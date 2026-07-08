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Akadozik a szállítás a Hormuzi-szoroson, újra egymásnak esett Irán és az USA – ütik a forintot
Deviza

Akadozik a szállítás a Hormuzi-szoroson, újra egymásnak esett Irán és az USA – ütik a forintot

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Újra élesedik a feszültség az USA és Irán közt, a tankerhajók elkezdtek visszafordulni a Hormuzi-szorosnál, és a közel-keleti konfliktus élesedésének hírére a forint is gyengülésnek indult. A hazai valuta mozgását emellett egyszerre alakíthatja a nap folyamán a kedvező hazai inflációs kép, az érkező magyar költségvetési adatok, a dollár nemzetközi erősödése és az esti Fed-jegyzőkönyv.
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Egyhetes csúcson volt az euró-forint árfolyam, de nem biztos, hogy sokáig figyel majd a piac Iránra

A forint egészen 356,27-ig gyengült az euróval szemben a Közel-Keletről érkező eszkalációs hírek után, utoljára egy hete járt itt az árfolyam.

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Nem biztos azonban, hogy a piacok sokáig figyelnek majd Hormuzra, emlékeztetett az ING:

A piacok továbbra is figyelni fogják a helyzetet, de az elmúlt időszakban jellemzően hamar túlléptek a közel-keleti feszültségek újbóli eszkalációjának kockázatán. Így jó eséllyel ma elsősorban a makrogazdasági hírek mozgathatják a devizapiacot, különösen a júniusi Fed-jegyzőkönyv közzététele miatt.

"Nem lehet eléggé hangsúlyozni, mennyire fontos volt a dollár szempontjából a Fed júniusi, héjább irányba tett elmozdulása. A piacok kamatemeléssel kapcsolatos meggyőződése akadályozta meg, hogy a dollár az olajárakkal együtt gyengüljön" – tették hozzá.

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Gyors gyengülésben a forint

Az euró árfolyama 356, a dolláré 311,5 felett jár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Megérkezett a viszontválasz: amerikai katonai célpontokat ért támadás, durvul az adok-kapok

Mintegy 85 amerikai katonai célpontra mért csapást az iráni hadsereg szerdán Kuvaitban és Bahreinben válaszul az Irán déli része ellen végrehajtott kedd éjszakai amerikai támadásra - jelentette be az iráni Forradalmi Gárda.

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Visszafordulnak a hajók a Hormuzi-szorosnál, újra megbénulhat a kulcsfontosságú útvonal

A hajókövetési adatok szerint legalább négy olaj- és gázszállító tartályhajó fordult vissza, miközben megpróbált áthaladni a Hormuzi-szoroson. A stratégiai fontosságú vízi úton végrehajtott újabb támadások jelentősen fokozták a biztonsági aggodalmakat.

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Irán és a Fed: erre figyel a devizapiac

A hét elején még a gyenge amerikai munkaerőpiaci adat utáni dollárgyengülés segítette a forinthoz hasonló feltörekvő piaci devizákat, mára azonban ismét előtérbe került a biztonságkeresés és a közel-keleti kockázat.

A nemzetközi piacon szerda reggel a dollár egyhetes csúcsának közelében mozgott, miután újra felerősödtek az amerikai–iráni feszültségek. A piacok figyelme ismét a Hormuzi-szorosra és az olajárakra irányult: a Brent árfolyama az ázsiai kereskedésben jelentősen emelkedett, ami az inflációs félelmeken keresztül a kötvénypiacot és a dollárt is mozgathatja. A dollárindex ugyanakkor a reggeli erősödés egy részét később leadta, az euró-dollár árfolyam pedig egyelőre viszonylag stabilan alakult.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A forint szempontjából a nap első fontos hazai eseménye a júniusi államháztartási egyenleg közzététele lesz.

A költségvetési helyzet az elmúlt hetekben a magyar gazdaságpolitikai sztori egyik központi témájává vált, a júniusi adaton akár már az is látszódhat, hogy milyen hatása van annak, hogy a Tisza-kormány igyekszik megfogni a költségeket. Emellett a keddi, vártnál kedvezőbb inflációs adat továbbra is támaszt adhat a kamatcsökkentési várakozásoknak: a KSH szerint júniusban 1,7 százalékra lassult az éves infláció, ami a jegybank mozgásterét is növeli.

A nap fő eseménye azonban várhatóan az este 20 órakor érkező Fed-jegyzőkönyv lesz.

A befektetők azt figyelik majd, mennyire volt megosztott az amerikai jegybank döntéshozó testülete a júniusi ülésen, és hogy a dokumentum megerősíti-e a további szigorítási várakozásokat. Ez azért különösen fontos a devizapiacon, mert a Fed-pályával kapcsolatos várakozások közvetlenül hatnak a dollárra, azon keresztül pedig az euróra és a feltörekvő piaci devizákra, így a forintra is.

Napközben ezért az euró-forint mozgása mellett érdemes figyelni az euró-dollár árfolyamot és az amerikai hozamokat is. Ha a jegyzőkönyv a vártnál szigorúbb hangvételű lesz, az erősítheti a dollárt és nyomást helyezhet a forintra. Ha viszont a dokumentum inkább óvatosabb Fedet jelez, az gyengítheti a dollárt, ami kedvezőbb környezetet teremthet a magyar deviza számára.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

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Itt van Amerika újabb csapása Iránnal szemben, ezért ütötték meg a forintot is

Az Egyesült Államok kedden visszavonta azt az általános engedélyt, amely lehetővé tette az iráni olaj értékesítését, miután a Hormuzi-szorosban több tankhajót is támadás ért. Egy amerikai tisztségviselő szerint Irán lépései "teljességgel elfogadhatatlanok" és következményekkel járnak. A bejelentést követően a kőolaj árfolyama több mint 5 százalékkal emelkedett, és a dollár is érdemben erősödött.

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