollár 310,5-nél jár.

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Gyengülni kezdett a forint

Nem sokkal az inflációs adat megjelenése után gyengülni kezdett a forint az euróval szemben, hamar 354,35-ig emelkedett a jegyzés, ami 0,2%-kal volt magasabb a hétfő estinél.

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Felemás forintreakció

A forint vegyesen reagált a reggel megjelent inflációs adatra, hiszen egyrészt a vártnál alacsonyabb inflációs adat kedvező lehet gazdasági szempontból, másrészt viszont a mostani adat erősíti a kamatcsökkentési várakozásokat. Az első elemzői reakciók alapján a korábban belengetett júliusi és augusztusi vágás már szinte biztosra vehető, de akár szeptemberben is tovább lazíthat az MNB.

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Megjött a kulcsfontosságú adat, így reagált a forint

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Információ és jelentkezés

Kedd reggel 354 körül járt az euró jegyzése, ez minimális, 0,1 százalékos gyengülést jelentett a forint szempontjából tegnap estéhez képest. Egyelőre a hazai és a nemzetközi fejlemények sem mozgatják meg a forintot, elképzelhető, hogy egy kis késéssel most jön el a nyári uborkaszezon a devizapiacon. A globális fejlemények egyelőre inkább pozitívan alakulnak a közel-keleti háború lezárásával, bár továbbra is törékeny a fegyverszünet, mivel a felek folyamatosan fenyegetik egymást kölcsönösen.  Közben

az elmúlt hónapokban sokat erősödött a forint, a jelek szerint 350 körül az első komolyabb támaszhoz ért az euró-forint jegyzés.

A következő időszakban a befektetők leginkább a költségvetéssel kapcsolatos hírekre figyelhetnek, egyrészt az idei büdzsé módosítása, másrészt a 2027-es törvényjavaslat kapcsán.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár minimális erősödéssel kezdte a napot az euróval szemben, így 1,143 körül jár most a keresztárfolyam, ami 0,1%-kal alacsonyabb a hétfő estinél. Ezzel a dollár-forint jegyzés továbbra is a 310-es szint környékén ingadozik.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Ma napközben a parlament ülése és az ankarai NATO-csúcs tartogathatnak magyar szempontból lényeges híreket, melyekre érdemes lehet figyelni, és akár piaci hatással is lehetnek.

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A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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