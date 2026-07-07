Ütést kapott a forint este

Esik az euró is
Az euró-dollár keresztárfolyam 1,14.
355 forint felett az euró
Este a forint az euróval szemben a 355-ös szint fölé gyengült.
354,6 körül jár az euró
Az euró este 9 óra magasságában 354,6 forint körül jár, ez egy egységnyi erősödés a forinttal szemben.
Gyengül a forint a dollárral szemben is
A dollár 310 és 311 forint között ingadozik, 1,7 egységgel erősödött tegnap este óta a forinttal szemben.
355 forint környékén az euró
Az euró közel egy egységgel erősödött a forinttal szemben kora estig, ez 354,7 körüli árfolyamot jelent.
Véget ért a Tisza-bet: új erők karmaiban a forint
Már hallgatható a Portfolio Checklist keddi adása. A műsor első részében a friss inflációs adatról volt szó, illetve arról, hogy milyen hatással lehet a kedvező adat a kamatpályára, a kötvényhozamokra és a forint árfolyamára. Vendégünk volt Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója. Adásunk második részében arról volt szó, hogy mi történt az elmúlt hetekben az orosz-ukrán fronton, lehetséges cél lehet-e Ukrajnának visszafoglalnia Krímet, és mit érdemes figyelni a ma kezdődő ankarai NATO-csúcson. A témában Ács Bencével, a Portfolio Globál rovatának elemzőjével beszélgettünk.
Magára talált a forint
Délutánra magára talált a magyar deviza, az euró jegyzése 353,9-ig süllyedt, ami megint csak 0,1%-os forintgyengülést jelent tegnaphoz képest.
Megszólaltak, akik elsőként fogadtak a forint erősödésére: lehet még tér lefelé?
Kifulladóban van a magyarországi politikai fordulat nyomán megindult forinterősödés, miután Magyar Péter kormánya megkezdi az euróbevezetés előkészítését – véli a Barclays elemzője. Marek Raczko szerint a piac már beárazta a pozitív fejleményeket, így a jelentős árfolyamnyereség érdemi része a devizapiacon és az állampapírhozamokban egyaránt lezajlott - jelentette a Bloomberg.
Lassan 355-nél az euró
Délelőtt tovább gyengült a forint, már 354,8-nál jár az euró jegyzése, ami 0,3%-kal magasabb a tegnap esti szintnél. A dollár 310,5-nél jár.
Gyengülni kezdett a forint
Nem sokkal az inflációs adat megjelenése után gyengülni kezdett a forint az euróval szemben, hamar 354,35-ig emelkedett a jegyzés, ami 0,2%-kal volt magasabb a hétfő estinél.
Felemás forintreakció
A forint vegyesen reagált a reggel megjelent inflációs adatra, hiszen egyrészt a vártnál alacsonyabb inflációs adat kedvező lehet gazdasági szempontból, másrészt viszont a mostani adat erősíti a kamatcsökkentési várakozásokat. Az első elemzői reakciók alapján a korábban belengetett júliusi és augusztusi vágás már szinte biztosra vehető, de akár szeptemberben is tovább lazíthat az MNB.
Megjött a kulcsfontosságú adat, így reagált a forint
Kedd reggel 354 körül járt az euró jegyzése, ez minimális, 0,1 százalékos gyengülést jelentett a forint szempontjából tegnap estéhez képest. Egyelőre a hazai és a nemzetközi fejlemények sem mozgatják meg a forintot, elképzelhető, hogy egy kis késéssel most jön el a nyári uborkaszezon a devizapiacon. A globális fejlemények egyelőre inkább pozitívan alakulnak a közel-keleti háború lezárásával, bár továbbra is törékeny a fegyverszünet, mivel a felek folyamatosan fenyegetik egymást kölcsönösen. Közben
az elmúlt hónapokban sokat erősödött a forint, a jelek szerint 350 körül az első komolyabb támaszhoz ért az euró-forint jegyzés.
A következő időszakban a befektetők leginkább a költségvetéssel kapcsolatos hírekre figyelhetnek, egyrészt az idei büdzsé módosítása, másrészt a 2027-es törvényjavaslat kapcsán.
A dollár minimális erősödéssel kezdte a napot az euróval szemben, így 1,143 körül jár most a keresztárfolyam, ami 0,1%-kal alacsonyabb a hétfő estinél. Ezzel a dollár-forint jegyzés továbbra is a 310-es szint környékén ingadozik.
Ma napközben a parlament ülése és az ankarai NATO-csúcs tartogathatnak magyar szempontból lényeges híreket, melyekre érdemes lehet figyelni, és akár piaci hatással is lehetnek.
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