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Ütést kapott a forint este
Deviza

Ütést kapott a forint este

Portfolio
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Kedden gyengült a forint a főbb devizákkal szemben. Este a forint az euróval szemben 355, a dollárhoz viszonyítva pedig 311 fölé gyengült. Az euró is 0,2 százalékkal gyengült a dollárral szemben.
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Esik az euró is

Az euró-dollár keresztárfolyam 1,14.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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355 forint felett az euró

Este a forint az euróval szemben a 355-ös szint fölé gyengült.

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354,6 körül jár az euró

Az euró este 9 óra magasságában 354,6 forint körül jár, ez egy egységnyi erősödés a forinttal szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Gyengül a forint a dollárral szemben is

A dollár 310 és 311 forint között ingadozik, 1,7 egységgel erősödött tegnap este óta a forinttal szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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355 forint környékén az euró

Az euró közel egy egységgel erősödött a forinttal szemben kora estig, ez 354,7 körüli árfolyamot jelent.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Véget ért a Tisza-bet: új erők karmaiban a forint

Már hallgatható a Portfolio Checklist keddi adása. A műsor első részében a friss inflációs adatról volt szó, illetve arról, hogy milyen hatással lehet a kedvező adat a kamatpályára, a kötvényhozamokra és a forint árfolyamára. Vendégünk volt Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója. Adásunk második részében arról volt szó, hogy mi történt az elmúlt hetekben az orosz-ukrán fronton, lehetséges cél lehet-e Ukrajnának visszafoglalnia Krímet, és mit érdemes figyelni a ma kezdődő ankarai NATO-csúcson. A témában Ács Bencével, a Portfolio Globál rovatának elemzőjével beszélgettünk.

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Véget ért a Tisza-bet: új erők karmaiban a forint
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Magára talált a forint

Délutánra magára talált a magyar deviza, az euró jegyzése 353,9-ig süllyedt, ami megint csak 0,1%-os forintgyengülést jelent tegnaphoz képest.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Megszólaltak, akik elsőként fogadtak a forint erősödésére: lehet még tér lefelé?

Kifulladóban van a magyarországi politikai fordulat nyomán megindult forinterősödés, miután Magyar Péter kormánya megkezdi az euróbevezetés előkészítését – véli a Barclays elemzője. Marek Raczko szerint a piac már beárazta a pozitív fejleményeket, így a jelentős árfolyamnyereség érdemi része a devizapiacon és az állampapírhozamokban egyaránt lezajlott - jelentette a Bloomberg.

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Megszólaltak, akik elsőként fogadtak a forint erősödésére: lehet még tér lefelé?
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Lassan 355-nél az euró

Délelőtt tovább gyengült a forint, már 354,8-nál jár az euró jegyzése, ami 0,3%-kal magasabb a tegnap esti szintnél. A dollár 310,5-nél jár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Gyengülni kezdett a forint

Nem sokkal az inflációs adat megjelenése után gyengülni kezdett a forint az euróval szemben, hamar 354,35-ig emelkedett a jegyzés, ami 0,2%-kal volt magasabb a hétfő estinél.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Felemás forintreakció

A forint vegyesen reagált a reggel megjelent inflációs adatra, hiszen egyrészt a vártnál alacsonyabb inflációs adat kedvező lehet gazdasági szempontból, másrészt viszont a mostani adat erősíti a kamatcsökkentési várakozásokat. Az első elemzői reakciók alapján a korábban belengetett júliusi és augusztusi vágás már szinte biztosra vehető, de akár szeptemberben is tovább lazíthat az MNB.

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Megjött a kulcsfontosságú adat, így reagált a forint

Budapest Economic Forum 2026
Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.
Információ és jelentkezés

Kedd reggel 354 körül járt az euró jegyzése, ez minimális, 0,1 százalékos gyengülést jelentett a forint szempontjából tegnap estéhez képest. Egyelőre a hazai és a nemzetközi fejlemények sem mozgatják meg a forintot, elképzelhető, hogy egy kis késéssel most jön el a nyári uborkaszezon a devizapiacon. A globális fejlemények egyelőre inkább pozitívan alakulnak a közel-keleti háború lezárásával, bár továbbra is törékeny a fegyverszünet, mivel a felek folyamatosan fenyegetik egymást kölcsönösen.  Közben

az elmúlt hónapokban sokat erősödött a forint, a jelek szerint 350 körül az első komolyabb támaszhoz ért az euró-forint jegyzés.

A következő időszakban a befektetők leginkább a költségvetéssel kapcsolatos hírekre figyelhetnek, egyrészt az idei büdzsé módosítása, másrészt a 2027-es törvényjavaslat kapcsán.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár minimális erősödéssel kezdte a napot az euróval szemben, így 1,143 körül jár most a keresztárfolyam, ami 0,1%-kal alacsonyabb a hétfő estinél. Ezzel a dollár-forint jegyzés továbbra is a 310-es szint környékén ingadozik.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Ma napközben a parlament ülése és az ankarai NATO-csúcs tartogathatnak magyar szempontból lényeges híreket, melyekre érdemes lehet figyelni, és akár piaci hatással is lehetnek.

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A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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