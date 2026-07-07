Megjött a kulcsfontosságú adat, így reagált a forint

Egyelőre minimális elmozdulással kezdett kedd reggel a forint az euróval szemben a devizapiacon azt követően, hogy júniusban ismét a vártnál alacsonyabb volt a magyar infláció. Úgy tűnik, hogy a hazai deviza egyelőre új impulzusokra vár a piacról, a további erősödés tere korlátozott, de gyengülni sem tud érdemben.

Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.

Kedd reggel 354 körül járt az euró jegyzése, ez minimális, 0,1 százalékos gyengülést jelentett a forint szempontjából tegnap estéhez képest. Egyelőre a hazai és a nemzetközi fejlemények sem mozgatják meg a forintot, elképzelhető, hogy egy kis késéssel most jön el a nyári uborkaszezon a devizapiacon. A globális fejlemények egyelőre inkább pozitívan alakulnak a közel-keleti háború lezárásával, bár továbbra is törékeny a fegyverszünet, mivel a felek folyamatosan fenyegetik egymást kölcsönösen. Közben

az elmúlt hónapokban sokat erősödött a forint, a jelek szerint 350 körül az első komolyabb támaszhoz ért az euró-forint jegyzés.

A következő időszakban a befektetők leginkább a költségvetéssel kapcsolatos hírekre figyelhetnek, egyrészt az idei büdzsé módosítása, másrészt a 2027-es törvényjavaslat kapcsán.

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A dollár minimális erősödéssel kezdte a napot az euróval szemben, így 1,143 körül jár most a keresztárfolyam, ami 0,1%-kal alacsonyabb a hétfő estinél. Ezzel a dollár-forint jegyzés továbbra is a 310-es szint környékén ingadozik.

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Ma napközben a parlament ülése és az ankarai NATO-csúcs tartogathatnak magyar szempontból lényeges híreket, melyekre érdemes lehet figyelni, és akár piaci hatással is lehetnek.

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