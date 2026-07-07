Megszólaltak, akik elsőként fogadtak a forint erősödésére: lehet még tér lefelé?

Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.

Raczko és egykori kollégája, Sheryl Dong

a legtöbb szakértőnél korábban, már tavaly augusztusban helyesen jelezte előre, hogy Magyar Péter győzelme erősíteni fogja a hazai fizetőeszközt.

A magyar deviza az elmúlt tizenkét hónapban 13 százalékkal értékelődött fel az euróval szemben, ezzel a feltörekvő piaci devizák körében a kolumbiai peso mögött a második legjobban teljesített.

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A Barclays tavaly augusztusi elemzésében arra számított, hogy a politikai váltás akár 375 forintos euróárfolyamot is hozhat. A forint ehhez képest még tovább menetelt, és a múlt hónapban 348-ig erősödött, ami közel ötéves csúcsot jelent, majd a kurzus 354 körül stabilizálódott. Az elemző szerint a jelenlegi, nagyjából 350–360 közötti sáv reális értékeltséget tükröz, és innen kezdődik a nehezebb szakasz, vagyis a költségvetési hiány érdemi leszorítása.

A forint azon várakozások mentén erősödött meg, hogy Magyar Péter vezetésével Magyarország gyorsan hozzáférhet az uniós forrásokhoz, talpra állítja a gazdaságot, és az euróbevezetés előkészítése jegyében lefaragja a költségvetési hiányt. A magyar államkötvények – amelyek hozama már a magasabb adósminősítésű lengyel papírok szintje alá süllyedt – szintén sokat veszítettek vonzerejükből a mostani árszinteken.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát. Információ és jelentkezés

Raczko a Bloombergnek azt mondta, hogy a piac túlzottan optimistán árazza a dezinfláció ütemét. Az áprilisi elsöprő választási győzelem után felálló kormánynak keményen kell dolgoznia azon, hogy a kezdeti uniós forrásbőség elapadását követően is tartósan alacsonyan tartsa a deficitet. Emellett komoly feladatot jelent majd úgy beindítani a növekedést, hogy közben elkerüljék a gazdaság túlfűtöttségét és az infláció eurócsatlakozási célsáv fölé emelkedését.

A további érdemi felértékelődéshez az elemző szerint a befektetések új hullámára lenne szükség. A közvetlen külföldi tőkebefektetések túl lassan éreztetik hatásukat, és az uniós támogatások beáramlása sem jelenik meg közvetlenül a spot devizapiacon. A szakértő ambiciózusnak tartja Magyar Péter azon tervét, hogy a jelenlegi parlamenti ciklus végéig, azaz 2030-ig teljesítse az eurócsatlakozás feltételeit. A Barclays a következő profitforrást a csökkenő árfolyam-ingadozásra épülő kereskedésben látja, mivel az euró-forint volatilitása továbbra is jóval magasabb, mint a régiós versenytársaké.

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